Общая аудиенция с Папой Франциском проводится еженедельно по средам в утренние часы и у вас будет возможность увидеть Папу вживую и получить благославление, которое он адресует каждому присутствующему. Эта католическая традиция собирает людей различных религиозных конфессий. Такая встреча неприменно останется в памяти на долгие годы.
Ближайшие даты:
10
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мая
17
мая
мая
24
мая
мая
31
мая
мая
7
июн
июн
14
июн
июн
21
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Собор Святого Петра
- Площадь Святого Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы предлагаем вам посетить аудиенцию Папы Римского в сопровождение русскоязычного гида, а после также посетить Собор Святого Петра.
Перед началом аудиенции вы узнаете об истории Ватикана, о Папах Римских, грешниках и праведниках, об убийствах, интригах, отречениях, заговорах, о том, кто может стать Пантификом, а после аудиенции мы сможем зайти в Собор и поговорим о его строительстве и почему он носит имя Петра.
При желание мы сможем подняться на Купол Собора, но будьте готовы к тому, что это не так просто, так же нужно будет приобрести входной билет стоимость которого составляет €10.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида
- Что не входит
- Билеты на купол Собора
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелискаЗавершение: Площадь Святого Петра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проводится в группе от 4 х человек!
- Убедительная просьба не приходить на аудиенцию в шлепках, шортах, коротких юбках и в одежде без рукавов!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании