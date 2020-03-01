Ирина проводит ещё 4 экскурсии

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Гастро-путешестивие в город прошлого

Посетить винодельню, погулять по самобытному Чивита ди Баньореджо и постичь специфику местной кухни

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Восхитительную Италию сложно понять без знакомства с её гастрономическими традициями.

А эта экскурсия — микс вкусного и познавательного.

Вы оцените вино региона Лацио и погуляете среди виноградников.

Затеряетесь на старинных улочках «умирающего города».

А финальной нотой станет обед в ресторанчике с беседами о мире итальянских вкусов!
От 126 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Гастро-путешестивие в город прошлого
Гастро-путешестивие в город прошлого

Что вас ожидает

🍷 Бокал вина для начала
Наша прогулка начнётся с дегустации великолепного напитка на одной из виноделен региона Лацио. Вы прогуляетесь по виноградникам и познакомитесь с местными особенностями производства вина, отведаете традиционные закуски региона и пообщаетесь с доброжелательными местными жителями.

🏰 Оказаться в прошлом
Затем мы неспешно отправимся в город Чивита ди Баньореджо, или «Умирающий город», как его называют сами итальянцы. Баньореджо возвела цивилизация этрусков около 2500 тысяч лет назад, а сейчас он находится на границе регионов Лацио и Умбрии. Город стоит на туфовой скале среди зелёной долины — попасть туда можно только через мост длиной 300 метров. Это единственный путь сообщения между Чивита ди Баньореджо и «цивилизацией»! Благодаря своей затерянности и изоляции, город сохранил аутентичный облик.

🍝 Италия в тарелке
Насладившись атмосферой Чивита ди Баньореджо, мы зайдем в один из местных ресторанчиков. Вам предстоит постичь специфику местной кухни, попробовав местные блюда. Кабанятина и трюфели способны удовлетворить самые изысканные гастрономические запросы и подарить новые вкусовые ощущения. А окружающая обстановка добавит неповторимый колорит происходящему.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле, по дороге возможны остановки в живописных местах для фотографирования.
  • В стоимость экскурсии не включено:
    — железнодорожные билеты Рим-Алвиано (6,20 евро/человек в одну сторону)
    — вход в городок Баньореджо (1,5 евро/человек)
    — обед в ресторане и дегустация вина
Гастро-путешестивие в город прошлого
Гастро-путешестивие в город прошлого
Гастро-путешестивие в город прошлого
Гастро-путешестивие в город прошлого
Гастро-путешестивие в город прошлого
Гастро-путешестивие в город прошлого
Гастро-путешестивие в город прошлого

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Мне 33 года, я не профессиональный гид, но люблю итальянскую историю и культуру и на экскурсиях с удовольствием делюсь своими знаниями и наблюдениями. Специализируюсь на темах современной истории Италии, так как прохожу обучение в одном из вузов Рима, курс которого ориентирован на историю и коммуникацию. Мой подход индивидуален к каждому клиенту, я стараюсь найти золотую середину в подаче материала, комбинируя информацию таким образом, чтобы гости запомнили не только современные аспекты жизни в Италии, но и важную часть огромного исторического и культурного наследия солнечной страны. Стараюсь превратить каждую экскурсию в дружескую прогулку, где все участники получают удовольствие от общения.
Напишите мне

Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная прогулка по РимуОбзорная прогулка по РимуОбзорная прогулка по Риму
130 за экскурсию
3 часа
171 отзыв
Отправиться в прошлое и понять, как жили и живут римляне, на неформальной экскурсии по центру города
«Все дороги ведут в Рим» — предлагаю отправиться по одной из этих дорог в самое сердце Вечного города. В веселой и дружелюбной атмосфере мы погрузимся в прошлое, с его мрачными и светлыми гранями, яркими и заурядными персонажами и постараемся прочувствовать, что значит быть жителем древнего города.
Собор Святого Петра и мир католической верыСобор Святого Петра и мир католической верыСобор Святого Петра и мир католической веры
От 100 за экскурсию
2.5 часа
8 отзывов
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
Римско-католическая церковь, крупнейшая из христианских церквей и одна из старейших религиозных институций, играла важную роль в истории Западной цивилизации. На обзорной экскурсии по Собору Святого Петра в Ватикане вы погрузитесь в мир тысячелетней истории католической веры и узнаете секреты одного из самых влиятельных мест ее зарождения.
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии«Умирающий город» и зеленые легкие Италии«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
250 за экскурсию
6.5 часов
1 отзыв
Сбежать из шумного Рима к озеру Больсена, оливковым рощам и памятникам эпохи этрусков
Я предлагаю вам попробовать альтернативный вид отдыха, отличный от городских пейзажей с их суетой и переполненностью. Вы погрузитесь в спокойную и вдохновляющую атмосферу региона Умбрия, по праву завоевавшего название «Зеленые легкие Италии». Обнаружите, что время застыло на улочках Чивита ди Баньореджо, и полюбуетесь озером Больсена.
Сквозь эпохи к началу основания РимаСквозь эпохи к началу основания РимаСквозь эпохи к началу основания Рима
170 за экскурсию
4 часа
16 отзывов
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
Предлагаю посмотреть в Риме всего понемногу, окунувшись в различные эпохи становления Италии. Мы сможем ознакомиться с республиканской, римской, эпохами возрождения и барокко. Поговорим о периоде объединения Италии в единое государство и трагических годах фашизма.

Гастрономические экскурсии в Риме

Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарииСыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарииСыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65 за человека
3.5 часа
385 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Окунитесь в атмосферу жизни Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, посещая те же пекарни и продуктовые лавки, куда привередливые римляне ходят за бискотти и пармеджано. Раскройте мир итальянских вин с их историей, тонкостями дегустации и сочетаний с блюдами. Прогуляйтесь по древним улицам Рима, открывая их истории и пробуя национальную еду в самых вкусных местах обожаемого римлянами района Трастевере. Почувствуйте себя настоящими итальянцами – веселыми, беззаботными и бесконечно счастливыми, мамма миа санто чиело, еще один день прожит не зря!
Душевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельню
160 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино. Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб. А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухнейВкусный Рим: знакомство с итальянской кухнейВкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
125 за экскурсию
3 часа
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Мы прогуляемся по историческому центру и поговорим об истории города, его традициях и героях. Я покажу главные памятники Вечного Города, его секретные уголки и лучшие заведения. Узкие улочки старинных кварталов выведут нас к семейным тавернам, уютным кафе и барам, где вы узнаете, что ели раньше и что едят теперь римляне.
Кулинарная прогулка для самых смелыхКулинарная прогулка для самых смелыхКулинарная прогулка для самых смелых
115 за экскурсию
4 часа
122 отзыва
История римской кухни, устрицы, трюфель, паштет и сыр — на прогулке для настоящих гурманов!
Пицца, паста, мороженное, кофе, тирамису — этими типично итальянскими «вкусностями» можно наслаждаться вновь и вновь. Но я предлагаю отказаться от стереотипов традиционного туристического меню. Мы не будем искать лучшую пиццерию, кафе-мороженое или бар с самым вкусным в Риме кофе — давайте отправимся на необычную прогулку для настоящих гурманов!
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!
65 за человека
2 часа
3 отзыва
Раскрыть секреты соусов, нарезать 5 разных видов пасты и сделать лучшее мороженое в мире
Предлагаем вам примерить роль повара итальянского ресторана: во время мастер-класса вы приготовите домашнюю пасту из лучших продуктов. Узнаете об особенностях этого блюда в регионах Италии и разберетесь в тонкостях рецепта. А еще попробуете себя в роли джелатерье и приготовите вкуснейший замороженный десерт!
Путешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царство
250 за экскурсию
4.5 часов
58 отзывов
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Вы посетите прекрасный пригород Рима с живописными панорамами, уютными средневековыми городками, традиционными яствами, земляничными ликерами и добродушными жителями. Эта экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в уют и расслабленность настоящей Италии. Приготовьтесь оценить настоящую Романскую кухню, которой славится наш край и которую так сложно отыскать на проторенных туристических тропах. Это неспешная поездка для души и тела!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы