Вы познакомитесь с типичными продуктами региона Лацио и у вас будет возможность их попробовать. На сыроварне вы отведаете овечий сыр Пекорино и другие мягкие и твёрдые сыры. На винодельне вы попробуете красное и белое вино 🍷. Мясные деликатесы вас ждут в мясной лавке. И желтым золотом является оливковое масло, про которое я вам расскажу. Мы посетим небольшие городки в 50 км от Рима и вы познакомитесь с настоящей Италией в дали от туристических маршрутов.
Что входит
Услуги гида и трансфер
Что не входит
Проезд на поезде 3 евро в один конец
дегустация на сыроварне 15 евро
дегустация вина 5 евро.
Начало и место завершения
🚩 Stazione Poggio Mirteto
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.