Начните свой опыт в офисе местного партнера, где вы получите билеты и насладитесь 25-минутным мультимедийным видео о Древнем Риме. С билетом откройте для себя Колизей, Римский форум и Палатинский холм.

Посетите Римский форум, где раньше жили обычные римские граждане, чтобы увидеть гробницу императора Юлия Цезаря и исследовать древние руины в удобном для вас темпе.

Ваш билет также включает вход на Палатинский холм, место основания Рима, и поселение самых важных домов императоров и королей. Он расположен всего в нескольких шагах от Римского форума и Цирка Максимум, в самом центре 7 холмов Рима.

Затем посетите один из самых известных памятников в мире - Колизей. Когда вы исследуете огромный амфитеатр - самый большой из когда-либо построенных Римской империей - представьте себе гладиаторские бои и публичные представления, которые происходили на арене.