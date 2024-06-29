Хотите вернуться из путешествия по Риму не только с багажом воспоминаний, но и с красивыми профессиональными фото? Тогда вам просто необходима индивидуальная прогулка! Маршрут разрабатывается исключительно по вашим пожеланиям. Семейные, индивидуальные фотосессии, love-story — можно все!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулки
Хотите привезти из вашего отпуска не только воспоминания, но и классные профессиональные фото? Тогда вам необходима индивидуальная фотопрогулка! Все маршруты разрабатываю индивидуально для вас, исходя из ваших предпочтений. Хотите памятные фото на фоне Колизея или фонтана де Треви? А может быть фотопрогулку по самому колоритному району Рима — Трастевере? Семейные, индивидуальные фотосессии, love-story — можно все! Я помогу подобрать луки для съемки, проведу по лучшим локациям и помогу в позировании. Важная информация:
- Длительность фотосессии — 1-1,5 часа.
- Вы получите не менее 100 фото с цветокоррекцией уже на следующий день после фотосессии и 10 фото с детальной ретушью. Готовность фото с ретушью — до 10 дней.
- Все фото передаются ссылкой на файлообменник.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотосъемка 1-1, 5 часа
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Длительность фотосессии - 1-1,5 часа
- Вы получите не менее 100 фото с цветокоррекцией уже на следующий день после фотосессии и 10 фото с детальной ретушью. Готовность фото сретушю до 10 дней
- Все фото передаются ссылкой на файлообменник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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