По пригородам – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Риме на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Римские замки - один день вдали от римской суеты
На машине
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Римские замки - один день вдали от римской суеты
Начало: По договоренности после бронирования
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
325 за всё до 5 чел.
Поездка на побережье Рима
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка на побережье Рима
Начало: Встреча в холле вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
  2. Римские замки - один день вдали от римской суеты
  3. Поездка на побережье Рима
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 325.
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