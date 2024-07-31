скидка
9%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Завтра в 07:30
6 авг в 14:30
137€124 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€139 за всё до 4 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
296€267 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 июля 2024Наталья - замечательный гид, несомненно любит свою работу, даёт очень интересную и живую информацию, готова ответить на любые вопросы и
- ККамилла27 июля 2024Вита, чудо!:) Спасибо Вам большое за тот день! Замечательная экскурсия, продуманный маршрут и приятная компания!
- ААлександра24 июля 2024Интересная экскурсия. Наталья показала нам Церковь и золотой алтарь, рассказала историю церкви. По нашему запросу поднялись на самую высокую точку
- ИИрина19 июля 2024Сегодня провели замечательный день на экскурсии с Наталией. Несмотря на жару все прошло отлично- мы минимальное время находились на солнце,
- ААнна11 июня 2024Выражаем благодарность Вите за отличную экскурсию! Удобный маршрут, интересная, структурированная информация позволила нам познакомиться с городом и полюбить его. Наши пожелания были учтены, получены ответы на вопросы. Рекомендуем познакомиться с Римом в компании Виты!
- ААлексей11 июня 2024В первую очередь стоит оценить способность Виты выжать из огромной, полной событий истории Рима, отдельные куски и уместить это все
- ООлеся15 марта 2024Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось. Наталья нам показала множество интересных локаций и рассказала интересные факты как из истории Италии, Рима, так и из жизни итальянцев. Благодарю нашего гида, Наталью, за прекрасную экскурсию!
- YYuliya25 декабря 2023Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории на глубоком уровне. Благодарим Наталью от лица всей моей семьи. С Рождеством 🌲🥂🍾
- ННиколай28 мая 2023Спасибо Наталье за экскурсию. Все прошло отлично. Прекрасное знание города и истории. Очень познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «По крышам»
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