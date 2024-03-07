Пересчитать площади и фонтаны итальянской столицы, обойти музеи Ватикана и посетить Колизей
Вы прогуляетесь по многовековым улочкам с богатой историей, полюбуетесь шедеврами Рафаэля и Микеланджело в музеях Ватикана, погрузитесь в античную культуру в Колизее, загадаете желание у фонтана Треви. А вечер 8 Марта проведёте, наслаждаясь с близкими итальянской кухней в панорамном ресторане.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 520
|Билет при 3-местном размещении
|€1 414
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Начало путешествия
Прилетим в Рим и разместимся в отеле. Весь день — свободное время.
Фонтан Треви, площадь Пьяцца Навона, Пантеон и праздничный ужин
После завтрака отправимся гулять по Риму и попробуем посчитать, сколько в итальянской столице площадей и фонтанов. Начнём променад у самого известного в городе и одного из красивейших в мире фонтана Треви, где принято загадывать желания и бросать монетки. Пройдёмся по площади Пьяцца Навона, изобилующей архитектурными жемчужинами. Осмотрим Пантеон — величественный языческий храм древнеримских богов.
После обеда будет свободное время. Вечером отправимся на праздничный ужин в панорамный ресторан. Обратно в отель вы вернётесь самостоятельно.
Музеи Ватикана, Сикстинская капелла, собор Святого Петра, детский мастер-класс
Позавтракав, поедем в Ватикан. Заглянем в музеи — богатейшие сокровищницы старинных шедевров: скульптур, картин, фресок, гобеленов, географических карт и даже египетских мумий. Посетим выдающийся памятник эпохи Возрождения — Сикстинскую капеллу — и католический собор Святого Петра.
Пообедаем в ресторане рядом с площадью Святого Петра. Далее для детей будет организован мастер-класс по мозаике и росписи. До арт-студии прогуляемся пешком. После — самостоятельное возвращение в гостиницу и свободное время.
Экскурсия по Колизею
Позавтракаем и поедем к Колизею. Попробуем перенестись в античный Рим и узнаем, как 2000 лет назад проходил обычный день местного жителя, как в школах учили детей, чего люди боялись и во что верили.
Оставшийся день будет свободен. Рекомендуем посетить виллу Боргезе — ландшафтный парк, где в окружении вековых деревьев и прудов рассыпаны скульптуры и фонтаны (за доплату).
Завершающий день
Утром освободим номера и поспешим на рейс в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- аэропорт Рима, время зависит от вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.