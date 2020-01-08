Посетить мировые сокровищницы, увидеть гениальные работы Микеланджело и другие шедевры искусства
Музеи Ватикана хранят лучшие произведения искусства в 29 выставочных залах.
Вы пройдёте 5 самых художественных километров в мире, а также впечатлитесь легендарными фресками Микеланджело, украшающими Сикстинскую капеллу.
Вы пройдёте 5 самых художественных километров в мире, а также впечатлитесь легендарными фресками Микеланджело, украшающими Сикстинскую капеллу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вы получите
- Проход без очереди в музеи Ватикана и в Сикстинскую капеллу
- Доступ к музеям Ватикана на весь день
- Аудиогид, который доступен на русском языке (при покупке соответствующего билета). Его дадут на месте.
Как воспользоваться билетом
- Подойдите к музею Ватикана и покажите ваучер на смартфоне сотруднику музея, после чего пройдите к кассе «CASSA ONLINE E GRUPPI» и обменяйте билет на бумажный
- Вход в Ватикан возможен только в выбранный день и время
- Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу вы можете посетить ежедневно (кроме вс) с 9:00 до 18:00
Важная информация
- Добраться до места встречи у музея Ватикана (Viale Vaticano, 95) можно:
- на метро: линия А, выход на станциях Оттавиано или Сипро;
- на автобусе: линия 40, выход на остановке Transpontina/Conciliazione.
- Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте
- В стоимость нашего билета включён сервисный сбор
- Владельцам льготных билетов необходимо взять с собой удостоверение личности
- Дети до 6 лет проходят бесплатно
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в пятницу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в субботу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Ватикан
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в пятницу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в субботу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30Экскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tripster — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 509 туристов
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
8 янв 2020
В комментариях к билетам нужно четко и однозначно объяснять, что места встречи по сути нет. Вы должны прийти с распечаткой билета прямо к очереди на вход для посетителей с забронированными билетами в Музеи Ватикана и встать в нее (она быстро двигается). Ибо на сайте и в самих билетах -очень непонятная и противоречивая информация.
Анастасия
1 янв 2020
Огонь! Очередь была огромная, билет же позволил миновать ее безболезненно. К слову, можно приходить не минуту в минуту, вас все равно пустят.
N
Nataliia
24 дек 2019
Все очень удобно, все услуги предоставлены без проблем и очереди
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