Кастель Сант-Анджело: Быстрый путь

Полюбуйтесь рекой Тибр с крыши этого мавзолея, ставшего музеем

4.7
905 отзывов
Входной билет
Кастель Сант-Анджело: Быстрый путь
Кастель Сант-Анджело: Быстрый путь
Кастель Сант-Анджело: Быстрый путь
Кастель Сант-Анджело: Быстрый путь
Кастель Сант-Анджело: Быстрый путь
Кастель Сант-Анджело: Быстрый путь
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На берегу Тибра возвышается цилиндрическое сооружение в форме башни, полное истории. Это мавзолей, памятник и музей. Минуйте очередь в замок Святого Ангела — и погрузитесь в драматическую историю Рима. А еще на крыше музея вас ожидает потрясающий вид на Вечный город!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстрый вход в замок Сант-Анджело
  • Доступ к постоянным и временным выставкам
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