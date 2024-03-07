После завтрака отправимся гулять по Риму и попробуем посчитать, сколько в итальянской столице площадей и фонтанов. Начнём променад у самого известного в городе и одного из красивейших в мире фонтана Треви, где принято загадывать желания и бросать монетки. Пройдёмся по площади Пьяцца Навона, изобилующей архитектурными жемчужинами. Осмотрим Пантеон — величественный языческий храм древнеримских богов.

После обеда будет свободное время. Вечером отправимся на праздничный ужин в панорамный ресторан. Обратно в отель вы вернётесь самостоятельно.