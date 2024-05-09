3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
Сегодня в 09:00
8 авг в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег9 мая 2024Очень понравился паломнический город Ассизи! Благодаря Елене узнали много нового и интересного. Материал хорошо структурирован, ничего лишнего, за 3 часа много успели посмотреть. Однозначно рекомендуем экскурсию с Еленой по Ассизи!
- ИИгорь28 сентября 2023Описание экскурсии соответствует полностью тому, что мы увидели и услышали. Для нас важнее было познакомится ближе с жизнью Франциска Ассизского
- ИИрина18 марта 2023Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2024
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