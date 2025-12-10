Индивидуальная
до 7 чел.
По Изумрудному берегу Сардинии: роскошное путешествие
Вас ждет увлекательное путешествие по фешенебельному побережью Сардинии. Узнайте о превращении дикого берега в один из лучших курортов мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Изумрудное побережье Коста Смеральда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и природной красоты Коста Смеральда. Порто-Черво, элитные бутики, яхты и дегустация сардинского вина ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €330 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Порто-Черво - на остров Корсика
Отправиться на родину Наполеона, узнать неожиданные детали его биографии и погулять по Бонифачо
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
€780 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порто-Черво в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порто-Черво
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Порто-Черво в декабре 2025
Сейчас в Порто-Черво в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 780. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Порто-Черво (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 15 ⭐ отзывов, цены от €330. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль