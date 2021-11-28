Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео

Посетите самые известные памятники Рима: Колизей, Римский форум и Палатинский холм

4.1
1782 отзыва
Входной билет
Посетите самые известные памятники Рима: Колизей, Римский форум и Палатинский холм.

Заберите билеты и оцените мультимедийный видеоролик об истории города в офисе местного туроператора.
Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео
Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео
Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео
Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео
Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео
Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео
Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео
Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео
Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео
Колизей и Форум: билет с мультимедийным видео

Что вы увидите 🤩

  • Римский форум
  • Холм Палатин
  • Колизей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Не спеша прогуляйтесь по Римскому форуму и холму Палатин
  2. Воспользуйтесь возможностью осмотреть знаменитый Колизей в своем темпе
  3. Познакомьтесь с амфитеатром Римской империи
Начните свой опыт в офисе местного партнера, где вы получите билеты и насладитесь 25-минутным мультимедийным видео о Древнем Риме. С билетом откройте для себя Колизей, Римский форум и Палатинский холм.
Посетите Римский форум, где раньше жили обычные римские граждане, чтобы увидеть гробницу императора Юлия Цезаря и исследовать древние руины в удобном для вас темпе.
Ваш билет также включает вход на Палатинский холм, место основания Рима, и поселение самых важных домов императоров и королей. Он расположен всего в нескольких шагах от Римского форума и Цирка Максимум, в самом центре 7 холмов Рима.
Затем посетите один из самых известных памятников в мире - Колизей. Когда вы исследуете огромный амфитеатр - самый большой из когда-либо построенных Римской империей - представьте себе гладиаторские бои и публичные представления, которые происходили на арене.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Зарезервированный вход в Колизей
  • Зарезервированный вход на Римский форум и Палатинский холм
  • Хостинг-запись
  • 25-минутное мультимедийное видео о Древнем Риме
  • Интерактивный аудио / видеогид Колизея (если выбран соответствующий вариант)
Что не входит
  • Экскурсия
  • Напитки и еда
  • Поднимать
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
  • Алкоголь и наркотики
  • Стеклянные предметы
Важная информация
  • Это билет с гибким временным графиком. Если вы хотите изменить время входа, местный партнер может изменить время входа без дополнительной оплаты
  • По соображениям безопасности все посетители и их багаж будут проверяться
  • Обменяйте ваучер на официальный билет в туристическом офисе
  • Обратите внимание, что время бронирования относится ко времени встречи в туристическом офисе
  • Запрещается приносить бутылки, контейнеры для стаканов, алкогольные напитки, аэрозоли, крупногабаритный багаж или сумки, а также домашних животных
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 1782 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
801
4
529
3
247
2
105
1
100
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
F
28 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Как здорово попасть без очередей! Очень дружелюбный гид!
S
27 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
видео показывает Риму, каким он мог бы быть с сегодняшним Римом. очень полезно для понимания детей. все супер
А
26 ноя 2021
Оригинал (en)
Это было приятно
А
22 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Очень хороший
G
21 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Форум только с гидом. Колизей хватит на один фильм
А
21 ноя 2021
Оригинал (nl)
было приятно увидеть арену
А
20 ноя 2021
(Ирландия)
Оригинал (en)
В конце концов, я выбрал вариант экскурсии по Колизею и форуму, но думаю, что предпочел бы самостоятельную экскурсию, так как у нас не было много времени, чтобы просматривать музей Колизея или бродить по форуму.
g
20 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Видео красивое, и впечатления от Колизея и Императорских форумов просто фантастические. Слишком далеко
H
20 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Чудесный !
F
19 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (en)
Было сложно даже знать, как добраться до входа от места получения билетов. Нам пришлось обойти весь форум Romanum, потому что вход действительно с юго-востока и только там.
J
19 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Все идеально
Linda
19 ноя 2021
(США)
Оригинал (en)
Видео и руководство были потрясающими! Нам было очень трудно найти площадь и офис, где мы должны были встретиться, но они были очень любезны, когда мы приехали поздно. Было бы здорово заранее описать, где находится площадь!
А
19 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Возможен спонтанный и гибкий
N
18 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Какой грандиозный памятник.
А
18 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Цена явно выше, чем на сайте! Вы можете получить его на месте за 16,80 евро с человека !! Через Get Your… мы заплатили чуть меньше 30 евро с человека
Ещё 1767 отзывов

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