Полюбуйтесь высотой искусства эпохи Возрождения в центре Рима с этими билетами в галерею Боргезе. Когда-то это была частная коллекция кардинала Сципиона Боргезе, чей бюст выточен в мельчайших деталях. В музее хранятся шедевры таких художников, как Караваджо и Бернини.

Познакомьтесь с драматическим манускриптом Караваджо на картинах, таких как «Письмо святого Иеронима» и «Мальчик с корзиной фруктов», и посмотрите, как Бернини более динамично смотрит на Дэвида.