1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Рим для детей: охота за животными в центре города
Зоосафари в центре Рима
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Вывести формулу страны, гуляя по красивым местам, разгадывая загадки и совершая неожиданные открытия
Начало: На piazza del Popolo
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
«Входные билеты в Колизей покупаются вами самостоятельно: взрослый — €18, для детей до 18 лет бесплатно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
Начало: У колонны Траяна
«Детская экскурсия "История Древнего Рима" - это знакомство с античным Римом, его достижениями, изобретениями и памятниками архитектуры в форме интеллектуальной игры с нескучными и разнообразными заданиями»
Расписание: ежедневно в 9:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим для подростков
Окунуться в студенческие будни римского университета La Sapienza
«Мы исследуем самые примечательные уголки студенческого минигорода, в котором есть не только аудитории и библиотека, но и своя церковь, полицейский участок, несколько бесплатных музеев и даже детский сад»
2 сен в 12:00
3 сен в 12:00
€100 за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни
Начало: У входа в музеи Ватикана
«Дополнительно оплачиваются входные билеты: €20/взрослый, €8/детский, €5/бронирование онлайн»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€220 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
Начало: Капитолийская площадь
Расписание: ежедневно в 9:30 и 15:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
Начало: На Капитолийской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей1 июня 2024Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно
- OOlga30 мая 2024Замечательная экскурсия! Дети, 8 и 9 лет, были очень увлечены рассказами Ольги и ее интересными играми - викторинами. Все было
- ММарина28 мая 2024Марина прекрасный экскурсовод! Квест-Экскурсия длилась около 3 часов. При этом дети были заинтересованы, а родители были счастливы)
- ВВиктория27 мая 2024Очень хороший экскурсовод. Быстро и хорошо находит контакт с детьми. Рассказывает историю в доступной и интересной форме для детей. Очень рекомендую эту экскурсию для детей
- ААлексей21 мая 2024Все замечательно, дети счастливы - а значит и родители.
- ЕЕлена15 мая 2024Это было интересно всем взрослым, не то что детям. Мы не в первый раз в Риме, но тут увидели, расмотрели и запомнили такие уголки, которые до сих пор вспоминаем всей семьей.
- ЕЕкатерина1 мая 2024У нас был экскурсовод Ирина, по образованию археолог. Очень интересно рассказывала, сразу видно, что человек любит свое дело. Плюс немаловажно
- GGanna27 апреля 2024Отличная познавательно-развлекательная экскурсия для детей с прекрасным, знающим и веселым гидом Мариной! Идеально для детей и родителей
- ККатя15 апреля 2024Ребенку понравилось. Для нас как родителей была помощь в приобретении билетов и преодолении очереди в музей. Кроме того преимущества посещения
- NNatalia22 февраля 2024Замечательный квест по Ватикану. Увлечь ребенка 8 лет историей папского престола и искусством не так-то просто. Особенно ребенка, которого уже
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Для детей" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 100 до 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Риме! Вместе с детьми и гидами города Рима можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке