8 Марта в вечном городе: римские каникулы с праздничным ужином
Индивидуальный тур в Риме

Пересчитать площади и фонтаны итальянской столицы, обойти музеи Ватикана и посетить Колизей

Приглашаем провести весенний праздник в одной из самых древних и прекрасных столиц мира — Риме. Программа специально продумана так, чтобы было интересно не только взрослым, но и детям.

Вы прогуляетесь по многовековым улочкам с богатой историей, полюбуетесь шедеврами Рафаэля и Микеланджело в музеях Ватикана, погрузитесь в античную культуру в Колизее, загадаете желание у фонтана Треви. А вечер 8 Марта проведёте, наслаждаясь с близкими итальянской кухней в панорамном ресторане.
8 Марта в вечном городе: римские каникулы с праздничным ужином
8 Марта в вечном городе: римские каникулы с праздничным ужином
8 Марта в вечном городе: римские каникулы с праздничным ужином
Ближайшие даты:
7
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 520
Билет при 3-местном размещении€1 414
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Прилетим в Рим и разместимся в отеле. Весь день — свободное время.

2 день

Фонтан Треви, площадь Пьяцца Навона, Пантеон и праздничный ужин

После завтрака отправимся гулять по Риму и попробуем посчитать, сколько в итальянской столице площадей и фонтанов. Начнём променад у самого известного в городе и одного из красивейших в мире фонтана Треви, где принято загадывать желания и бросать монетки. Пройдёмся по площади Пьяцца Навона, изобилующей архитектурными жемчужинами. Осмотрим Пантеон — величественный языческий храм древнеримских богов.

После обеда будет свободное время. Вечером отправимся на праздничный ужин в панорамный ресторан. Обратно в отель вы вернётесь самостоятельно.

Фонтан Треви, площадь Пьяцца Навона, Пантеон и праздничный ужинФонтан Треви, площадь Пьяцца Навона, Пантеон и праздничный ужинФонтан Треви, площадь Пьяцца Навона, Пантеон и праздничный ужинФонтан Треви, площадь Пьяцца Навона, Пантеон и праздничный ужин
3 день

Музеи Ватикана, Сикстинская капелла, собор Святого Петра, детский мастер-класс

Позавтракав, поедем в Ватикан. Заглянем в музеи — богатейшие сокровищницы старинных шедевров: скульптур, картин, фресок, гобеленов, географических карт и даже египетских мумий. Посетим выдающийся памятник эпохи Возрождения — Сикстинскую капеллу — и католический собор Святого Петра.

Пообедаем в ресторане рядом с площадью Святого Петра. Далее для детей будет организован мастер-класс по мозаике и росписи. До арт-студии прогуляемся пешком. После — самостоятельное возвращение в гостиницу и свободное время.

Музеи Ватикана, Сикстинская капелла, собор Святого Петра, детский мастер-классМузеи Ватикана, Сикстинская капелла, собор Святого Петра, детский мастер-классМузеи Ватикана, Сикстинская капелла, собор Святого Петра, детский мастер-классМузеи Ватикана, Сикстинская капелла, собор Святого Петра, детский мастер-класс
4 день

Экскурсия по Колизею

Позавтракаем и поедем к Колизею. Попробуем перенестись в античный Рим и узнаем, как 2000 лет назад проходил обычный день местного жителя, как в школах учили детей, чего люди боялись и во что верили.

Оставшийся день будет свободен. Рекомендуем посетить виллу Боргезе — ландшафтный парк, где в окружении вековых деревьев и прудов рассыпаны скульптуры и фонтаны (за доплату).

Экскурсия по КолизеюЭкскурсия по КолизеюЭкскурсия по КолизеюЭкскурсия по Колизею
5 день

Завершающий день

Утром освободим номера и поспешим на рейс в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
аэропорт Рима, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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