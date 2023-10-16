Аудиопрогулка по Риму

Исследовать знаковые и потаённые места итальянской столицы в своём темпе

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За 2,5 часа вы пройдёте по культовым историческим местам и погрузитесь в великое прошлое Рима.

Возле дворца Витториано и вдоль набережной Тибра, у памятников Античности и эпохи Возрождения, в аутентичных двориках с фонтанами и на Капитолийском холме вас будут сопровождать рассказы о Вечном городе. И всё это с помощью приложения на смартфоне.
Аудиопрогулка по Риму
Аудиопрогулка по Риму
Аудиопрогулка по Риму
Аудиопрогулка по Риму
Аудиопрогулка по Риму
Аудиопрогулка по Риму
Аудиопрогулка по Риму
Аудиопрогулка по Риму
Ближайшие даты:
16
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18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Прогулка начинается с площади Венеции, где величественно возвышается белоснежный дворец Витториано. Здесь вы узнаете об истории Рима с древних времен до провозглашения республики, а также осмотрите здания эпохи Возрождения.
  • Далее вы подойдёте к подножию Капитолийского холма, чтобы рассмотреть руины античного строения. Подъём на холм будет в конце аудиоэкскурсии, а пока вы отправитесь к живописной набережной реки Тибр. По пути увидите «прототип» Колизея и портик Октавии, ум и красота которой не смогли уберечь её мужа Марка Антония от любви к Клеопатре.
  • Прогулявшись по набережной вдоль небольшого, но очаровательного островка Тиберина, вы окажетесь у церкви Санта-Мария-ин-Космедин, знаменитой своей колоннадой, и сможете испытать себя, поместив руку в Уста истины — древний «детектор лжи».
  • Далее маршрут проведёт вас по потаённым уголкам и улочкам города. По пути вы заглянете во внутренние дворики с красивыми фонтанами, и вернётесь к Капитолийскому холму.
  • Поднявшись на холм по лестнице Кордоната, вы окажетесь на площади с великолепным архитектурным ансамблем, который спроектировал сам Микеланджело. В этом священном месте, где любой преследуемый, пожелавший стать гражданином Рима, мог найти убежище, и закончится наша увлекательная экскурсия.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Капитолийской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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