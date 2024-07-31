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Y Yuliya Автопрогулка по семи холмам Рима Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории на глубоком уровне. Благодарим Наталью от лица всей моей семьи. С Рождеством 🌲🥂🍾