Мы познакомимся с Замком Святого Ангела — одним из самых известных римских памятников. Мы прогуляемся по набережной Тибра и мосту Святого Ангела, украшенного прекрасными барочными статуями, насладимся видом, открывающимся на Собор Святого Пётра, а потом осмотрим сам Замок 🏰, и выясним множество интересных фактов из его почти двухтысячелетней истории 📖
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 500 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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София Ю.
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