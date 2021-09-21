Встретившись с вашим гидом, отправляйтесь ко входу в Римский форум. Осмотрите Палатинский холм — место древнего поселения в IX веке до н. э. Полюбуйтесь удивительным видом на Большой цирк и долину Римского форума. Послушайте легенду о Ромуле и Реме — брошенных братьях, которых вырастила волчица. Они сражались между собой за власть и контроль.

Далее пройдите по Палатинскому холму и посетите Римский форум. Здесь находится один из наиболее важных археологических районов в мире с наиболее хорошо сохранившимися руинами Древнего Рима, включая храм Юлия Цезаря, арку Тита, Дом весталок, Дом сената и базилику Максенция. Полюбуйтесь на Священный путь Римского форума — триумфальную дорогу, по которой маршировали центурионы Цезаря после возвращения с бесчисленных сражений и завоеваний.