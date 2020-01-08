Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди

Посетить мировые сокровищницы, увидеть гениальные работы Микеланджело и другие шедевры искусства

4.7
3 отзыва
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Музеи Ватикана хранят лучшие произведения искусства в 29 выставочных залах.

Вы пройдёте 5 самых художественных километров в мире, а также впечатлитесь легендарными фресками Микеланджело, украшающими Сикстинскую капеллу.
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

  • Проход без очереди в музеи Ватикана и в Сикстинскую капеллу
  • Доступ к музеям Ватикана на весь день
  • Аудиогид, который доступен на русском языке (при покупке соответствующего билета). Его дадут на месте.

Как воспользоваться билетом

  1. Подойдите к музею Ватикана и покажите ваучер на смартфоне сотруднику музея, после чего пройдите к кассе «CASSA ONLINE E GRUPPI» и обменяйте билет на бумажный
  2. Вход в Ватикан возможен только в выбранный день и время
  3. Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу вы можете посетить ежедневно (кроме вс) с 9:00 до 18:00

Важная информация

  • Добраться до места встречи у музея Ватикана (Viale Vaticano, 95) можно:
  1. на метро: линия А, выход на станциях Оттавиано или Сипро;
  2. на автобусе: линия 40, выход на остановке Transpontina/Conciliazione.
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте
  • В стоимость нашего билета включён сервисный сбор
  • Владельцам льготных билетов необходимо взять с собой удостоверение личности
  • Дети до 6 лет проходят бесплатно

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в пятницу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в субботу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Ватикан
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в пятницу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в субботу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
Л
8 янв 2020
В комментариях к билетам нужно четко и однозначно объяснять, что места встречи по сути нет. Вы должны прийти с распечаткой билета прямо к очереди на вход для посетителей с забронированными билетами в Музеи Ватикана и встать в нее (она быстро двигается). Ибо на сайте и в самих билетах -очень непонятная и противоречивая информация.
Анастасия
1 янв 2020
Огонь! Очередь была огромная, билет же позволил миновать ее безболезненно. К слову, можно приходить не минуту в минуту, вас все равно пустят.
N
24 дек 2019
Все очень удобно, все услуги предоставлены без проблем и очереди

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