И Ирина Звёзды Равенны Равенна необыкновенно красивый город и мы хотели не только посмотреть, но и послушать про этот город. Ольга увлекла нас своим рассказом, время пролетело как один миг. Мы очень довольны. Спасибо Ольге.

K Konstantin «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Отлично

Г Галина «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Нам понравилась экскурсия от Анны. Интересно и подробно рассказала нам про основные достопримечательности города. Общительная, дружелюбная, позитивная. Спасибо.

А Анна «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Анна очень легкий в общении человек. Провела нас по Равенне, открыв совершенно неожиданные сокровища этого скромного на первый взгляд города. Непринудежденно снабжая нас и информацией о итальянских привычках, обычаях в еде, блюдах, покупках и местах

А Александр Звёзды Равенны Ольга прекрасно провела для нас экскурсию, смогла заинтересовать детей с учётом сложного материала. Нам очень понравилась Равенна. Рекомендуем!