3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Посетить главные достопримечательности города и полюбоваться фантастическими старинными мозаиками
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Посетить главные храмы и музеи города и расшифровать великолепные мозаики на их стенах и куполах
Завтра в 09:30
10 окт в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Прочитать историю города по его архитектуре и золотым мозаикам
Начало: В центре города
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
€260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 августа 2024Ехали в Равенну осознанно, понимая, какое роскошество нас ждет в местных базиликах. И нам нужен был грамотный проводник. Мы его
- KKonstantin25 июня 2024Отлично
- ГГалина18 мая 2024Нам понравилась экскурсия от Анны. Интересно и подробно рассказала нам про основные достопримечательности города. Общительная, дружелюбная, позитивная. Спасибо.
- ЮЮлия28 марта 2024Прекрасная прогулка с Джакомо по главным достопримечательностям Равенны. Все что говорилось в других отзывах про отличное владение русским языком -
- ИИрина27 января 2024Энциклопедические знания и любовь к родному городу! Спасибо, Джакомо! Alla prossima!
- ККира13 ноября 2023Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!
Ответы на вопросы от путешественников по Равенне в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Равенне в октябре 2024
Сейчас в Равенне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 260. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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