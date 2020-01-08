3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Музеи Ватикана и собор Святого Петра
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. В компании лицензированного гида ваш визит в Ватикан значительно упростится и, главное, наполнится смыслом, историей, интересными фактами и яркими рассказами. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Ватикан без многочасовой очереди на входе.