Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

🍷 Бокал вина для начала

Наша прогулка начнётся с дегустации великолепного напитка на одной из виноделен региона Лацио. Вы прогуляетесь по виноградникам и познакомитесь с местными особенностями производства вина, отведаете традиционные закуски региона и пообщаетесь с доброжелательными местными жителями.

🏰 Оказаться в прошлом

Затем мы неспешно отправимся в город Чивита ди Баньореджо, или «Умирающий город», как его называют сами итальянцы. Баньореджо возвела цивилизация этрусков около 2500 тысяч лет назад, а сейчас он находится на границе регионов Лацио и Умбрии. Город стоит на туфовой скале среди зелёной долины — попасть туда можно только через мост длиной 300 метров. Это единственный путь сообщения между Чивита ди Баньореджо и «цивилизацией»! Благодаря своей затерянности и изоляции, город сохранил аутентичный облик.

🍝 Италия в тарелке

Насладившись атмосферой Чивита ди Баньореджо, мы зайдем в один из местных ресторанчиков. Вам предстоит постичь специфику местной кухни, попробовав местные блюда. Кабанятина и трюфели способны удовлетворить самые изысканные гастрономические запросы и подарить новые вкусовые ощущения. А окружающая обстановка добавит неповторимый колорит происходящему.