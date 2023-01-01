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Билет в музеи Ватикана + Сикстинская капелла

4.9
0 отзывов
RomeInside
RomeInside – Гид из Рима
Воспользуйтесь нашим билетом, чтобы посетить музеи 🖼 Ватикана, включая Сикстинскую капеллу, без очереди в кассе!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €26.5 за человека

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Билет в музеи Ватикана + Сикстинская капелла
Билет в музеи Ватикана + Сикстинская капелла

Что вы увидите

  • Музеи Ватикана + Сикстинская капелла
Под емкой вывеской «музеи Ватикана» (Musei Vaticani) скрывается целая плеяда выставочных залов и галерей. Возраст наиболее почтенных экспозиций насчитывает 5 веков. За это время кураторы музеев успели собрать потрясающую коллекцию скульптуры, живописи, рукописей, предметов быта и религиозного искусства. Оценить по достоинству шедевры мирового искусства можно только в блестящем обрамлении дворцов Ватикана.
В XV веке в Ватикане была построена знаменитая Сикстинская капелла (Cappella Sistina). Архитектор Джованни ди Дольчи (Giovannino de’ Dolci) создал скромное церковное строение, которое изнутри было украшено ренессансными мастерами кисти: Боттичелли (Sandro Botticelli), Гирландайо (Domenico Ghirlandaio), Росселли (Cosimo Rosselli) и Перуджино (Pietro Perugino). Отдельным украшением капеллы служит фреска работы Микеланджело (Michelangelo di Lodovico) «Страшный суд».
В конце XV – начале XVI веков на территории Ватикана возникает еще один памятник архитектуры и искусства – башня Борджиа (Torre dei Borgia). Основал традицию сбора изящных предметов папа Юлий II. В XVI веке он начал активно коллекционировать римские копии античных скульптур и организовал для своей экспозиции подходящее пространство.
В начале XX века Ватикан узаконил себя в качестве суверенного государства. Латеранский договор закрепил права и свободы папской власти. Все предметы собранные искусств перешли в собственность католической церкви. Однако этот же документ обязал церковь ⛪ открыть экспозиции для посещения всеми желающими.
Вы можете оставаться в музеях 🖼 Ватикана все положенное время, а Сикстинскую капеллу можно осматривать 15 минут.
Что входит
  • Ваучер для обмена на входной билет в отдельных кассах
Что не входит
  • аудиогид
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Viale Vaticano, 00165 Roma RM, Италия
Билет в музеи Ватикана + Сикстинская капелла
Билет в музеи Ватикана + Сикстинская капелла
Билет в музеи Ватикана + Сикстинская капелла
Билет в музеи Ватикана + Сикстинская капелла

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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RomeInside
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