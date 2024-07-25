2 часа
Фотопрогулка
Фототур по винтажному городу на Fiat Cinquecento
Начало: Via delle Terme di Tito, 72, 00184 Roma RM, Italy
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
€75 за человека
3 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Дружеская фотопрогулка по Риму
Начало: Piazza di Spagna
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
€125 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
Фотопрогулка: Франческо твой личный фотограф
Начало: Piazza del Colosseo, 00184 Roma RM, Italy
Расписание: ежедневно, 06:30 - 13:30
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаня25 июля 2024Это был замечательный опыт! Фотосессия и экскурсия по городу в одном, обязательно попробуйте!
- VVictor20 июля 2024Это другой способ познакомиться с городом. Гид очень дружелюбный, и фотографии, которые он делает, превосходны.
- ММия19 июля 2024Андреа, наш дружелюбный водитель, показал нам Рим на легендарном автомобиле Fiat 500! Очень хорошая экскурсия по Риму с великолепными местами! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
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