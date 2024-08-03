Что ещё посмотреть – экскурсии в Риме

Найдено 8 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Риме на русском языке, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия-квест по Риму для детей
Пешая
210 отзывов
2 часа
Квест
до 5 чел.
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
220 за всё до 5 чел.
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Пешая
43 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На Piazza di S. Marco
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Пешая
скидка
9%
150 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Завтра в 07:30
6 авг в 14:30
137124 за всё до 5 чел.
Чивита ди Баньореджо - покинутый город
На машине
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
389 за всё до 4 чел.
Рим для любопытных
Пешая
71 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
83 отзыва
4.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
Завтра в 14:00
6 авг в 08:00
443399 за всё до 4 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
На машине
скидка
10%
49 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Риме: Вечный город в красивых картинках
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Риме: Вечный город в красивых картинках
Получить профессиональные фото на фоне знаковых локаций
6 авг в 13:00
7 авг в 07:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    3 августа 2024
    Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
    Замечательный гид Нино, отлично прогулялись, очень понравилось♥️
  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталья - замечательный гид, несомненно любит свою работу, даёт очень интересную и живую информацию, готова ответить на любые вопросы и
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    что немаловажно, очень внимательна к индивидуальным нуждам своих туристов. Огромное спасибо Наталье за чудесную прогулку по кварталу Трастевере, открывшую нам его очарование! Есть огромное желание посетить другие достопримечательности Рима в ее компании. Ещё раз спасибо Наталье и всей команде Трипстер!

  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Интересная экскурсия. Наталья показала нам Церковь и золотой алтарь, рассказала историю церкви. По нашему запросу поднялись на самую высокую точку
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    в Венеции и посмотрели с высоты на дома. Рассказала про Дожей, про общественный транспорт и про острова. Подсказала куда сходить в ресторан Мишлен. И организовала нам поездку по каналам. Все понравилось, с Натальей очень легко 🤩

  • Н
    Наталия
    21 июля 2024
    Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия с Анной. Нам повезло, и мы с дочерью были единственными туристами на этой прогулке. Так что могли
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    задавать вопросы и общаться неформально на разные темы по Италии. Анна интересно и доступно все рассказывала и отвечала на наши вопросы. Показала рестораны в Трастевере и блюда в меню, которые действительно вкусные и по цене занчительно ниже того, что мы заказывали в других местах. Мы даже пожалели, что эта экскурсия не была нашей первой. Спасибо!

  • И
    Ирина
    19 июля 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Сегодня провели замечательный день на экскурсии с Наталией. Несмотря на жару все прошло отлично- мы минимальное время находились на солнце,
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    весь материал давался в тени. Наталия прекрасно владеет историей Рима, и делает повествование интересным и не скучным. Очень рекомендуем Наталию и в следующее путешествие по Риму обязательно к ней обратимся.

  • О
    Ольга
    17 июля 2024
    Рим для любопытных
    Лучшая экскурсия!!!! Мария потрясающе знает город, историю, искусство!!!! Я много раз была в этом городе, неплохо знаю историю, но 90% экскурсии было для нас новым и необычным. Огромное спасибо потрясающими экскурсоводу… и мы обязательно вернемся чтобы продолжить❤️
  • О
    Оксана
    16 июля 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Спасибо огромное за экскурсию. Это был лучший гид по Италии. Очень интересно и познавательно было как взрослым, так и детям, были увлечены даже подростки, которые не хотели идти на экскурсию!!
    Спасибо огромное за экскурсию. Это был лучший гид по Италии. Очень интересно и познавательно было как
  • А
    Анжела
    14 июля 2024
    Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
    Хочу поделиться нашими с дочкой впечатлениями от экскурсии! Её провела нам потрясающе интелегентная, лёгкая в общении, красивая, улыбчивая экскурсовод Анна!
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    Два с половиной часа пролетели как миг и нам хотелось слушать дальше и дальше! Мы с часто посещаем экскурсии, но здесь я могу на 100 % сказать, что она была идеальной! По количеству информации, по тому, как она преподносится, по интересным фактам, когда ты вслушиваешься в каждое слово и тебе безумно интересно!!! Мы в восторге! Спасибо огромное ещё раз, Анна! 💝💝💝

    Хочу поделиться нашими с дочкой впечатлениями от экскурсии! Её провела нам потрясающе интелегентная, лёгкая в общении
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Наше первое знакомство с Римом заказали именно у этой компании. Начиная со всех организационных моментов все было безупречно. Поддержка 24 часа,
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    помощь в покупке билетов в колизей и в Ватикан, рекомендации как построить и распланировать самые разные маршруты -огромная благодарность Вам. Наш первый экскурсовод Ирина -провела нас по самым главным туристическим точкам города. Экскурсия 10 из 10 по содержанию и подаче. Спасибо, что экскурсовод не торопился успеть программу любой ценой, а исходил из возможностей и интересов детей (6 и 11 лет). Рассказ Ирины был интересен и взрослым и детям 💙 Впечатления остались только положительные! Смело рекомендуем организатора.

    Наше первое знакомство с Римом заказали именно у этой компании. Начиная со всех организационных моментов все было безупречноНаше первое знакомство с Римом заказали именно у этой компании. Начиная со всех организационных моментов все было безупречноНаше первое знакомство с Римом заказали именно у этой компании. Начиная со всех организационных моментов все было безупречно
  • П
    Починок
    8 июля 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Ксения -потрясающий гид. Три часа с ней пролетели незаметно для всей семьи. Очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Экскурсия-квест по Риму для детей
  2. Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
  3. Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
  4. Чивита ди Баньореджо - покинутый город
  5. Рим для любопытных
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 399 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 620 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 620 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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