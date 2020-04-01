Tripster проводит ещё 3 экскурсии

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Билеты в Ватикан, Колизей и собор Святого Петра

Без очереди посетить главные музеи Рима и познакомиться с шедеврами мирового искусства

Tripster
Задать вопрос
Tripster – представитель гидов
Перед вами откроют двери культовые достопримечательности и музеи Вечного города.

Вас ждут шедевры Рафаэля, Микеланджело и других мастеров Возрождения, собранные римскими папами в музеях Ватикана, совершенная Сикстинская капелла, памятники Древнего Рима и его античный символ — Колизей.
80 за билет
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у музеев Ватикана
Забронировать экскурсию
Билеты в Ватикан, Колизей и собор Святого Петра
Билеты в Ватикан, Колизей и собор Святого Петра

Что вы получите

  • Проход без очереди к музеям Ватикана, в Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра
  • Доступ в Колизей, Римский Форум и на Палатинский холм в течение трех дней с даты вашего визита в Ватикан
  • Бесплатный аудиогид по Риму и собору Святого Петра в специальном приложении для Android и iOS

Как воспользоваться билетом

  1. Подойдите к музею Ватикана и покажите ваучер на смартфоне или в распечатанном виде сотруднику музея, который выдаст билеты для прохода, после чего вас сопроводят до музея
  2. Будьте на месте встречи по крайней мере за 10 минут до выбранного времени, чтобы успеть пройти в Ватикан
  3. Вход в Ватикан возможен только в выбранный день и время
  4. Посетить Колизей, Римский Форум и Палатинский холм вы сможете в любое время в тот же день или в течение следующих двух дней

Важная информация

  • Добраться до места встречи у музея Ватикана (Viale Vaticano, 95) можно:
    • на метро: линия А, выход на станциях Оттавиано или Сипро;
    • на автобусе: линия 40, выход на остановке Transpontina/Conciliazione.
  • Адрес Колизея: Piazza del Colosseo, 1.
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Время работы музеев

Собор Святого Петра:
С апреля по сентябрь: 7:00 — 19:00
С октября по март: 7:00 — 18:00
В среду утром собор закрыт

Колизей:
2 января — 15 февраля: 08:30 — 16:30
16 февраля — 15 марта: 08:30 — 17:00
Последняя суббота марта: 08:30 — 17:30
Последнее воскресенье марта — 31 августа: 08:30 — 19:15
1 сентября — 30 сентября: 08:30 — 19:00
1 октября — последняя суббота октября: 08:30 — 18:30
Последнее воскресенье октября — 31 декабря: 08:30 — 16:30
Вход в Колизей закрывается за час до закрытия музея

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в Ватикан, Колизей и собор Святого Петра
Билеты в Ватикан, Колизей и собор Святого Петра
Билеты в Ватикан, Колизей и собор Святого Петра
Билеты в Ватикан, Колизей и собор Святого Петра
Билеты в Ватикан, Колизей и собор Святого Петра
Билеты в Ватикан, Колизей и собор Святого Петра
Билеты в Ватикан, Колизей и собор Святого Петра

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у музеев Ватикана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Tripster проводит ещё 3 экскурсии

Билеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очередиБилеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очередиБилеты в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди
31 за билет
1 час
3 отзыва
Посетить мировые сокровищницы, увидеть гениальные работы Микеланджело и другие шедевры искусства
Музеи Ватикана хранят лучшие произведения искусства в 29 выставочных залах. Вы пройдёте 5 самых художественных километров в мире, а также впечатлитесь легендарными фресками Микеланджело, украшающими Сикстинскую капеллу.
Мультикарта по достопримечательностям Рима и ВатиканаМультикарта по достопримечательностям Рима и ВатиканаМультикарта по достопримечательностям Рима и Ватикана
79 за билет
1 час
Исследовать города без суеты и спешки с единым входным билетом в 3, 5 или 7 культовых локаций!
Вы сможете составить собственный тур по Риму. Посетить легендарные достопримечательности и древние памятники или же насладиться вечерним шоу. Увидеть шедевры Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана и Караваджо или работы современных мастеров в новых галереях. А в передвижении по городу поможет двухэтажный автобус Hop-on Hop-off — поехали!
Билеты в собор Святого ПетраБилеты в собор Святого ПетраБилеты в собор Святого Петра
20 за билет
1 час
Посетить крупнейшую церковь в мире и прочувствовать величие и намоленность места
Над этим грандиозным священным монументом трудились гении нескольких поколений, в их числе Рафаэль и Микеланджело! Вы восхититесь Собором Святого Петра не только снаружи, но и изнутри: изучите коллекцию мозаики и рассмотрите алтарь Папы Римского. А аудиогид погрузит вас в историю святыни, делясь самыми важными фактами о ней.

