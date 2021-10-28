Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте все о соборе Святого Петра с официальным аудиогидом по базилике
Посетите самую важную католическую церковь в мире в удобном для вас темпе
Посмотрите на шедевры величайших художников всех времен
Исследуйте одну из самых известных и величественных достопримечательностей Рима. Узнайте, почему американский философ Ральф Уолдо Эмерсон назвал это место «украшение земли… совершенство красоты».
Базилика Святого Петра в Ватикане — это главный храм христианства, построенный в стиле эпохи Возрождения, с центральным куполом, возвышающимся над горизонтом Рима. Войдя в церковь, вы увидите, что ее интерьер намного больше, чем у любого другого собора. Используя официальный аудиогид по базилике, вы можете начать посещение в любой точке церкви без необходимости следовать порядку, продиктованному присутствием гида.
Вы можете начать знакомство с базиликой, под высоким алтарем и балдахином Бернини. Там вы обнаружите «Часовню исповеди», относящуюся к исповеданию веры Святого Петра, что привело к его мученической кончине и захоронению. Закончить экскурсию можно осмотром «Пьеты» Микеланджело или бронзовой статуи Святого Петра, которой поклоняются все паломники, посещающие город на протяжении веков.
Ответы на вопросы
Что входит
Официальный аудиогид на одном из 10 доступных языков
Помощь на разных языках у стоек туроператора в базилике
Что не входит
Входной билет в Ватикан (вход в базилику бесплатный)
Наушники (можно принести с собой или купить на месте за 1€)
Экскурсия с аудиогидом по куполу
Трансфер от/до отеля
Дополнительные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
Шорты
Оружие и острые предметы
Чемоданы и большие сумки
Короткие юбки
Майки
Важная информация
Соблюдайте строгий дресс-код для посещения базилики. Плечи и колени должны быть закрыты, а топы и шорты с низким разрезом или без рукавов не допускаются ни для мужчин, ни для женщин
При несоответствии дресс-коду посетителям будет отказано в доступе в Ватикан
На входе в собор Святого Петра вы пройдете проверку, аналогичную досмотру в аэропорту: запрещается проносить жидкости, острые предметы и тяжелые сумки (в случае несоблюдения правил вас могут не пустить внутрь)
Аудиогиды нужно вернуть до 17:30
При получении аудиогида необходимо предоставить в залог удостоверение личности, которое вернут при сдаче оборудования
За детей до семи лет плата не взимается. Предоставьте документ, подтверждающий возраст
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 121 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Anja
28 окт 2021
(Германия)
Мы не нашли место встречи, чтобы пойти в базилику Святого Петра без очереди. Но так как мы были там в 9:00 утра, мы смогли так быстро пройти досмотр. Нам бы хватило более простого варианта. Загрузка путем сканирования QR-кода немного сложна, потому что сложно отсканировать код на нем собственным мобильным телефоном. В остальном это было очень информативно и сделало визит еще более особенным.
N
Natascha
20 апр 2017
(Германия)
Пришлось немного искать место встречи, потому что описание было не очень ясным, но потом все прошло идеально. В очереди стояли сотни людей, и нам пришлось бы бесконечно ждать, чтобы попасть в базилику Святого Петра. С билетами мы оказались без ожидания. Каждый евро того стоил! Мы бронируем только такие билеты без очереди. Сама базилика Святого Петра неописуема!!!! Вы просто ДОЛЖНЫ это увидеть!
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Karina
30 окт 2021
(Дания)
Невозможно найти, куда пойти. Купил фунт в первую очередь для того, чтобы не стоять в очереди, но сейчас это невозможно.