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Гастрономическая прогулка в районе Прати

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1 отзыв
Gianni B.
Gianni B. – Гид из Рима
Вас ждет путешествие по гастрономическому Риму.

Вы побываете в лучших заведениях города и научитесь отличать настоящее домашнее джелато от заводского, попробуете местные сыры и вино 🍷, ощутите ритм Рима на местном рынке.

А местный житель научит вас необходимым итальянским словам и раскроет секреты этого прекрасного города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €100 за экскурсию

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Гастрономическая прогулка в районе Прати
Гастрономическая прогулка в районе Прати

Что вы увидите

  • Кастель Сант-Анджело
  • Виа-Кола-ди-Риенцо
  • Пьяцца Кавур
  • Ватикан
  • Дворец правосудия
  • Пьяцца дель Рисорджименто
  • Церковь Святого Сердца Иисуса
Когда вы в Риме, ешьте и пейте как римляне!
Если вы хотите испытать истинный аромат Вечного города, эта гастрономическая прогулка 👣 приведет вас в типичный район Рима, чтобы вы смогли провести незабываемые впечатления от гурманов.
Среди вкусных дегустаций вы посетите город 🏙️, погружающийся в римскую культуру, традиции, и жизнь.
Эта прогулка проходит с 6-тью дегустациями, деликатесы, вино 🍷, паста, пицца 🍕, мороженое и т. д, вся эта гастрономия проходит в очень популярном и красивом районе Прати, недалеко от Ватикана.
Рим для гурманов
  • Мы начнем с отличного завтрака в знаменитой сицилийской кондитерской.
  • Затем мы посетим один из лучших магазинов типичных продуктов Рима, где вы сможете попробовать много видов сыра, включая Parmigiano Reggiano, ветчину, прошутто, лучшие вина и множество других деликатесов.
  • Рассмотрим крупнейший продовольственный рынок в Риме, Триумфальный рынок, с более чем 270 киосками. Чтобы быть в контакте с местной культурой, нет ничего лучше, чем посещение Триумфального рынка, с его персонажами, его цветами и звуками. Вы можете попробовать свежие продукты, которые поступают каждый день на прилавки этого рынка, такие как моцарелла из буффолы, ветчина из Пармы и оливкового масла и вина, производимые на виноградниках и подвалах по всей Италии.
  • Мы будем кушать пиццу в лучшей пиццерии в Риме, где владелец, известный как Микеланджело для пиццы, эта пиццерия предлагает более 80 различных видов пиццы с ингредиентами самого высокого качества. Пицца в витрине выглядит как художественный шедевр!
  • После, отправимся в знаменитый римский ресторан, где мы попробуем 2 традиционных римских блюда с напитками.
  • Мы закончим нашу гастрономическую прогулку в одном из лучших заведений мороженого в Риме, где вы научитесь распознавать истинное домашнее мороженое от заводского!
ПРОГРАММА
ПРИХОДИТЕ С УДОБНОЙ ОБУВЬЮ И С ХОРОШИМ АППЕТИТОМ!
Во время питья кофе проведем практических советов, где и что лучше поесть, покупать и посещать... + необходимые итальянские слова. Мы расскажем вам правильные слова, которые нужно использовать в баре, в ресторане, в шоппинге, научиться как спросить скидку и быть в общении с местными жителями...
Эта прогулка в центре Рима включает в себя обсуждение необычных и скрытых загадок исторического Рима... что, безусловно, ни один туристический гид никогда не скажет вам.
Что входит
  • Услуги local friend
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Входные билеты в музей
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Гастрономическая прогулка в районе Прати
Гастрономическая прогулка в районе Прати
Гастрономическая прогулка в районе Прати
Гастрономическая прогулка в районе Прати
Гастрономическая прогулка в районе Прати
Гастрономическая прогулка в районе Прати
Гастрономическая прогулка в районе Прати

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Gianni B.
Gianni B.
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1 отзыв оставили туристы

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