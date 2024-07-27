2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Начало: Площадь Святого Марка (Piazza di S. Marco)
Расписание: Ежедневно в 18:15
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Площадь Святого Марка (Piazza di S. Marco)
Расписание: Ежедненевно
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€40 за человека
3 часа
Билеты
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
€45 за билет
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Начало: Piazza di S. Marco статуя Madama Lucrezia
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра27 июля 2024Вечерняя экскурсия по Риму с гидом Нино была просто восхитительна, на одном дыхании
- ААслан21 июля 2024Все было превосходно!!!
- ММаргарита18 июля 2024У нас был гид Кристина, все очень понравилось! Спасибо большое за экскурсию.
- ССветлана14 июля 2024Огромная благодарность Алле! Человек живёт этим и это передаётся! Слушать её одно удовольствие! С огромным чувством юмора! Очень интересно! Время пролетело незаметно!
- ООльга30 июня 2024У нас была экскурсовод Нино. Отлично прогулялись по центру Рима. Два часа пролетели незаметно. И с этой компанией мы прошли
- GGeula12 июня 2024У нас был экскурсовод Эля,очень хорошо провели время много интересной полученной информации. Мы очень довольны. Очень советую 😊
- AAnna14 марта 2024Элеонора прекраснейший гид, очень осведомлена всеми мельчайшими историческими деталями. Рассказывала всё очень интересно, сразу видно, что человек горит своим делом.
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