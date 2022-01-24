Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Находясь в Риме, делайте так, как делают римляне. В данном случае это означает посещение одной из лучших достопримечательностей Европы среди животных! В городе легко найти древние архитектурные чудеса и искусство эпохи Возрождения, но если вы ищете что-то более дружелюбное для детей, загляните в Bioparco: Римский зоопарк. Это удивляет посетителей с 1911 года!
Ответы на вопросы
Что входит
Беспрепятственный доступ в Биопарк
Мероприятия - не забудьте забронировать место на стойке бронирования при входе в зоопарк
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.