3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди

Посетить мировые сокровищницы, увидеть гениальные работы Микеланджело и другие шедевры искусства

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Музеи Ватикана хранят лучшие произведения искусства в 29 выставочных залах.

Вы пройдёте 5 самых художественных километров в мире, а также впечатлитесь легендарными фресками Микеланджело, украшающими Сикстинскую капеллу.
31 за билет
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в Ватикан
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди

Что вы получите

  • Проход без очереди в музеи Ватикана и в Сикстинскую капеллу
  • Доступ к музеям Ватикана на весь день
  • Аудиогид, который доступен на русском языке (при покупке соответствующего билета). Его дадут на месте.

Как воспользоваться билетом

  1. Подойдите к музею Ватикана и покажите ваучер на смартфоне сотруднику музея, после чего пройдите к кассе «CASSA ONLINE E GRUPPI» и обменяйте билет на бумажный
  2. Вход в Ватикан возможен только в выбранный день и время
  3. Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу вы можете посетить ежедневно (кроме вс) с 9:00 до 18:00

Важная информация

  • Добраться до места встречи у музея Ватикана (Viale Vaticano, 95) можно:
  1. на метро: линия А, выход на станциях Оттавиано или Сипро;
  2. на автобусе: линия 40, выход на остановке Transpontina/Conciliazione.
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте
  • В стоимость нашего билета включён сервисный сбор

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Ватикан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
В комментариях к билетам нужно четко и однозначно объяснять, что места встречи по сути нет. Вы должны прийти с распечаткой билета прямо к очереди на вход для посетителей с забронированными билетами в Музеи Ватикана и встать в нее (она быстро двигается). Ибо на сайте и в самих билетах -очень непонятная и противоречивая информация.
Анастасия
1 января 2020
Огонь! Очередь была огромная, билет же позволил миновать ее безболезненно. К слову, можно приходить не минуту в минуту, вас все равно пустят.
24 декабря 2019
Все очень удобно, все услуги предоставлены без проблем и очереди

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