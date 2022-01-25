Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насладитесь поездкой на автобусе с кондиционером (с бесплатным Wi-Fi) к одному из самых интересных мест в истории. Как только вы приедете, вы получите проход без очереди в этот удивительный древний город, сохранившийся с лавы с горы. Везувий. После дня, проведенного в блуждании по жутко хорошо сохранившимся руинам, вы снова сядете в автобус и с комфортом отправитесь в Рим.
Ответы на вопросы
Что входит
Поездка в Помпей в оба конца
Бесплатный Wi-Fi в автобусе
Доступ в Помпеи
Аудиогид по археологическому району (английский, итальянский, немецкий, французский, испанский, русский и китайский языки)
Помощь на автобусных остановках от сотрудников туристического отдела
Трансфер от автовокзала Помпеи до археологической зоны (Помпеи)
Что не входит
Экскурсия с гидом
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.