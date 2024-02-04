8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
€156 за всё до 4 чел.
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€100 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Рима - в регион Умбрия (на поезде)
Почувствовать скоротечность времени в маленьких городах, где всё буквально дышит историей
Начало: На вокзале в Риме
9 авг в 08:30
15 авг в 08:30
€380 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 февраля 2024Великолепная поездка! Шикарные места! Невозможно вкусная еда! И самый лучший гид Джованни!!!! Если Вы приехали в Рим не только, чтобы
- VViktor7 января 2024Мы остались очень довольны экскурсией, за пару часов много увидели, узнали и продегустировали. Очень хорошо поужинали с дегустацией отличного домашнего
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
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