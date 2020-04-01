Tripster проводит ещё 3 экскурсии

Галерея Боргезе — королева римских музеев

Увидеть знаменитые коллекции и погрузиться в тонкости искусства Ренессанса и барокко

Какие замыслы заключены в мраморе и красках великих шедевров? Вы пройдёте по главным залам галереи Боргезе, чтобы познакомиться с известными произведениями искусства эпохи Возрождения и барокко, и научитесь «читать» их. Я познакомлю вас с разными школами итальянской живописи и особенностями стилей, и после этой экскурсии в любом другом музее вы будете чувствовать себя чуть большим знатоком искусства.