Находясь в Риме, делайте так, как делают римляне. В данном случае это означает посещение одной из лучших достопримечательностей Европы среди животных! В городе легко найти древние архитектурные чудеса и искусство эпохи Возрождения, но если вы ищете что-то более дружелюбное для детей, загляните в Bioparco: Римский зоопарк. Это удивляет посетителей с 1911 года!