Экскурсии по музеям Рима

Музеи Ватикана и собор Святого ПетраМузеи Ватикана и собор Святого ПетраМузеи Ватикана и собор Святого Петра
60 за человека
3 часа
1410 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. В компании лицензированного гида ваш визит в Ватикан значительно упростится и, главное, наполнится смыслом, историей, интересными фактами и яркими рассказами. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Ватикан без многочасовой очереди на входе.
Галерея Боргезе — королева римских музеевГалерея Боргезе — королева римских музеевГалерея Боргезе — королева римских музеев
130 за экскурсию
2 часа
80 отзывов
Увидеть знаменитые коллекции и погрузиться в тонкости искусства Ренессанса и барокко
Какие замыслы заключены в мраморе и красках великих шедевров? Вы пройдёте по главным залам галереи Боргезе, чтобы познакомиться с известными произведениями искусства эпохи Возрождения и барокко, и научитесь «читать» их. Я познакомлю вас с разными школами итальянской живописи и особенностями стилей, и после этой экскурсии в любом другом музее вы будете чувствовать себя чуть большим знатоком искусства.
От пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллы
188 за экскурсию
4 часа
45 отзывов
Познакомиться с главными коллекциями Ватикана и шедеврами мирового искусства
Приглашаю вас совершить «полное погружение» в искусство и познакомиться с главными шедеврами коллекций Ватикана. Пройти по галереям Географических карт и Гобеленов, увидеть подлинные шедевры Рафаэля и Микеланджело, посетить грандиозный Собор святого Петра и настоящее чудо – Сикстинскую капеллу. Мы совершим путешествие во времени, в котором вас ждут великолепные произведения мирового искусства, истории из жизни загадочного Ватикана, римских пап и великих мастеров, а также интересные факты, часто совершенно не известные широкой публике.
По музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусств
273 за экскурсию
3 часа
48 отзывов
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Приглашаю вас отправиться к главным сокровищам Ватикана – самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире. Наша прогулка охватит основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, познакомит вас с личностями легендарных Римских пап и культурным наследием католической церкви. И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпохМузеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпохМузеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
160 за экскурсию
3 часа
84 отзыва
Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима
Безусловно, Музеи Ватикана одни из самых известных в мире. Говорю именно так — Музеи, во множественном числе, потому что это целый комплекс музеев, коллекции которых создавались по воле многих Пап, господствовавших на престоле. И этот процесс продолжается по сей день. Моя задача — не просто объяснить вам, благодаря чему Музеи обрели столь высокий статус в мире, познакомить с шедеврами, их авторами и значением, но главное — погрузить в атмосферу времен и событий, когда эти творения создавались, и тем самым открыть историю и культуру различных эпох Рима.
Галерея Боргезе с историком искусстваГалерея Боргезе с историком искусстваГалерея Боргезе с историком искусства
205 за экскурсию
2 часа
32 отзыва
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Приглашаю посетить одну из лучших галерей Рима — Боргезе, где собраны работы великих итальянцев: Бернини, Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Корреджо и Караваджо. Я расскажу историю виллы Боргезе и ее основателя, помогу понять, а главное — почувствовать изумительные картины. Вы пройдете по роскошным залам, винтовым лестницам и насладитесь великолепием скульптур, люстр, каминов и потолочных росписей. После экскурсии вы сможете прогуляться по окружающему галерею ландшафтному парку и осмыслить полученные впечатления в тени деревьев, под мерное журчание фонтанов.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимБилеты в музеиНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы