С Сергей Экскурсия-квест по Риму для детей Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно

O Olga Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима» читать дальше тщательно продумано с большим количеством дополнительных материалов на русском языке (карточки, карты, наклейки, письма, видео ролики и т. д.). Ольга очень знающий и опытный экскурсовод, она могла ответить на все наши вопросы, как детей так и взрослых. Замечательная экскурсия! Дети, 8 и 9 лет, были очень увлечены рассказами Ольги и ее интересными играми - викторинами. Все было

М Марина Рим для детей: охота за животными в центре города Марина прекрасный экскурсовод! Квест-Экскурсия длилась около 3 часов. При этом дети были заинтересованы, а родители были счастливы)

В Виктория Экскурсия-квест по Риму для детей Очень хороший экскурсовод. Быстро и хорошо находит контакт с детьми. Рассказывает историю в доступной и интересной форме для детей. Очень рекомендую эту экскурсию для детей

А Алексей Экскурсия-квест по Риму для детей Все замечательно, дети счастливы - а значит и родители.

Е Елена Рим для детей: охота за животными в центре города Это было интересно всем взрослым, не то что детям. Мы не в первый раз в Риме, но тут увидели, расмотрели и запомнили такие уголки, которые до сих пор вспоминаем всей семьей.

Е Екатерина Экскурсия-квест для детей «Формула Италии» читать дальше - терпение с нашим 10-летним ёжиком, который иногда перебивал, задавая много смешных вопросов. Ёжик был просто в восторге и не хотел прощаться. Спасибо У нас был экскурсовод Ирина, по образованию археолог. Очень интересно рассказывала, сразу видно, что человек любит свое дело. Плюс немаловажно

G Ganna Рим для детей: охота за животными в центре города Отличная познавательно-развлекательная экскурсия для детей с прекрасным, знающим и веселым гидом Мариной! Идеально для детей и родителей

К Катя Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых читать дальше музея с гидом неоспоримый факт: гид экономит время, показывает лучшее и самое интересное, проводит вас в любые двери, да и просто приятный человек, который ответит на все ваши вопросы. И дитю не скучно волочиться за вами по бесконечным коридорам музея. Очень советуем экскурсию: практично, максимально эффективно а главное интересно Ребенку понравилось. Для нас как родителей была помощь в приобретении билетов и преодолении очереди в музей. Кроме того преимущества посещения