Фототуры и фотосессии с экскурсией

Найдено 3 экскурсии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией» в Риме на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фототур по винтажному городу на Fiat Cinquecento
3 отзыва
2 часа
Фотопрогулка
Фототур по винтажному городу на Fiat Cinquecento
Начало: Via delle Terme di Tito, 72, 00184 Roma RM, Italy
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
75 за человека
Дружеская фотопрогулка по Риму
Пешая
3 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Дружеская фотопрогулка по Риму
Начало: Piazza di Spagna
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
125 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка: Франческо твой личный фотограф
Фотопрогулка
Фотопрогулка: Франческо твой личный фотограф
Начало: Piazza del Colosseo, 00184 Roma RM, Italy
Расписание: ежедневно, 06:30 - 13:30
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фототур по винтажному городу на Fiat Cinquecento
  2. Дружеская фотопрогулка по Риму
  3. Фотопрогулка: Франческо твой личный фотограф
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 125. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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