6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Римские замки - один день вдали от римской суеты
Начало: По договоренности после бронирования
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
€325 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка на побережье Рима
Начало: Встреча в холле вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «По пригородам»
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