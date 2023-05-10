Мы предлагаем вам посетить аудиенцию Папы Римского в сопровождение русскоязычного гида, а после также посетить Собор Святого Петра.

Перед началом аудиенции вы узнаете об истории Ватикана, о Папах Римских, грешниках и праведниках, об убийствах, интригах, отречениях, заговорах, о том, кто может стать Пантификом, а после аудиенции мы сможем зайти в Собор и поговорим о его строительстве и почему он носит имя Петра.

При желание мы сможем подняться на Купол Собора, но будьте готовы к тому, что это не так просто, так же нужно будет приобрести входной билет стоимость которого составляет €10.