Вы познакомитесь с типичными продуктами региона Лацио и у вас будет возможность их попробовать. На сыроварне вы отведаете овечий сыр Пекорино и другие мягкие и твёрдые сыры. На винодельне вы попробуете красное и белое вино 🍷. Мясные деликатесы вас ждут в мясной лавке. И желтым золотом является оливковое масло, про которое я вам расскажу. Мы посетим небольшие городки в 50 км от Рима и вы познакомитесь с настоящей Италией в дали от туристических маршрутов.