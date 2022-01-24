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Полюбуйтесь высотой искусства эпохи Возрождения в центре Рима с этими билетами в галерею Боргезе. Когда-то это была частная коллекция кардинала Сципиона Боргезе, чей бюст выточен в мельчайших деталях. В музее хранятся шедевры таких художников, как Караваджо и Бернини.
Познакомьтесь с драматическим манускриптом Караваджо на картинах, таких как «Письмо святого Иеронима» и «Мальчик с корзиной фруктов», и посмотрите, как Бернини более динамично смотрит на Дэвида.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты Fast Track в Галерею Боргезе
Предварительно забронированное 2-часовое время в Галерее
Доступ к временным выставкам в момент вашего посещения
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.