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Два с половиной часа пролетели как миг и нам хотелось слушать дальше и дальше! Мы с часто посещаем экскурсии, но здесь я могу на 100 % сказать, что она была идеальной! По количеству информации, по тому, как она преподносится, по интересным фактам, когда ты вслушиваешься в каждое слово и тебе безумно интересно!!! Мы в восторге! Спасибо огромное ещё раз, Анна! 💝💝💝