Исследуйте одну из самых известных и величественных достопримечательностей Рима. Узнайте, почему американский философ Ральф Уолдо Эмерсон назвал это место «украшение земли… совершенство красоты».

Базилика Святого Петра в Ватикане — это главный храм христианства, построенный в стиле эпохи Возрождения, с центральным куполом, возвышающимся над горизонтом Рима. Войдя в церковь, вы увидите, что ее интерьер намного больше, чем у любого другого собора. Используя официальный аудиогид по базилике, вы можете начать посещение в любой точке церкви без необходимости следовать порядку, продиктованному присутствием гида.

Вы можете начать знакомство с базиликой, под высоким алтарем и балдахином Бернини. Там вы обнаружите «Часовню исповеди», относящуюся к исповеданию веры Святого Петра, что привело к его мученической кончине и захоронению. Закончить экскурсию можно осмотром «Пьеты» Микеланджело или бронзовой статуи Святого Петра, которой поклоняются все паломники, посещающие город на протяжении веков.