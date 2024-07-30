3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Звёзды Равенны
Узнать самое интересное о городе и старинных мозаиках
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Посетить главные достопримечательности города и полюбоваться фантастическими старинными мозаиками
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Прочитать историю города по его архитектуре и золотым мозаикам
Начало: В центре города
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
€260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 июля 2024Равенна необыкновенно красивый город и мы хотели не только посмотреть, но и послушать про этот город. Ольга увлекла нас своим рассказом, время пролетело как один миг. Мы очень довольны. Спасибо Ольге.
- KKonstantin25 июня 2024Отлично
- ГГалина18 мая 2024Нам понравилась экскурсия от Анны. Интересно и подробно рассказала нам про основные достопримечательности города. Общительная, дружелюбная, позитивная. Спасибо.
- ААнна15 апреля 2024Анна очень легкий в общении человек. Провела нас по Равенне, открыв совершенно неожиданные сокровища этого скромного на первый взгляд города. Непринудежденно снабжая нас и информацией о итальянских привычках, обычаях в еде, блюдах, покупках и местах
- ААлександр6 января 2024Ольга прекрасно провела для нас экскурсию, смогла заинтересовать детей с учётом сложного материала. Нам очень понравилась Равенна. Рекомендуем!
- ИИлья19 марта 2023Все понравилось!
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Сколько стоит экскурсия по Равенне в августе 2024
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