Однодневные – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Риме на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Пешая
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
156 за всё до 4 чел.
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
32 отзыва
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
100 за человека
Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)
Почувствовать скоротечность времени в маленьких городах, где всё буквально дышит историей
Начало: На вокзале в Риме
9 авг в 08:30
15 авг в 08:30
380 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 февраля 2024
    In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
    Великолепная поездка! Шикарные места! Невозможно вкусная еда! И самый лучший гид Джованни!!!! Если Вы приехали в Рим не только, чтобы
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    поставить «галочку», посетив Ватикан, посмотрев все Римские развалины, а еще и познакомиться с настоящей, живой, прекрасной Италией в компании очаровательного профессионала своего дела, то мой совет: непременно отправиться в путешествие к озерам, замкам, винодельням)))) только так можно увидеть все прелести страны. Джованни, Вы лучший! Привет от Аси и Севы из Москвы

  • V
    Viktor
    7 января 2024
    In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
    Мы остались очень довольны экскурсией, за пару часов много увидели, узнали и продегустировали. Очень хорошо поужинали с дегустацией отличного домашнего
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    вина. Gianni очень хороший рассказчик с обширными знаниями, было легко и приятно общаться. Есть желание ещё раз приехать и провести подобную экскурсию. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Однодневные»

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  1. Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
  2. In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
  3. Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 380. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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