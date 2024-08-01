Все – экскурсии в Риме

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Риме на русском языке, цены от €34. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Пешая
47 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
55 за человека
Знакомство с Римом в мини-группе
Пешая
66 отзывов
5.5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
34 за человека
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Пешая
43 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На Piazza di S. Marco
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Рим для кофеманов
Пешая
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим для кофеманов
Пройти по лучшим римским кофейням в компании профессионального бариста
Начало: На Piazza di Sant’Eustachio
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Риме: Вечный город в красивых картинках
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Риме: Вечный город в красивых картинках
Получить профессиональные фото на фоне знаковых локаций
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marko
    1 августа 2024
    Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
    Много нового узнали, не зря пошли!
  • Д
    Дарья
    1 августа 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Мы с мужем брали обзорную экскурсию по Риму 23 июля. И хочу сказать, что из всех пяти экскурсий в разных
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    городах Италии, это была самая интересная, долгая, емкая и содержательная экскурсия из всех) И все благодаря работе потрясающего гида Татьяны! Она очаровала нас с первых минут, ее манера изложения, как она располагает собеседника, чувство юмора (поскольку слушать 5,5 часов без юмора и интересных историй сложновато). Я от всей души рекомендую именно Татьяну, как проводника в мир античности и знакомства с вечным городом!

  • С
    Софья
    31 июля 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Отличная экскурсия! Всей группой были счастливы! Знания гида, чуткость к людям, маршрут и преподношение информации на высоте! Все кто приезжают в Рим на экскурсию к Татьяне 10000%! Спасибо за впечатления!
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Замечательная экскурсия! Грамотно построен маршрут: охвачены все самые важные исторические места. Материал изложен в доступной и интересной форме. Татьяна прекрасный рассказчик!
  • С
    Сергей
    27 июля 2024
    Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
    Просто поразительно сколько мы услышали невероятных историй о Риме, папах всех римских и много другого о городе, архитектуре, истории. Спасибо Эле огромное! Радикально рекомендуем!!!
  • R
    R
    23 июля 2024
    Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
    Все было супер
  • Н
    Наталия
    21 июля 2024
    Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия с Анной. Нам повезло, и мы с дочерью были единственными туристами на этой прогулке. Так что могли
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    задавать вопросы и общаться неформально на разные темы по Италии. Анна интересно и доступно все рассказывала и отвечала на наши вопросы. Показала рестораны в Трастевере и блюда в меню, которые действительно вкусные и по цене занчительно ниже того, что мы заказывали в других местах. Мы даже пожалели, что эта экскурсия не была нашей первой. Спасибо!

  • А
    Анжела
    14 июля 2024
    Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
    Хочу поделиться нашими с дочкой впечатлениями от экскурсии! Её провела нам потрясающе интелегентная, лёгкая в общении, красивая, улыбчивая экскурсовод Анна!
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    Два с половиной часа пролетели как миг и нам хотелось слушать дальше и дальше! Мы с часто посещаем экскурсии, но здесь я могу на 100 % сказать, что она была идеальной! По количеству информации, по тому, как она преподносится, по интересным фактам, когда ты вслушиваешься в каждое слово и тебе безумно интересно!!! Мы в восторге! Спасибо огромное ещё раз, Анна! 💝💝💝

    Хочу поделиться нашими с дочкой впечатлениями от экскурсии! Её провела нам потрясающе интелегентная, лёгкая в общении
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2024
    Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
    Сама прогулка очень понравилась. Было интересно и не шаблонно, спасибо Нино! Оценку снизили из-за места встречи, которое лично для нас, передвигавшихся по гугл-карте, оказалось невнятно и заставило 20 минут побегать по лестницам в 30градусную жару.
  • И
    Ирина
    4 декабря 2021
    Рим для кофеманов
    Спасибо Наталье (и Маффину🐕) за экскурсию и отличное настроение! Побывала в очень красивых и вкусных местах. Люблю кофе, а теперь ещё и Рим! Хочу вернуться снова для гастрономических экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Все»

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  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 34 до 300. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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