Базилика Святого Петра: официальный аудиогид

Посетите базилику Святого Петра в удобном для вас темпе благодаря официальному аудиогиду

4.2
121 отзыв
Входной билет
Посетите базилику Святого Петра в удобном для вас темпе благодаря официальному аудиогиду.

Вы можете начать посещение с любой точки церкви.
Базилика Святого Петра: официальный аудиогид
Базилика Святого Петра: официальный аудиогид
Базилика Святого Петра: официальный аудиогид

Что вы увидите 🤩

  • Пьета Микеланджело
  • Ватикан
  • Собор Святого Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Узнайте все о соборе Святого Петра с официальным аудиогидом по базилике
  2. Посетите самую важную католическую церковь в мире в удобном для вас темпе
  3. Посмотрите на шедевры величайших художников всех времен
Исследуйте одну из самых известных и величественных достопримечательностей Рима. Узнайте, почему американский философ Ральф Уолдо Эмерсон назвал это место «украшение земли… совершенство красоты».
Базилика Святого Петра в Ватикане — это главный храм христианства, построенный в стиле эпохи Возрождения, с центральным куполом, возвышающимся над горизонтом Рима. Войдя в церковь, вы увидите, что ее интерьер намного больше, чем у любого другого собора. Используя официальный аудиогид по базилике, вы можете начать посещение в любой точке церкви без необходимости следовать порядку, продиктованному присутствием гида.
Вы можете начать знакомство с базиликой, под высоким алтарем и балдахином Бернини. Там вы обнаружите «Часовню исповеди», относящуюся к исповеданию веры Святого Петра, что привело к его мученической кончине и захоронению. Закончить экскурсию можно осмотром «Пьеты» Микеланджело или бронзовой статуи Святого Петра, которой поклоняются все паломники, посещающие город на протяжении веков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Официальный аудиогид на одном из 10 доступных языков
  • Помощь на разных языках у стоек туроператора в базилике
Что не входит
  • Входной билет в Ватикан (вход в базилику бесплатный)
  • Наушники (можно принести с собой или купить на месте за 1€)
  • Экскурсия с аудиогидом по куполу
  • Трансфер от/до отеля
  • Дополнительные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Шорты
  • Оружие и острые предметы
  • Чемоданы и большие сумки
  • Короткие юбки
  • Майки
Важная информация
  • Соблюдайте строгий дресс-код для посещения базилики. Плечи и колени должны быть закрыты, а топы и шорты с низким разрезом или без рукавов не допускаются ни для мужчин, ни для женщин
  • При несоответствии дресс-коду посетителям будет отказано в доступе в Ватикан
  • На входе в собор Святого Петра вы пройдете проверку, аналогичную досмотру в аэропорту: запрещается проносить жидкости, острые предметы и тяжелые сумки (в случае несоблюдения правил вас могут не пустить внутрь)
  • Аудиогиды нужно вернуть до 17:30
  • При получении аудиогида необходимо предоставить в залог удостоверение личности, которое вернут при сдаче оборудования
  • За детей до семи лет плата не взимается. Предоставьте документ, подтверждающий возраст
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 121 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
28 окт 2021
(Германия)
Мы не нашли место встречи, чтобы пойти в базилику Святого Петра без очереди. Но так как мы были там в 9:00 утра, мы смогли так быстро пройти досмотр. Нам бы хватило более простого варианта. Загрузка путем сканирования QR-кода немного сложна, потому что сложно отсканировать код на нем собственным мобильным телефоном. В остальном это было очень информативно и сделало визит еще более особенным.
N
20 апр 2017
(Германия)
Пришлось немного искать место встречи, потому что описание было не очень ясным, но потом все прошло идеально. В очереди стояли сотни людей, и нам пришлось бы бесконечно ждать, чтобы попасть в базилику Святого Петра. С билетами мы оказались без ожидания. Каждый евро того стоил! Мы бронируем только такие билеты без очереди. Сама базилика Святого Петра неописуема!!!! Вы просто ДОЛЖНЫ это увидеть!
K
30 окт 2021
(Дания)
Невозможно найти, куда пойти. Купил фунт в первую очередь для того, чтобы не стоять в очереди, но сейчас это невозможно.

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