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Эно-гастрономический тур в Сабину

5
4 отзыва
Угасина
Угасина – Гид из Рима
Эно-гастрономический тур в Сабину
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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Эно-гастрономический тур в Сабину
Эно-гастрономический тур в Сабину

Что вы увидите

  • Мы посетим городок Poggio Mirteto
  • Torri in Sabina
  • сыроварню
  • винодельню
  • для любителей кофе тоже будет сюрприз
Вы познакомитесь с типичными продуктами региона Лацио и у вас будет возможность их попробовать. На сыроварне вы отведаете овечий сыр Пекорино и другие мягкие и твёрдые сыры. На винодельне вы попробуете красное и белое вино 🍷. Мясные деликатесы вас ждут в мясной лавке. И желтым золотом является оливковое масло, про которое я вам расскажу. Мы посетим небольшие городки в 50 км от Рима и вы познакомитесь с настоящей Италией в дали от туристических маршрутов.
Что входит
  • Услуги гида и трансфер
Что не входит
  • Проезд на поезде 3 евро в один конец
  • дегустация на сыроварне 15 евро
  • дегустация вина 5 евро.
Начало и место завершения
🚩 Stazione Poggio Mirteto
Эно-гастрономический тур в Сабину
Эно-гастрономический тур в Сабину
Эно-гастрономический тур в Сабину
Эно-гастрономический тур в Сабину
Эно-гастрономический тур в Сабину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Угасина
Угасина
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4 отзыва оставили туристы

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