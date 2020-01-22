Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди

Перенеситесь в Древний Рим в рамках тура на 2,5 часа по Колизею, Императорским форумам

4.6
959 отзывов
В группе
до 100 чел.
Перенеситесь в Древний Рим в рамках тура на 2,5 часа по Колизею, Императорским форумам и Палатинскому холму с проходом без очереди.

Осмотрите руины храмов и величественную арену амфитеатра Флавиев.

Поднимитесь на один из легендарных семи холмов Рима.
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди

Что вы увидите 🤩

  • Триумфальная арка Тита
  • Курия Юлия
  • Циркус Максимус
  • Колизей
  • Холм Палатин
  • Римский форум
  • Базилика Максенция
  • Колизей: арена
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте историю Древнего Рима и самых важных памятников этой эпохи
  2. Загляните в грандиозный Колизей и пройдите по стопам зрителей на двух ярусах
  3. Послушайте легенды о храбрых гладиаторах и кровавых зрелищах
  4. Поднимитесь на холм Палатин, где когда-то жили римские императоры
  5. Осмотрите руины храма Цезаря и место, где он был кремирован
  6. Совершите путешествие по золотым годам Римской республики и ее великой столицы
Узнайте историю Древнего Рима и его самых важных памятников во время тура на полдня. Воспользуйтесь проходом без очереди в Колизей, Римский (Императорский) форум и на холм Палатин.
Встретьтесь с гидом в офисе местного туроператора и полюбуйтесь панорамным видом на самую хорошо сохранившуюся часть Колизея. Гид подробно опишет Колизей снаружи, а затем вы без очереди пройдете внутрь.
Внутри вам расскажут о зрелищах, которые проводились здесь во времена Римской империи. Получите представление о техниках строительства, изобретенных римлянами. Узнайте о подвигах гладиаторов и их сражениях с дикими животными. Посмотрите на сложные технологии, которые римские инженеры использовали для строительства Колизея. Узнайте подробности о люках и механизмах, которые были задействованы во время игр.
Гид поведает вам истории об имитациях морских сражений и клетках, где держали львов. Представьте рев толпы, когда дикое животное настигало свою жертву. Продолжите экскурсию на втором ярусе, откуда открывается лучший вид на внешнюю и внутреннюю части Колизея.
Затем отправляйтесь на холм Палатин и посмотрите, где жили императоры. Полюбуйтесь видом на Большой цирк с одной стороны и Римский форум с другой. Взгляните на руины храма Цезаря, построенного на месте, где сожгли тело правителя. Осмотрите триумфальную арку Тита, дом весталок, место собраний римского Сената, базилику Максенция и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур с гидом по Колизею и памятникам Древнего Рима
  • Аудиосистема с наушниками, чтобы хорошо слышать гида
  • Тур в небольшой группе
  • Пеший тур
  • Услуги профессионального гида
  • Проход вне очереди, специальный доступ
  • Входной билет в Колизей
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Чаевые
  • Трансфер от/до отеля
  • Тур подразумевает умеренное количество ходьбы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
  • Солнцезащитный крем
Важная информация
  • Тур включает умеренное количество ходьбы
  • Тур не подходит для посетителей в инвалидных колясках из-за особенностей ландшафта холма Палатин и Римского форума
  • Важно: в Колизей нельзя проносить большие сумки, рюкзаки и чемоданы. Можно взять с собой маленькую сумку. Пожалуйста, обратите внимание, что в Колизее нет камеры хранения
  • Рекомендуем надеть удобную обувь для ходьбы
  • Внутри Колизея не разрешается использовать палки для селфи из соображений безопасности
  • Пожалуйста, имейте в виду, что в Колизее действует ограничение по количеству посетителей и проходит проверка безопасности, что может вызвать задержку тура
  • Вышеуказанные правила также могут повлиять на тур — особенно в дни национальных праздников и мероприятий
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 959 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
663
4
202
3
59
2
21
1
14
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
22 янв 2020
(Великобритания)
Я и мой друг предварительно забронировали этот тур до приезда в Рим. У нас был гид по имени Джордж, он был восхитителен. Чрезвычайно хорошо осведомлен и имел чувство юмора. Я бы порекомендовал этот тур, так как вы можете узнать так много, что вы не узнаете, если вы просто поехали самостоятельно. Тур ушел вовремя и позволил вам вовремя ознакомиться с видами. Если вам нравится знать, на что вы смотрите, и хотите получить приятные впечатления, я бы порекомендовал этот тур. Спасибо, Джордж, за то, что ты отличный гид!
M
18 дек 2019
(Румыния)
Зелна была действительно самым удивительным гидом, которого мы имели в Риме. Она объяснила нам каждый аспект Колизея, без скучных подробностей. Она заставила тур казаться, что мы были частью истории, которая была написана на наших глазах. Мне понравились истории об играх, которые происходили в Колизее, а также я был впечатлен тем значением, которое это здание имело для людей. Тур по Палатинскому холму также был фантастическим, так как Зелна рассказывала нам каждый шаг по пути, что было там так много времени назад и каково его значение.
J
30 ноя 2019
(Австралия)
Наш гид Симона (Мариотти) был чрезвычайно знающим и информативным. Ее опыт работы в качестве археолога позволил получить интересную информацию не только об истории Колизея, Платинового холма и Римского форума и истории Рима в целом, но и о самой последней информации о последних открытиях и теориях, а также проблемах, стоящих перед действующее правительство в отношении восстановления и / или сохранения.

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