Длительность фотосессии — 1-1,5 часа.

Вы получите не менее 100 фото с цветокоррекцией уже на следующий день после фотосессии и 10 фото с детальной ретушью. Готовность фото с ретушью — до 10 дней.

Все фото передаются ссылкой на файлообменник.

Хотите привезти из вашего отпуска не только воспоминания, но и классные профессиональные фото? Тогда вам необходима индивидуальная фотопрогулка! Все маршруты разрабатываю индивидуально для вас, исходя из ваших предпочтений. Хотите памятные фото на фоне Колизея или фонтана де Треви? А может быть фотопрогулку по самому колоритному району Рима — Трастевере? Семейные, индивидуальные фотосессии, love-story — можно все! Я помогу подобрать луки для съемки, проведу по лучшим локациям и помогу в позировании. Важная информация: