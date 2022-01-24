Биопарко: Римский зоопарк

Оазис экзотических животных в самом сердце Рима. Идеально подходит для детей и взрослых!

4.6
505 отзывов
В группе
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Биопарко: Римский зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Находясь в Риме, делайте так, как делают римляне. В данном случае это означает посещение одной из лучших достопримечательностей Европы среди животных! В городе легко найти древние архитектурные чудеса и искусство эпохи Возрождения, но если вы ищете что-то более дружелюбное для детей, загляните в Bioparco: Римский зоопарк. Это удивляет посетителей с 1911 года!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Беспрепятственный доступ в Биопарк
  • Мероприятия - не забудьте забронировать место на стойке бронирования при входе в зоопарк
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

👩‍👧‍👦Для детейЗоопарки и океанариумы🧒Можно с детьми🦁Зоопарк

Еще несколько похожих предложений в Риме

Рим для детей: охота за животными в центре города
Индивидуально
для 4 чел.
5
36
156
за 1-4 чел.
Рим для детей: охота за животными в центре города
👣 Пешеходные
Зоосафари в центре Рима
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи (от 2-х человек)
Индивидуально
5
8
2ч 30м
25
за 1 чел.
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи (от 2-х человек)
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Экскурсия по вечернему Риму на автомобиле блестящий шанс полюбоваться Римом в отблесках фонарей
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
Индивидуально
5
3
55
за 1 чел.
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
👣 Пешеходные
Отправляйтесь на прогулку по самым значимым местам Возрождения, чтобы увидеть настоящий Рим
Ежедневно в 12:00, 19:00
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
В группе
до 100 чел.
4.3
515
2ч 30м
6173
4 939
за 1 чел.
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Воспользуйтесь зарезервированным входом в один из самых посещаемых и древних памятников мира
Гастрономическая экскурсия по Риму
Индивидуально
для 2 чел.
2ч 30м
210
за 1-2 чел.
Гастрономическая экскурсия по Риму
👣 Пешеходные
Я живу в Риме уже три года и считаю его одним из самых красивых и удивительных городов мира
с пн по сб с 10.00 до 14.00
Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)
В группе
до 6 чел.
5
11
35
за 1 чел.
Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)
🛴 На самокатах
Рим - родина Колизея, один из старейших городов мира, хранитель вековой истории и итальянских укладов
Каждый день в 14:00
Обзорная прогулка по Риму
Индивидуально
для 3 чел.
130
за 1-3 чел.
Обзорная прогулка по Риму
👣 Пешеходные
Во время нашей прогулки мы побываем в самом сердце города - на центральной площади, после чего поднимемся на Палатинский
9:00
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Индивидуально
для 4 чел.
5
14
140
за 1-4 чел.
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
👣 Пешеходные
Индивидуальная прогулка по центральной части Рима с профессиональным экскурсоводом, где вы увидите знаменитые площади
С понедельника по воскресенье в 9.00.
Античное сердце Рима
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
39
130
91
за 1-5 чел.
Античное сердце Рима
👣 Пешеходные
Понять, почему все дороги по-прежнему ведут сюда
27 янв
28 янв
30 янв
ещё...
Экскурсия в Колизей и Римский Форум в мини-группе (билеты включены)
В группе
до 18 чел.
3.8
67
55
за 1 чел.
Экскурсия в Колизей и Римский Форум в мини-группе (билеты включены)
👣 Пешеходные
Мы отправимся исследовать мир Древнего Рима во время экскурсии по Колизею и Римскому форуму
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Ежедневно в 12:30
Рим с нуля
Индивидуально
для 4 чел.
5
111
225
за 1-4 чел.
Рим с нуля
👣 Пешеходные
Обзорная экскурсия по главным культурным и историческим объектам Вечного города
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
11
125
за 1-4 чел.
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
👣 Пешеходные
Прогуляться по историческому центру и сделать яркие снимки на память
25 янв
27 янв
28 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Риме
ХОРОШО
🇮🇹
ТАМ