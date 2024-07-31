По крышам – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Риме на русском языке, цены от €124, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Пешая
скидка
9%
150 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Завтра в 07:30
6 авг в 14:30
137124 за всё до 5 чел.
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
Пешая
67 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
139 за всё до 4 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
На машине
скидка
10%
49 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
296267 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталья - замечательный гид, несомненно любит свою работу, даёт очень интересную и живую информацию, готова ответить на любые вопросы и
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    что немаловажно, очень внимательна к индивидуальным нуждам своих туристов. Огромное спасибо Наталье за чудесную прогулку по кварталу Трастевере, открывшую нам его очарование! Есть огромное желание посетить другие достопримечательности Рима в ее компании. Ещё раз спасибо Наталье и всей команде Трипстер!

  • К
    Камилла
    27 июля 2024
    От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
    Вита, чудо!:) Спасибо Вам большое за тот день! Замечательная экскурсия, продуманный маршрут и приятная компания!
  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Интересная экскурсия. Наталья показала нам Церковь и золотой алтарь, рассказала историю церкви. По нашему запросу поднялись на самую высокую точку
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    в Венеции и посмотрели с высоты на дома. Рассказала про Дожей, про общественный транспорт и про острова. Подсказала куда сходить в ресторан Мишлен. И организовала нам поездку по каналам. Все понравилось, с Натальей очень легко 🤩

  • И
    Ирина
    19 июля 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Сегодня провели замечательный день на экскурсии с Наталией. Несмотря на жару все прошло отлично- мы минимальное время находились на солнце,
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    весь материал давался в тени. Наталия прекрасно владеет историей Рима, и делает повествование интересным и не скучным. Очень рекомендуем Наталию и в следующее путешествие по Риму обязательно к ней обратимся.

  • А
    Анна
    11 июня 2024
    От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
    Выражаем благодарность Вите за отличную экскурсию! Удобный маршрут, интересная, структурированная информация позволила нам познакомиться с городом и полюбить его. Наши пожелания были учтены, получены ответы на вопросы. Рекомендуем познакомиться с Римом в компании Виты!
  • А
    Алексей
    11 июня 2024
    От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
    В первую очередь стоит оценить способность Виты выжать из огромной, полной событий истории Рима, отдельные куски и уместить это все
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    в хронометраж 3х часовой экскурсии. Это заслуживает уважения и удивления. А на самой прогулке все было прекрасно. Вита производит впечатление очень увлеченного и влюбленного в свое призвание человека. Огромное количество увлекательных историй, рекомендации куда еще сходить, где покушать, ответы на любые вопросы. В общем, крайне рекомендую

  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось. Наталья нам показала множество интересных локаций и рассказала интересные факты как из истории Италии, Рима, так и из жизни итальянцев. Благодарю нашего гида, Наталью, за прекрасную экскурсию!
    Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилосьМне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилосьМне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось
  • Y
    Yuliya
    25 декабря 2023
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории на глубоком уровне. Благодарим Наталью от лица всей моей семьи. С Рождеством 🌲🥂🍾
    Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и историиНаталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и историиНаталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории
  • Н
    Николай
    28 мая 2023
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все прошло отлично. Прекрасное знание города и истории. Очень познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «По крышам»

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  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 124 до 267 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по крышам, 266 ⭐ отзывов, цены от €124. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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