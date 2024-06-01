Детские экскурсии в Риме

Найдено 9 экскурсий в категории «Для детей» в Риме на русском языке, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим для детей: охота за животными в центре города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Рим для детей: охота за животными в центре города
Зоосафари в центре Рима
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
205 отзывов
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Вывести формулу страны, гуляя по красивым местам, разгадывая загадки и совершая неожиданные открытия
Начало: На piazza del Popolo
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220 за всё до 5 чел.
Квест в Колизее для детей и взрослых
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
«Входные билеты в Колизей покупаются вами самостоятельно: взрослый — €18, для детей до 18 лет бесплатно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
Начало: У колонны Траяна
«Детская экскурсия "История Древнего Рима" - это знакомство с античным Римом, его достижениями, изобретениями и памятниками архитектуры в форме интеллектуальной игры с нескучными и разнообразными заданиями»
Расписание: ежедневно в 9:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Рим для подростков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Рим для подростков
Окунуться в студенческие будни римского университета La Sapienza
«Мы исследуем самые примечательные уголки студенческого минигорода, в котором есть не только аудитории и библиотека, но и своя церковь, полицейский участок, несколько бесплатных музеев и даже детский сад»
2 сен в 12:00
3 сен в 12:00
100 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Дополнительно оплачиваются входные билеты: €20/взрослый, €8/детский, €5/бронирование онлайн»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220 за всё до 5 чел.
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
Начало: Капитолийская площадь
Расписание: ежедневно в 9:30 и 15:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
Начало: На Капитолийской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
220 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно
  • O
    Olga
    30 мая 2024
    Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
    Замечательная экскурсия! Дети, 8 и 9 лет, были очень увлечены рассказами Ольги и ее интересными играми - викторинами. Все было
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    тщательно продумано с большим количеством дополнительных материалов на русском языке (карточки, карты, наклейки, письма, видео ролики и т. д.). Ольга очень знающий и опытный экскурсовод, она могла ответить на все наши вопросы, как детей так и взрослых.

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Рим для детей: охота за животными в центре города
    Марина прекрасный экскурсовод! Квест-Экскурсия длилась около 3 часов. При этом дети были заинтересованы, а родители были счастливы)
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Очень хороший экскурсовод. Быстро и хорошо находит контакт с детьми. Рассказывает историю в доступной и интересной форме для детей. Очень рекомендую эту экскурсию для детей
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Все замечательно, дети счастливы - а значит и родители.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Рим для детей: охота за животными в центре города
    Это было интересно всем взрослым, не то что детям. Мы не в первый раз в Риме, но тут увидели, расмотрели и запомнили такие уголки, которые до сих пор вспоминаем всей семьей.
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
    У нас был экскурсовод Ирина, по образованию археолог. Очень интересно рассказывала, сразу видно, что человек любит свое дело. Плюс немаловажно
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    - терпение с нашим 10-летним ёжиком, который иногда перебивал, задавая много смешных вопросов. Ёжик был просто в восторге и не хотел прощаться. Спасибо

  • G
    Ganna
    27 апреля 2024
    Рим для детей: охота за животными в центре города
    Отличная познавательно-развлекательная экскурсия для детей с прекрасным, знающим и веселым гидом Мариной! Идеально для детей и родителей
  • К
    Катя
    15 апреля 2024
    Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
    Ребенку понравилось. Для нас как родителей была помощь в приобретении билетов и преодолении очереди в музей. Кроме того преимущества посещения
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    музея с гидом неоспоримый факт: гид экономит время, показывает лучшее и самое интересное, проводит вас в любые двери, да и просто приятный человек, который ответит на все ваши вопросы. И дитю не скучно волочиться за вами по бесконечным коридорам музея. Очень советуем экскурсию: практично, максимально эффективно а главное интересно

  • N
    Natalia
    22 февраля 2024
    Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
    Замечательный квест по Ватикану. Увлечь ребенка 8 лет историей папского престола и искусством не так-то просто. Особенно ребенка, которого уже
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    «ушатали» несколько дней предыдущими прогулками по Риму. Но и тут все получилось у Марии. Здорово разобрались с фресками Сикстинской капеллы, справились с разными специальными заданиями в разных залах музеев Ватикана (не раскрываю задания, чтобы было неожиданно, но задания понравились и сыну, и родителям). Восторг, хоть под конец сын устал, но выдержал все до конца и был жутко доволен! Не сомневайтесь, заказывайте эту экскурсию, если вы с детьми!

    Замечательный квест по Ватикану. Увлечь ребенка 8 лет историей папского престола и искусством не так-то простоЗамечательный квест по Ватикану. Увлечь ребенка 8 лет историей папского престола и искусством не так-то просто

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Для детей»

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  1. Рим для детей: охота за животными в центре города
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  4. Квест в Колизее для детей и взрослых
  5. Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
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  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
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  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Для детей" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 100 до 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Риме! Вместе с детьми и гидами города Рима можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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