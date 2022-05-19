Катакомбы Рима и Древний Аппиевый Путь 3-часовая частная экскурсия

Катакомбы Рима и Древний Аппиевый Путь 3-часовая частная экскурсия
Катакомбы Рима и Древний Аппиевый Путь 3-часовая частная экскурсия
Катакомбы Рима и Древний Аппиевый Путь 3-часовая частная экскурсия
Катакомбы Рима и Древний Аппиевый Путь 3-часовая частная экскурсия
Катакомбы Рима и Древний Аппиевый Путь 3-часовая частная экскурсия
Катакомбы Рима и Древний Аппиевый Путь 3-часовая частная экскурсия
Катакомбы Рима и Древний Аппиевый Путь 3-часовая частная экскурсия
Познакомьтесь с двумя самыми интересными достопримечательностями Рима, о которых большинство туристов не знает на частной 3-часовой экскурсии. Вы отправитесь под землю в катакомбы Сан-Каллисто или Сан-Себастьяно, где сможете увидеть древние гробницы и произведения искусства. Затем вы проследуете по мощеным улицам и под акведуками по Аппиевому пути, некогда считавшемуся одной из важнейших дорог Римской империи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Водитель
  • Входной билет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного места
Завершение: Отель или центр города
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🚗На машине🎫Билеты🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеПодземныеПо италии

Еще несколько похожих предложений в Риме

Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
5
13 отзывов
Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
Детская экскурсия «История Древнего Рима» проходит в формате квеста, а наш маршрут будет проходить по самым ярким
150 за 1-5 чел.
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
2.5 часа
Индивидуальная
Елена
4.6
73 отзыва
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
Знаменитые площади, фонтаны и памятники архитектуры - в одной насыщенной 3-х часовой экскурсии по Риму
Сегодня
Завтра
21 мая
от 55 за 1 человека
Весь Рим на автомобиле: «О чудо Рим!»
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Елена
4.9
11 отзывов
Весь Рим на автомобиле: «О чудо Рим!»
Знаменитые площади, фонтаны и памятники архитектуры - в одной насыщенной 3-х часовой экскурсии по Риму
Сегодня
Завтра
21 мая
от 65 за 1 человека
Быт и нравы, любовь и страсть в Древнем Риме
3 часа
Индивидуальная
Natalia
Нет отзывов
Быт и нравы, любовь и страсть в Древнем Риме
На своих экскурсиях я делюсь с туристами очарованием Рима, показываю этот город изнутри, не пользуясь стандартными
175 за 1-4 чел.
Гастрономическая экскурсия по Риму
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Гастрономическая экскурсия по Риму
Я живу в Риме уже три года и считаю его одним из самых красивых и удивительных городов мира
от 220 за 1-2 чел.
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
8 отзывов
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Экскурсия по вечернему Риму на автомобиле блестящий шанс полюбоваться Римом в отблесках фонарей
Сегодня
Завтра
21 мая
от 55 за 1 человека
Обзорная экскурсия Рим в свете легенд и преданий
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Виктория
Нет отзывов
Обзорная экскурсия Рим в свете легенд и преданий
Для тех, кто впервые в Риме
от 140 за 1-3 чел.
Романтика вечернего Рима. Обзорная экскурсия на автомобиле
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.7
33 отзыва
Романтика вечернего Рима. Обзорная экскурсия на автомобиле
Туристы считают Рим одним из самых романтичных городов мира
Сегодня
Завтра
21 мая
от 55 за 1 человека
Колизей и Древний Рим
3 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Алеся
5
566 отзывов
Колизей и Древний Рим
Прикоснуться к величайшему наследию античности - билеты без очереди включены в стоимость
Завтра
24 мая
27 мая
57 за 1 человека
Обзорная экскурсия по главным местам Рима
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Rome
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по главным местам Рима
Наши гиды проводят интересные и нескучные экскурсии
130 за 1-5 чел.
Рим с высоты птичьего полета
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Vladislav
Нет отзывов
Рим с высоты птичьего полета
180-и минутная индивидуальная экскурсия по Риму в нестандартном формате
от 130 за 1-4 чел.
Фотопрогулка и древние секреты Рима
2 часа
🚶 Пешая
За красивыми фото
Анна
5
1 отзыв
Фотопрогулка и древние секреты Рима
Меня зовут Аня, и я - фотогид
от 129 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Риме
ХОРОШО
🧭
ТАМ