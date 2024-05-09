За городом и природа – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Риме на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
Пешая
17 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 10 чел.
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
Сегодня в 09:00
8 авг в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    9 мая 2024
    Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
    Очень понравился паломнический город Ассизи! Благодаря Елене узнали много нового и интересного. Материал хорошо структурирован, ничего лишнего, за 3 часа много успели посмотреть. Однозначно рекомендуем экскурсию с Еленой по Ассизи!
  • И
    Игорь
    28 сентября 2023
    Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
    Описание экскурсии соответствует полностью тому, что мы увидели и услышали. Для нас важнее было познакомится ближе с жизнью Франциска Ассизского
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    - и Елена сделала акцент именно на этой части. Хотя сам город тоже успела показать. Елена - замечательный рассказчик, в теме разбирается и при этом адаптирует свой рассказ под слушателей. (Ну, во всяком случае, нам с женой так показалось). На редкость насыщенная, информативная и нескучная экскурсия. Елене огромное спасибо, а остальным туристам - рекомендуем послушать рассказы Елены о Умбрии и её удивительных жителях. Pace e bene!

  • И
    Ирина
    18 марта 2023
    Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
    Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «За городом и природа»

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  8. Капитолийский холм
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  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
Сейчас в Риме в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 360. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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