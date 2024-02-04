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поставить «галочку», посетив Ватикан, посмотрев все Римские развалины, а еще и познакомиться с настоящей, живой, прекрасной Италией в компании очаровательного профессионала своего дела, то мой совет: непременно отправиться в путешествие к озерам, замкам, винодельням)))) только так можно увидеть все прелести страны. Джованни, Вы лучший! Привет от Аси и Севы из Москвы