читать дальше по музеям Лувра тоже очень понравилось. Ходили на 16:00, но наш совет идти раньше, чтобы было больше времени прогуляться по музеям

У нас была экскурсовод Нино. Отлично прогулялись по центру Рима. Два часа пролетели незаметно. И с этой компанией мы прошли