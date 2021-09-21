Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Минуйте длинные очереди, чтобы увидеть Палатин и Римский форум
Откройте для себя происхождение, мифы и величие Древнего Рима
Оцените панорамный и захватывающий вид на древние руины
Посетите храм Юлия Цезаря, триумфальную арку Тита, Дом весталок, место собраний римского Сената и базилику Максенция
Встретившись с вашим гидом, отправляйтесь ко входу в Римский форум. Осмотрите Палатинский холм — место древнего поселения в IX веке до н. э. Полюбуйтесь удивительным видом на Большой цирк и долину Римского форума. Послушайте легенду о Ромуле и Реме — брошенных братьях, которых вырастила волчица. Они сражались между собой за власть и контроль.
Далее пройдите по Палатинскому холму и посетите Римский форум. Здесь находится один из наиболее важных археологических районов в мире с наиболее хорошо сохранившимися руинами Древнего Рима, включая храм Юлия Цезаря, арку Тита, Дом весталок, Дом сената и базилику Максенция. Полюбуйтесь на Священный путь Римского форума — триумфальную дорогу, по которой маршировали центурионы Цезаря после возвращения с бесчисленных сражений и завоеваний.
Ответы на вопросы
Что входит
Наушники
Услуги официального туристического гида
Тур в небольшой группе из 25 человек и меньше
Проход без очереди в Римский форум и на холм Палатин
Что не входит
Еда и напитки
Колизей
Чаевые
Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Не допускаются
Детские коляски
Чемоданы и большие сумки
Палки для селфи
Алкоголь и наркотики
Спреи или аэрозоли
Стеклянные предметы
Ходунки
Оружие и острые предметы
Важная информация
Пожалуйста, наденьте удобную обувь для ходьбы, так как ходьба требует умеренного количества времени
Этот тур не оборудован для гостей на инвалидных колясках
При бронировании, пожалуйста, сообщите местному оператору о любых ограничениях (нарушениях зрения, слуха и т. Д. )
Детские тарифы действуют только при покупке с 2 взрослыми билетами
Для детских билетов от 14 до 18 лет требуется действительное удостоверение личности
Большие сумки, рюкзаки и чемоданы запрещены на территории Римского форума
Маленькие сумки разрешены на Римском форуме, но здесь нет раздевалки
Из-за повышенных мер безопасности на многих достопримечательностях, некоторые очереди могут формироваться в турах с проходом без очереди
Посетители должны проходить через металлоискатели на контрольно-пропускном пункте
Зеленый пропуск CoVid и действительное удостоверение личности являются обязательными для выполнения этой деятельности
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Люди с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими)
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди с заболеваниями спины
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
В помещении необходимо носить защитную маску
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 411 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
Charles
21 сен 2021
(США)
We had a wonderful experience seeing the Palatine hill and the Roman forum. Our tour guide, I think his name was Danieli, was excellent. I have seen the Forum some 36 years ago but it was so much more special to have a guided tour. It is simply amazing to comprehend the technology that the ancient Romans possessed. I would highly recommend this activity.
M
Michael
3 ноя 2019
(Великобритания)
Did not really want a guide, just wanted to wonder around and explore. But this was worth it just for the skip the line ticket. That said we discovered on exiting there was another entrance which was much less used, and if we had know about it may have used that instead. The entrance is next to the trojan column.
b
barry
29 окт 2019
(Великобритания)
The guide, Anton was very informative and add-libbed a lot making for an enjoyable visit. Our 9 year old son also found the drama created by the guide entertaining and captivating. One did need to imagine what was there given that much of it has been long since removed and the guide portrayed this well. The earpieces also worked well.