На Рождество – экскурсии в Порто-Черво

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Порто-Черво на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По Изумрудному берегу Сардинии
На машине
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По Изумрудному берегу Сардинии: роскошное путешествие
Вас ждет увлекательное путешествие по фешенебельному побережью Сардинии. Узнайте о превращении дикого берега в один из лучших курортов мира
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
350 за всё до 7 чел.
Изумрудное побережье Коста Смеральда
На машине
8 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Изумрудное побережье Коста Смеральда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и природной красоты Коста Смеральда. Порто-Черво, элитные бутики, яхты и дегустация сардинского вина ждут вас
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
от 330 за всё до 4 чел.
По Сардинии с детьми
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сардинии с детьми: индивидуальная экскурсия в Порто-Черво
По дороге в парк покажем место с превосходной пиццей, где можно насладиться видом на яхты. Побеседуем об истории Порто-Черво и его знаменитых обитателях
Завтра в 09:00
10 сен в 09:30
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    1 июля 2024
    Изумрудное побережье Коста Смеральда
    Чудесная экскурсия по северной части Сардинии. Удалось посмотреть все достопримечательности региона. Андрей чудесный рассказчик знающий историю Сардинии и множество не избитых фактов! Комфортабельный мерседес провезет Вас по захватывающим дух местам! Андрей всегда готов помочь по всем вопросам, настоящий ГИД! Спасибо большое! Рекомендуем!
  • N
    Natalja
    29 июня 2024
    По Изумрудному берегу Сардинии
    Спасибо огромное,Ирине! Посетили экскурсию по изумрудному берегу Сардинии! Ирина очень хорошая гид,интересно и увлекательно рассказывала и показывала разные достопримечательности! Всем рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2023
    По Изумрудному берегу Сардинии
    Мы были на Сардинии с семьей, в первый раз. Обратились к Ирине, чтобы составить подходящий для нас маршрут, сразу оговорили,
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    что нас интересует, а что можно пропустить. Решили проехать по Изумрудному берегу и совершить отдельную поездку на Корсику на пароме. Все прошло замечательно, Ирина - очень комфортный в общении человек, а также пунктуальный, внимательный и знающий гид. В ходе поездок узнали многое об истории Сардинии и Корсики, о жизни и обычаях местных жителей. Ирина рассказывала и о своей жизни на Сардинии, было действительно очень интересно. Большое спасибо за сопровождение и незабываемые впечатления!

  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2023
    По Изумрудному берегу Сардинии
    Путешествие по изумрудному побережью в компании Ирины оставило только невероятно приятные впечатления! Очень легко и интересно!
  • Р
    Раиса
    22 июня 2023
    Изумрудное побережье Коста Смеральда
    Андрей – замечательный экскурсовод и очень приятный человек. В очень легкой приятной манере рассказал нам об истории создания Коста-Смеральда, показал удивительные места. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо!!!
  • А
    Анна
    5 августа 2021
    Изумрудное побережье Коста Смеральда
    Прекрасно проведённое время! Андрей познакомил с красивейшими видами и очень интересными историческими фактами о Сардинии. Профессиональный гид и очень внимательный к клиентам человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Порто-Черво в категории «На Рождество»

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  3. По Сардинии с детьми
Сколько стоит экскурсия по Порто-Черво в сентябре 2024
Сейчас в Порто-Черво в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 350. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Порто-Черво (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 12 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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