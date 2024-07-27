Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Риме на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Пешая
116 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Начало: Площадь Святого Марка (Piazza di S. Marco)
Расписание: Ежедневно в 18:15
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Пешая
149 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Площадь Святого Марка (Piazza di S. Marco)
Расписание: Ежедненевно
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
40 за человека
Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
Пешая
105 отзывов
3 часа
Билеты
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
45 за билет
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Пешая
45 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Начало: Piazza di S. Marco статуя Madama Lucrezia
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
  2. Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
  3. Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
  4. Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 45. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 415 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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