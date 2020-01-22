Узнайте историю Древнего Рима и его самых важных памятников во время тура на полдня. Воспользуйтесь проходом без очереди в Колизей, Римский (Императорский) форум и на холм Палатин.

Встретьтесь с гидом в офисе местного туроператора и полюбуйтесь панорамным видом на самую хорошо сохранившуюся часть Колизея. Гид подробно опишет Колизей снаружи, а затем вы без очереди пройдете внутрь.

Внутри вам расскажут о зрелищах, которые проводились здесь во времена Римской империи. Получите представление о техниках строительства, изобретенных римлянами. Узнайте о подвигах гладиаторов и их сражениях с дикими животными. Посмотрите на сложные технологии, которые римские инженеры использовали для строительства Колизея. Узнайте подробности о люках и механизмах, которые были задействованы во время игр.

Гид поведает вам истории об имитациях морских сражений и клетках, где держали львов. Представьте рев толпы, когда дикое животное настигало свою жертву. Продолжите экскурсию на втором ярусе, откуда открывается лучший вид на внешнюю и внутреннюю части Колизея.

Затем отправляйтесь на холм Палатин и посмотрите, где жили императоры. Полюбуйтесь видом на Большой цирк с одной стороны и Римский форум с другой. Взгляните на руины храма Цезаря, построенного на месте, где сожгли тело правителя. Осмотрите триумфальную арку Тита, дом весталок, место собраний римского Сената, базилику Максенция и многое другое.