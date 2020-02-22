61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Хотите открыть для себя совершенно другой Рим, где вам не придется прокладывать себе путь в толпе туристов? Эта прогулка для тех, кто уже успел насладиться основными достопримечательностями, но все еще чувствует легкую «недосказанность»... И это неудивительно, потому что Вечный город полностью никогда не открывается путешественнику, но на нашей прогулке мы постараемся это исправить!

Что вас ожидает

Я покажу вам чудесные уголки города, о которых большинство путешественников, несмотря на их соседство со знаменитыми объектами, даже не догадываются.

Вы увидите место, где когда-то Ромул и Рем следили за полетом птиц, чтобы узнать где основать Рим;

посетите Апельсиновый сад, откуда открывается одна из лучших панорам на город;

подглядите в замочную скважину, из которой видно сразу три государства;

посмотрите на великолепные раннехристианские церкви;

испытаете Уста истины, которые, по легенде, откусывают руку каждому, кто лжет;

познакомитесь с прототипом Колизея;

прогуляетесь по одному из старейших в Европе еврейскому кварталу с его очаровательными мощеными улочками.

В пути я расскажу удивительные факты, истории о людях и обо всем, что сделало Рим столь великим.

Вы увидитесь, узнав, что картинным Римом можно наслаждаться без толп туристов, и получите удовлетворение не только от малоизвестных красот столицы, спрятанных от невнимательных глаз, но и от чувства причастности к чему-то особенному, недоступному большинству. Рим заиграет новыми красками, и появится желание и дальше самостоятельно исследовать город, сворачивая с протоптанных троп и открывая его тайные сокровища.

Надеюсь, желание выйти за рамки стандартной программы останется с вами и в других путешествиях, — я сделаю для этого все возможное!