Когда вы в Риме, ешьте и пейте как римляне!

Если вы хотите испытать истинный аромат Вечного города, эта гастрономическая прогулка 👣 приведет вас в типичный район Рима, чтобы вы смогли провести незабываемые впечатления от гурманов.

Среди вкусных дегустаций вы посетите город 🏙️, погружающийся в римскую культуру, традиции, и жизнь.

Эта прогулка проходит с 6-тью дегустациями, деликатесы, вино 🍷, паста, пицца 🍕, мороженое и т. д, вся эта гастрономия проходит в очень популярном и красивом районе Прати, недалеко от Ватикана.

Рим для гурманов

Мы начнем с отличного завтрака в знаменитой сицилийской кондитерской.

Затем мы посетим один из лучших магазинов типичных продуктов Рима, где вы сможете попробовать много видов сыра, включая Parmigiano Reggiano, ветчину, прошутто, лучшие вина и множество других деликатесов.

Рассмотрим крупнейший продовольственный рынок в Риме, Триумфальный рынок, с более чем 270 киосками. Чтобы быть в контакте с местной культурой, нет ничего лучше, чем посещение Триумфального рынка, с его персонажами, его цветами и звуками. Вы можете попробовать свежие продукты, которые поступают каждый день на прилавки этого рынка, такие как моцарелла из буффолы, ветчина из Пармы и оливкового масла и вина, производимые на виноградниках и подвалах по всей Италии.

Мы будем кушать пиццу в лучшей пиццерии в Риме, где владелец, известный как Микеланджело для пиццы, эта пиццерия предлагает более 80 различных видов пиццы с ингредиентами самого высокого качества. Пицца в витрине выглядит как художественный шедевр!

После, отправимся в знаменитый римский ресторан, где мы попробуем 2 традиционных римских блюда с напитками.

Мы закончим нашу гастрономическую прогулку в одном из лучших заведений мороженого в Риме, где вы научитесь распознавать истинное домашнее мороженое от заводского!

ПРОГРАММА

ПРИХОДИТЕ С УДОБНОЙ ОБУВЬЮ И С ХОРОШИМ АППЕТИТОМ!

Во время питья кофе проведем практических советов, где и что лучше поесть, покупать и посещать... + необходимые итальянские слова. Мы расскажем вам правильные слова, которые нужно использовать в баре, в ресторане, в шоппинге, научиться как спросить скидку и быть в общении с местными жителями...

Эта прогулка в центре Рима включает в себя обсуждение необычных и скрытых загадок исторического Рима... что, безусловно, ни один туристический гид никогда не скажет вам.