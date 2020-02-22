61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице

Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов

Olya
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Olya – ваш гид
Хотите открыть для себя совершенно другой Рим, где вам не придется прокладывать себе путь в толпе туристов? Эта прогулка для тех, кто уже успел насладиться основными достопримечательностями, но все еще чувствует легкую «недосказанность»...

И это неудивительно, потому что Вечный город полностью никогда не открывается путешественнику, но на нашей прогулке мы постараемся это исправить!
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Circo Massimo
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У этой экскурсии61 отзыв
4.82
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице

Что вас ожидает

Я покажу вам чудесные уголки города, о которых большинство путешественников, несмотря на их соседство со знаменитыми объектами, даже не догадываются.

  • Вы увидите место, где когда-то Ромул и Рем следили за полетом птиц, чтобы узнать где основать Рим;
  • посетите Апельсиновый сад, откуда открывается одна из лучших панорам на город;
  • подглядите в замочную скважину, из которой видно сразу три государства;
  • посмотрите на великолепные раннехристианские церкви;
  • испытаете Уста истины, которые, по легенде, откусывают руку каждому, кто лжет;
  • познакомитесь с прототипом Колизея;
  • прогуляетесь по одному из старейших в Европе еврейскому кварталу с его очаровательными мощеными улочками.

В пути я расскажу удивительные факты, истории о людях и обо всем, что сделало Рим столь великим.

Вы увидитесь, узнав, что картинным Римом можно наслаждаться без толп туристов, и получите удовлетворение не только от малоизвестных красот столицы, спрятанных от невнимательных глаз, но и от чувства причастности к чему-то особенному, недоступному большинству. Рим заиграет новыми красками, и появится желание и дальше самостоятельно исследовать город, сворачивая с протоптанных троп и открывая его тайные сокровища.

Надеюсь, желание выйти за рамки стандартной программы останется с вами и в других путешествиях, — я сделаю для этого все возможное!

Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Circo Massimo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olya
Olya
Каждый день вот уже более шести лет я восхищаюсь и бесконечно вдохновляюсь культурой и историей Рима. Работаю в сфере туризма и поняла, что мне нравится рассказывать людям о городе и его истории, делиться своими эмоциями и знаниями. Особенно мне нравится «взгляд изнутри», так как стандартные туристические маршруты не смогут передать всю атмосферу. Я не профессиональный гид, но у меня большой опыт проведения экскурсий. Предлагаю вам почувствовать истинный вкус Рима из свежих ингредиентов и старых традиций.
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 февраля 2020
Экскрусия очень интересная, познавательная, ничего лишнего, Ольга, приятная в общении, коммуникабельная, очень советуем!!! Вечерний Рим впечатлил нал с очаровательной Ольгой!!! Рекомендуем !!! Ольга ещё раз, спасибо за проведённое время вместе с нами!!! Анна, Ольга (Москва)
21 января 2020
С выбором экскурсии не ошиблись. Ольга провела нас по местам, где было ни так много туристов по сравнению с основными достопримечательностями. Экскурсия прошла в формате прогулки, с рассказом интересных фактов о городе. Ольга не нагружала нас информацией культурной программы.
На следующий день, отправились самостоятельно по рекомендации гида на смотровую площадку. И это было самое клевое место, там практически не было людей и открывался потрясающий вид на город ;)
Спасиииибоооо гиду Ольге!!!
7 октября 2019
Рекомендую экскурсию всем, и тем, кто уже был в Риме, и тем, кто посетил Рим впервые. Прогулка с Олей доставила нам невероятное удовольствие; неформальное общение и живой рассказ Оли позволили нам лучше понять Рим, увидеть его с неформальной стороны. Оля,большое спасибо!
15 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась! Прогулялись по местам, про которые даже и не слышали раньше, рассказывала Ольга интересно, без перечисления кучи дат и сухих фактов. Маршрут отлично построен, нет сильной разницы по времени и месту между точками. Остались довольны)
Оля, спасибо!
25 марта 2019
Были на этой экскурсии с тремя детьми. Маршрут не очень длинный, большая его часть проходит по тихому живописному району. Совет - идите в будний день утром и людей вокруг будет совсем мало, что для Рима редкость. Информацией Ольга не перегружает, но все факты интересные. Не поток дат и названий, а любопытные детали и сюжеты. Для нас это был плюс - было время остановиться в садах, зайти в церкви по дороге, детям побегать. Ольга, спасибо! Надеюсь, создадите больше маршрутов в менее исследованных районах Рима.
30 октября 2018
Благодаря Ольге получилась очень душевная и интересная прогулка. Спасибо!
28 сентября 2018
Получили вместе с дочерью огромное удовольствие от общения с Ольгой. Очень интересный рассказчик, два с половиной часа она делилась своими знаниями о вечном городе, не навязчиво, отвечая на все возникшие у нас вопросы.Время прошло не заметно, огромное спасибо за профессионализм столь юной и влюбленной в этот город девушки.
28 сентября 2018
Экскурсия очень понравилась, не смотря на начавшийся дождь, который скомкал нам последнюю треть прогулки. Ольга очень приятная и доброжелательная, маршрут достаточно хорошо продуман для неспешной прогулки на 2 часа, рассказала достаточно много того, что мы не читали и не знали, готовясь к поездке в Рим. Рекомендуем всем Ольгу как гида и эту экскурсию по не самым известным туристическим местам в Риме.
21 сентября 2018
Благодаря прекрасной рассказчице Оле, наша прогулка была интересной, неутомительной и познавательной. Итересный маршрут, красивые виды на город, правильное время на закате дня - все радовало! Спасибо, Оля
14 сентября 2018
Очень довольны, что взяли экскурсию у Ольги. Спокойный размеренный ритм это то, что нам было нужно после массы людей около основных достопримечательностей Рима. И информации было как раз нужное количество и в нужном формате. Спасибо большое ещё раз 😃. Всем рекомендую!
Ещё 51 отзыв

Olya проводит ещё 1 экскурсию

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