Помпеи: поездка из Рима в обе стороны

Из Рима в Помпеи: современный комфортабельный автобус для путешествия в прошлое

4.8
72 отзыва
Входной билет
Помпеи: поездка из Рима в обе стороны
Помпеи: поездка из Рима в обе стороны
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насладитесь поездкой на автобусе с кондиционером (с бесплатным Wi-Fi) к одному из самых интересных мест в истории. Как только вы приедете, вы получите проход без очереди в этот удивительный древний город, сохранившийся с лавы с горы. Везувий. После дня, проведенного в блуждании по жутко хорошо сохранившимся руинам, вы снова сядете в автобус и с комфортом отправитесь в Рим.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка в Помпей в оба конца
  • Бесплатный Wi-Fi в автобусе
  • Доступ в Помпеи
  • Аудиогид по археологическому району (английский, итальянский, немецкий, французский, испанский, русский и китайский языки)
  • Помощь на автобусных остановках от сотрудников туристического отдела
  • Трансфер от автовокзала Помпеи до археологической зоны (Помпеи)
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

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