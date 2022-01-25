Насладитесь поездкой на автобусе с кондиционером (с бесплатным Wi-Fi) к одному из самых интересных мест в истории. Как только вы приедете, вы получите проход без очереди в этот удивительный древний город, сохранившийся с лавы с горы. Везувий. После дня, проведенного в блуждании по жутко хорошо сохранившимся руинам, вы снова сядете в автобус и с комфортом отправитесь в Рим.