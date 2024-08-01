3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€55 за человека
5.5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€34 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На Piazza di S. Marco
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим для кофеманов
Пройти по лучшим римским кофейням в компании профессионального бариста
Начало: На Piazza di Sant’Eustachio
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Риме: Вечный город в красивых картинках
Получить профессиональные фото на фоне знаковых локаций
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarko1 августа 2024Много нового узнали, не зря пошли!
- ДДарья1 августа 2024Мы с мужем брали обзорную экскурсию по Риму 23 июля. И хочу сказать, что из всех пяти экскурсий в разных
- ССофья31 июля 2024Отличная экскурсия! Всей группой были счастливы! Знания гида, чуткость к людям, маршрут и преподношение информации на высоте! Все кто приезжают в Рим на экскурсию к Татьяне 10000%! Спасибо за впечатления!
- ООльга29 июля 2024Замечательная экскурсия! Грамотно построен маршрут: охвачены все самые важные исторические места. Материал изложен в доступной и интересной форме. Татьяна прекрасный рассказчик!
- ССергей27 июля 2024Просто поразительно сколько мы услышали невероятных историй о Риме, папах всех римских и много другого о городе, архитектуре, истории. Спасибо Эле огромное! Радикально рекомендуем!!!
- RR23 июля 2024Все было супер
- ННаталия21 июля 2024Очень понравилась экскурсия с Анной. Нам повезло, и мы с дочерью были единственными туристами на этой прогулке. Так что могли
- ААнжела14 июля 2024Хочу поделиться нашими с дочкой впечатлениями от экскурсии! Её провела нам потрясающе интелегентная, лёгкая в общении, красивая, улыбчивая экскурсовод Анна!
- ЕЕкатерина22 июня 2024Сама прогулка очень понравилась. Было интересно и не шаблонно, спасибо Нино! Оценку снизили из-за места встречи, которое лично для нас, передвигавшихся по гугл-карте, оказалось невнятно и заставило 20 минут побегать по лестницам в 30градусную жару.
- ИИрина4 декабря 2021Спасибо Наталье (и Маффину🐕) за экскурсию и отличное настроение! Побывала в очень красивых и вкусных местах. Люблю кофе, а теперь ещё и Рим! Хочу вернуться снова для гастрономических экскурсий.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Все»
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