61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Я покажу вам чудесные уголки города, о которых большинство путешественников, несмотря на их соседство со знаменитыми объектами, даже не догадываются.
Вы увидите место, где когда-то Ромул и Рем следили за полетом птиц, чтобы узнать где основать Рим;
посетите Апельсиновый сад, откуда открывается одна из лучших панорам на город;
подглядите в замочную скважину, из которой видно сразу три государства;
посмотрите на великолепные раннехристианские церкви;
испытаете Уста истины, которые, по легенде, откусывают руку каждому, кто лжет;
познакомитесь с прототипом Колизея;
прогуляетесь по одному из старейших в Европе еврейскому кварталу с его очаровательными мощеными улочками.
В пути я расскажу удивительные факты, истории о людях и обо всем, что сделало Рим столь великим.
Вы увидитесь, узнав, что картинным Римом можно наслаждаться без толп туристов, и получите удовлетворение не только от малоизвестных красот столицы, спрятанных от невнимательных глаз, но и от чувства причастности к чему-то особенному, недоступному большинству. Рим заиграет новыми красками, и появится желание и дальше самостоятельно исследовать город, сворачивая с протоптанных троп и открывая его тайные сокровища.
Надеюсь, желание выйти за рамки стандартной программы останется с вами и в других путешествиях, — я сделаю для этого все возможное!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе Circo Massimo.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Каждый день вот уже более шести лет я восхищаюсь и бесконечно вдохновляюсь культурой и историей Рима. Работаю в сфере туризма и поняла, что мне нравится рассказывать людям о городе и его истории, делиться своими эмоциями и знаниями. Особенно мне нравится «взгляд изнутри», так как стандартные туристические маршруты не смогут передать всю атмосферу. Я не профессиональный гид, но у меня большой опыт проведения экскурсий. Предлагаю вам почувствовать истинный вкус Рима из свежих ингредиентов и старых традиций.
Экскрусия очень интересная, познавательная, ничего лишнего, Ольга, приятная в общении, коммуникабельная, очень советуем!!! Вечерний Рим впечатлил нал с очаровательной Ольгой!!! Рекомендуем !!! Ольга ещё раз, спасибо за проведённое время вместе с нами!!! Анна, Ольга (Москва)
Александра
21 января 2020
С выбором экскурсии не ошиблись. Ольга провела нас по местам, где было ни так много туристов по сравнению с основными достопримечательностями. Экскурсия прошла в формате прогулки, с рассказом интересных фактов о городе. Ольга не нагружала нас информацией культурной программы.
На следующий день, отправились самостоятельно по рекомендации гида на смотровую площадку. И это было самое клевое место, там практически не было людей и открывался потрясающий вид на город ;)
Спасиииибоооо гиду Ольге!!!
Елена
7 октября 2019
Рекомендую экскурсию всем, и тем, кто уже был в Риме, и тем, кто посетил Рим впервые. Прогулка с Олей доставила нам невероятное удовольствие; неформальное общение и живой рассказ Оли позволили нам лучше понять Рим, увидеть его с неформальной стороны. Оля,большое спасибо!
Яна
15 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась! Прогулялись по местам, про которые даже и не слышали раньше, рассказывала Ольга интересно, без перечисления кучи дат и сухих фактов. Маршрут отлично построен, нет сильной разницы по времени и месту между точками. Остались довольны)
Оля, спасибо!
Марфа
25 марта 2019
Были на этой экскурсии с тремя детьми. Маршрут не очень длинный, большая его часть проходит по тихому живописному району. Совет - идите в будний день утром и людей вокруг будет совсем мало, что для Рима редкость. Информацией Ольга не перегружает, но все факты интересные. Не поток дат и названий, а любопытные детали и сюжеты. Для нас это был плюс - было время остановиться в садах, зайти в церкви по дороге, детям побегать. Ольга, спасибо! Надеюсь, создадите больше маршрутов в менее исследованных районах Рима.
Наталья
30 октября 2018
Благодаря Ольге получилась очень душевная и интересная прогулка. Спасибо!
Галина
28 сентября 2018
Получили вместе с дочерью огромное удовольствие от общения с Ольгой. Очень интересный рассказчик, два с половиной часа она делилась своими знаниями о вечном городе, не навязчиво, отвечая на все возникшие у нас вопросы.Время прошло не заметно, огромное спасибо за профессионализм столь юной и влюбленной в этот город девушки.
Олег
28 сентября 2018
Экскурсия очень понравилась, не смотря на начавшийся дождь, который скомкал нам последнюю треть прогулки. Ольга очень приятная и доброжелательная, маршрут достаточно хорошо продуман для неспешной прогулки на 2 часа, рассказала достаточно много того, что мы не читали и не знали, готовясь к поездке в Рим. Рекомендуем всем Ольгу как гида и эту экскурсию по не самым известным туристическим местам в Риме.
Виктория
21 сентября 2018
Благодаря прекрасной рассказчице Оле, наша прогулка была интересной, неутомительной и познавательной. Итересный маршрут, красивые виды на город, правильное время на закате дня - все радовало! Спасибо, Оля
Вера
14 сентября 2018
Очень довольны, что взяли экскурсию у Ольги. Спокойный размеренный ритм это то, что нам было нужно после массы людей около основных достопримечательностей Рима. И информации было как раз нужное количество и в нужном формате. Спасибо большое ещё раз 😃. Всем рекомендую!
Разобраться в урбанистическом хаосе на дружеской прогулке по самым примечательным местам города
Первое ощущение, которое испытываешь в Риме, — кажется, что перед нами урбанистический хаос, но это — только на первый взгляд. Приглашаю вас совершить прогулку в 10 000 шагов и разобраться, что возводилось в Вечном городе и с какой целью, как жили римляне тысячи лет назад, и как живет сейчас современный город.
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!