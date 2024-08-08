На Рождество – экскурсии в Равенне

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Равенне на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Посетить главные достопримечательности города и полюбоваться фантастическими старинными мозаиками
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
250 за всё до 7 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Посетить главные храмы и музеи города и расшифровать великолепные мозаики на их стенах и куполах
Завтра в 09:30
10 окт в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Прочитать историю города по его архитектуре и золотым мозаикам
Начало: В центре города
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
260 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Ехали в Равенну осознанно, понимая, какое роскошество нас ждет в местных базиликах. И нам нужен был грамотный проводник. Мы его
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    нашли в лице Анны! 3 часа, как мгновение: программа составлена грамотно, успели увидеть все самое главное. На все дополнительные вопросы получены ответы. Спасибо большое! Есть желание продолжить изучение темы.

  • K
    Konstantin
    25 июня 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Отлично
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  • Г
    Галина
    18 мая 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Нам понравилась экскурсия от Анны. Интересно и подробно рассказала нам про основные достопримечательности города. Общительная, дружелюбная, позитивная. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Прекрасная прогулка с Джакомо по главным достопримечательностям Равенны. Все что говорилось в других отзывах про отличное владение русским языком -
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    правда, слушать приятно и интересно. Нам повезло посетить соборы и мавзолей Галлы Плацидии в такое время, когда больших групп не было, наше время никто не ограничивал и рассказ гида был максимально подробным. Отдельное спасибо Джакомо за подсказки точек, с которых открывается наилучший обзор на ту или иную мозаику.

  • И
    Ирина
    27 января 2024
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Энциклопедические знания и любовь к родному городу! Спасибо, Джакомо! Alla prossima!
  • К
    Кира
    13 ноября 2023
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!
    Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!

Ответы на вопросы от путешественников по Равенне в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Равенне в октябре 2024
Сейчас в Равенне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 260. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Равенне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 18 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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