Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Не спеша прогуляйтесь по Римскому форуму и холму Палатин
Воспользуйтесь возможностью осмотреть знаменитый Колизей в своем темпе
Познакомьтесь с амфитеатром Римской империи
Начните свой опыт в офисе местного партнера, где вы получите билеты и насладитесь 25-минутным мультимедийным видео о Древнем Риме. С билетом откройте для себя Колизей, Римский форум и Палатинский холм.
Посетите Римский форум, где раньше жили обычные римские граждане, чтобы увидеть гробницу императора Юлия Цезаря и исследовать древние руины в удобном для вас темпе.
Ваш билет также включает вход на Палатинский холм, место основания Рима, и поселение самых важных домов императоров и королей. Он расположен всего в нескольких шагах от Римского форума и Цирка Максимум, в самом центре 7 холмов Рима.
Затем посетите один из самых известных памятников в мире - Колизей. Когда вы исследуете огромный амфитеатр - самый большой из когда-либо построенных Римской империей - представьте себе гладиаторские бои и публичные представления, которые происходили на арене.
Ответы на вопросы
Что входит
Зарезервированный вход в Колизей
Зарезервированный вход на Римский форум и Палатинский холм
Хостинг-запись
25-минутное мультимедийное видео о Древнем Риме
Интерактивный аудио / видеогид Колизея (если выбран соответствующий вариант)
Что не входит
Экскурсия
Напитки и еда
Поднимать
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Алкоголь и наркотики
Стеклянные предметы
Важная информация
Это билет с гибким временным графиком. Если вы хотите изменить время входа, местный партнер может изменить время входа без дополнительной оплаты
По соображениям безопасности все посетители и их багаж будут проверяться
Обменяйте ваучер на официальный билет в туристическом офисе
Обратите внимание, что время бронирования относится ко времени встречи в туристическом офисе
Запрещается приносить бутылки, контейнеры для стаканов, алкогольные напитки, аэрозоли, крупногабаритный багаж или сумки, а также домашних животных
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 1782 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
801
4
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247
2
105
1
100
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
F
Filipa Rafaela
28 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Как здорово попасть без очередей! Очень дружелюбный гид!
S
Silvia
27 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
видео показывает Риму, каким он мог бы быть с сегодняшним Римом. очень полезно для понимания детей. все супер
А
Аноним
26 ноя 2021
Оригинал (en)
Это было приятно
А
Аноним
22 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Очень хороший
G
Gerhard
21 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Форум только с гидом. Колизей хватит на один фильм
А
Аноним
21 ноя 2021
Оригинал (nl)
было приятно увидеть арену
А
Аноним
20 ноя 2021
(Ирландия)
Оригинал (en)
В конце концов, я выбрал вариант экскурсии по Колизею и форуму, но думаю, что предпочел бы самостоятельную экскурсию, так как у нас не было много времени, чтобы просматривать музей Колизея или бродить по форуму.
g
giuliana
20 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Видео красивое, и впечатления от Колизея и Императорских форумов просто фантастические. Слишком далеко
H
Humbert
20 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Чудесный !
F
Florian
19 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (en)
Было сложно даже знать, как добраться до входа от места получения билетов. Нам пришлось обойти весь форум Romanum, потому что вход действительно с юго-востока и только там.
J
Jose manuel
19 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Все идеально
Linda
19 ноя 2021
(США)
Оригинал (en)
Видео и руководство были потрясающими! Нам было очень трудно найти площадь и офис, где мы должны были встретиться, но они были очень любезны, когда мы приехали поздно. Было бы здорово заранее описать, где находится площадь!
А
Аноним
19 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Возможен спонтанный и гибкий
N
NATHALIE
18 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Какой грандиозный памятник.
А
Аноним
18 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Цена явно выше, чем на сайте! Вы можете получить его на месте за 16,80 евро с человека !! Через Get Your… мы заплатили чуть меньше 30 евро с человека