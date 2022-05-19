Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Познакомьтесь с двумя самыми интересными достопримечательностями Рима, о которых большинство туристов не знает на частной 3-часовой экскурсии. Вы отправитесь под землю в катакомбы Сан-Каллисто или Сан-Себастьяно, где сможете увидеть древние гробницы и произведения искусства. Затем вы проследуете по мощеным улицам и под акведуками по Аппиевому пути, некогда считавшемуся одной из важнейших дорог Римской империи.
Ответы на вопросы
Что входит
Гид
Водитель
Входной билет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного места
Завершение: Отель или центр города
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Patrick — ваш гид в Риме
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