Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Познакомьтесь с двумя самыми интересными достопримечательностями Рима, о которых большинство туристов не знает на частной 3-часовой экскурсии. Вы отправитесь под землю в катакомбы Сан-Каллисто или Сан-Себастьяно, где сможете увидеть древние гробницы и произведения искусства. Затем вы проследуете по мощеным улицам и под акведуками по Аппиевому пути, некогда считавшемуся одной из важнейших дорог Римской империи.