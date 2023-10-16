Исследовать знаковые и потаённые места итальянской столицы в своём темпе
За 2,5 часа вы пройдёте по культовым историческим местам и погрузитесь в великое прошлое Рима.
Возле дворца Витториано и вдоль набережной Тибра, у памятников Античности и эпохи Возрождения, в аутентичных двориках с фонтанами и на Капитолийском холме вас будут сопровождать рассказы о Вечном городе. И всё это с помощью приложения на смартфоне.
Возле дворца Витториано и вдоль набережной Тибра, у памятников Античности и эпохи Возрождения, в аутентичных двориках с фонтанами и на Капитолийском холме вас будут сопровождать рассказы о Вечном городе. И всё это с помощью приложения на смартфоне.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Прогулка начинается с площади Венеции, где величественно возвышается белоснежный дворец Витториано. Здесь вы узнаете об истории Рима с древних времен до провозглашения республики, а также осмотрите здания эпохи Возрождения.
- Далее вы подойдёте к подножию Капитолийского холма, чтобы рассмотреть руины античного строения. Подъём на холм будет в конце аудиоэкскурсии, а пока вы отправитесь к живописной набережной реки Тибр. По пути увидите «прототип» Колизея и портик Октавии, ум и красота которой не смогли уберечь её мужа Марка Антония от любви к Клеопатре.
- Прогулявшись по набережной вдоль небольшого, но очаровательного островка Тиберина, вы окажетесь у церкви Санта-Мария-ин-Космедин, знаменитой своей колоннадой, и сможете испытать себя, поместив руку в Уста истины — древний «детектор лжи».
- Далее маршрут проведёт вас по потаённым уголкам и улочкам города. По пути вы заглянете во внутренние дворики с красивыми фонтанами, и вернётесь к Капитолийскому холму.
- Поднявшись на холм по лестнице Кордоната, вы окажетесь на площади с великолепным архитектурным ансамблем, который спроектировал сам Микеланджело. В этом священном месте, где любой преследуемый, пожелавший стать гражданином Рима, мог найти убежище, и закончится наша увлекательная экскурсия.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Капитолийской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 4558 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.
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