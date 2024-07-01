4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По Изумрудному берегу Сардинии: роскошное путешествие
Вас ждет увлекательное путешествие по фешенебельному побережью Сардинии. Узнайте о превращении дикого берега в один из лучших курортов мира
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
€350 за всё до 7 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Изумрудное побережье Коста Смеральда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и природной красоты Коста Смеральда. Порто-Черво, элитные бутики, яхты и дегустация сардинского вина ждут вас
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
от €330 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сардинии с детьми: индивидуальная экскурсия в Порто-Черво
По дороге в парк покажем место с превосходной пиццей, где можно насладиться видом на яхты. Побеседуем об истории Порто-Черво и его знаменитых обитателях
Завтра в 09:00
10 сен в 09:30
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 июля 2024Чудесная экскурсия по северной части Сардинии. Удалось посмотреть все достопримечательности региона. Андрей чудесный рассказчик знающий историю Сардинии и множество не избитых фактов! Комфортабельный мерседес провезет Вас по захватывающим дух местам! Андрей всегда готов помочь по всем вопросам, настоящий ГИД! Спасибо большое! Рекомендуем!
- NNatalja29 июня 2024Спасибо огромное,Ирине! Посетили экскурсию по изумрудному берегу Сардинии! Ирина очень хорошая гид,интересно и увлекательно рассказывала и показывала разные достопримечательности! Всем рекомендуем!
- ЕЕкатерина8 ноября 2023Мы были на Сардинии с семьей, в первый раз. Обратились к Ирине, чтобы составить подходящий для нас маршрут, сразу оговорили,
- ТТатьяна18 сентября 2023Путешествие по изумрудному побережью в компании Ирины оставило только невероятно приятные впечатления! Очень легко и интересно!
- РРаиса22 июня 2023Андрей – замечательный экскурсовод и очень приятный человек. В очень легкой приятной манере рассказал нам об истории создания Коста-Смеральда, показал удивительные места. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо!!!
- ААнна5 августа 2021Прекрасно проведённое время! Андрей познакомил с красивейшими видами и очень интересными историческими фактами о Сардинии. Профессиональный гид и очень внимательный к клиентам человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Порто-Черво в категории «На Рождество»
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