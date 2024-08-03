2 часа
Квест
до 5 чел.
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На Piazza di S. Marco
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
скидка
9%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Завтра в 07:30
6 авг в 14:30
137€124 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€389 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
10%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
Завтра в 14:00
6 авг в 08:00
443€399 за всё до 4 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
296€267 за всё до 4 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Риме: Вечный город в красивых картинках
Получить профессиональные фото на фоне знаковых локаций
6 авг в 13:00
7 авг в 07:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна3 августа 2024Замечательный гид Нино, отлично прогулялись, очень понравилось♥️
- ННаталья31 июля 2024Наталья - замечательный гид, несомненно любит свою работу, даёт очень интересную и живую информацию, готова ответить на любые вопросы и
- ААлександра24 июля 2024Интересная экскурсия. Наталья показала нам Церковь и золотой алтарь, рассказала историю церкви. По нашему запросу поднялись на самую высокую точку
- ННаталия21 июля 2024Очень понравилась экскурсия с Анной. Нам повезло, и мы с дочерью были единственными туристами на этой прогулке. Так что могли
- ИИрина19 июля 2024Сегодня провели замечательный день на экскурсии с Наталией. Несмотря на жару все прошло отлично- мы минимальное время находились на солнце,
- ООльга17 июля 2024Лучшая экскурсия!!!! Мария потрясающе знает город, историю, искусство!!!! Я много раз была в этом городе, неплохо знаю историю, но 90% экскурсии было для нас новым и необычным. Огромное спасибо потрясающими экскурсоводу… и мы обязательно вернемся чтобы продолжить❤️
- ООксана16 июля 2024Спасибо огромное за экскурсию. Это был лучший гид по Италии. Очень интересно и познавательно было как взрослым, так и детям, были увлечены даже подростки, которые не хотели идти на экскурсию!!
- ААнжела14 июля 2024Хочу поделиться нашими с дочкой впечатлениями от экскурсии! Её провела нам потрясающе интелегентная, лёгкая в общении, красивая, улыбчивая экскурсовод Анна!
- ЕЕлена11 июля 2024Наше первое знакомство с Римом заказали именно у этой компании. Начиная со всех организационных моментов все было безупречно. Поддержка 24 часа,
- ППочинок8 июля 2024Ксения -потрясающий гид. Три часа с ней пролетели незаметно для всей семьи. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Что ещё посмотреть»
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