Tripster проводит ещё 3 экскурсии

Собор Святого Петра:
С апреля по сентябрь: 7:00 — 19:00
С октября по март: 7:00 — 18:00
В среду утром собор закрыт
Колизей:
2 января — 15 февраля: 08:30 — 16:30
16 февраля — 15 марта: 08:30 — 17:00
Последняя суббота марта: 08:30 — 17:30
Последнее воскресенье марта — 31 августа: 08:30 — 19:15
1 сентября — 30 сентября: 08:30 — 19:00
1 октября — последняя суббота октября: 08:30 — 18:30
Последнее воскресенье октября — 31 декабря: 08:30 — 16:30
Вход в Колизей закрывается за час до закрытия музея
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.