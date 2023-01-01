Под емкой вывеской «музеи Ватикана» (Musei Vaticani) скрывается целая плеяда выставочных залов и галерей. Возраст наиболее почтенных экспозиций насчитывает 5 веков. За это время кураторы музеев успели собрать потрясающую коллекцию скульптуры, живописи, рукописей, предметов быта и религиозного искусства. Оценить по достоинству шедевры мирового искусства можно только в блестящем обрамлении дворцов Ватикана.

В XV веке в Ватикане была построена знаменитая Сикстинская капелла (Cappella Sistina). Архитектор Джованни ди Дольчи (Giovannino de’ Dolci) создал скромное церковное строение, которое изнутри было украшено ренессансными мастерами кисти: Боттичелли (Sandro Botticelli), Гирландайо (Domenico Ghirlandaio), Росселли (Cosimo Rosselli) и Перуджино (Pietro Perugino). Отдельным украшением капеллы служит фреска работы Микеланджело (Michelangelo di Lodovico) «Страшный суд».

В конце XV – начале XVI веков на территории Ватикана возникает еще один памятник архитектуры и искусства – башня Борджиа (Torre dei Borgia). Основал традицию сбора изящных предметов папа Юлий II. В XVI веке он начал активно коллекционировать римские копии античных скульптур и организовал для своей экспозиции подходящее пространство.

В начале XX века Ватикан узаконил себя в качестве суверенного государства. Латеранский договор закрепил права и свободы папской власти. Все предметы собранные искусств перешли в собственность католической церкви. Однако этот же документ обязал церковь ⛪ открыть экспозиции для посещения всеми желающими.

Вы можете оставаться в музеях 🖼 Ватикана все положенное время, а Сикстинскую капеллу можно осматривать 15 минут.