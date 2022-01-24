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На берегу Тибра возвышается цилиндрическое сооружение в форме башни, полное истории. Это мавзолей, памятник и музей. Минуйте очередь в замок Святого Ангела — и погрузитесь в драматическую историю Рима. А еще на крыше музея вас ожидает потрясающий вид на Вечный город!
Ответы на вопросы
Что входит
Быстрый вход в замок Сант-Анджело
Доступ к постоянным и временным выставкам
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.