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Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — Замок Святого Ангела»

4.8
126 отзывов
София Ю.
София Ю. – Гид из Рима
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 0.34 час
  • 👫 Группа не более 500 человек
  • Онлайн-экскурсия
Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — Замок Святого Ангела»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — Замок Святого Ангела»

Что вы увидите

  • Замок Святого Ангела
Мы познакомимся с Замком Святого Ангела — одним из самых известных римских памятников. Мы прогуляемся по набережной Тибра и мосту Святого Ангела, украшенного прекрасными барочными статуями, насладимся видом, открывающимся на Собор Святого Пётра, а потом осмотрим сам Замок 🏰, и выясним множество интересных фактов из его почти двухтысячелетней истории 📖
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — Замок Святого Ангела»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — Замок Святого Ангела»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — Замок Святого Ангела»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Рим — Замок Святого Ангела»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 500 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
София Ю.
София Ю.
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126 отзывов оставили туристы

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