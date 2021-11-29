Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди

Минуйте длинные очереди на пути в Колизей, чтобы окунуться в славные времена Древнего Рима

4.8
153 отзыва
В группе
до 15 чел.
Минуйте длинные очереди на пути в Колизей, чтобы окунуться в славные времена Древнего Рима.

Гид сопроводит посещение увлекательными историями.
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди
Колизей и Римский форум: тур на 2,5 часа и вход без очереди

Что вы увидите 🤩

  • Римский форум
  • Колизей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пройдите в Колизей без очереди
  2. Перенеситесь в эпоху императоров и откройте для себя секреты Колизея
  3. Посетите Палатинский холм — место, где был основан Рим — и узнайте историю Римского форума
Встретьтесь со своим гидом перед Колизеем и направляйтесь к специальному входу с ускоренным проходом в самый известный амфитеатр в мире, избегая длинных очередей на улице.
Начиная с уровня земли, полюбуйтесь захватывающей дух структурой Колизея, узнав о кровавых боях, которые происходили здесь, от вашего опытного гида.
Узнайте, как римские инженеры построили такое удивительное здание и как Колизей стал центром общественной жизни Древнего Рима.
Со второго яруса Колизея полюбуйтесь прекрасным видом на амфитеатр и сделайте несколько памятных фотографий.
После короткого перерыва продолжите свое посещение Палатинского холма, места, где был основан Рим. Совершите прогулку по истории, чтобы исследовать руины, храмы и рынки этого района, прежде чем посетить Римский форум и узнать о его увлекательной истории.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет для быстрого прохода
  • Услуги официального гида
  • Наушники
  • Страховка
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Чаевые
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Тур может проходить в групповом и получастном формате
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 153 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
4
16
3
7
2
1
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
29 ноя 2021
(США)
Оригинал (en)
Августин был потрясающим! Он был интересным и очень информативным!
A
22 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Отличный визит, с прекрасным гидом, как по знаниям, так и по интонации, рекомендую.
V
21 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ опыт !! Мы были наедине с нашим гидом Робертой, номером 1 !!! Супер хорошо даже с детьми, супер занимательно и совсем не скучно, 3 с половиной часа экскурсии !! Действительно делать !!!
c
13 ноя 2021
Оригинал (it)
Гид был очень хорошим, подготовленным и интересным. Красивый тур
C
11 ноя 2021
(США)
Оригинал (en)
Отличный тур, гид хорошо говорил по-английски, почти индивидуальный тур
P
4 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Роберта была замечательным гидом !!
I
3 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Очень хороший гид и очень информативный.
Modestas
3 ноя 2021
(Литва)
Оригинал (en)
Наш гид Августино был очень дружелюбным и информативным! Определенно лучший гид, который у нас когда-либо был!
C
3 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Это было действительно здорово! Несложное, компетентное руководство с удобной для детей информацией.
G
3 ноя 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Гид Берк развлекал нас очень хорошо и разнообразно. Большое спасибо
D
3 ноя 2021
Оригинал (it)
Отличный гид, незабываемая экскурсия. Супер рекомендуется!
C
2 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Хорошо объяснено. Легко следовать
M
2 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Замечательный визит с очень приятным, очень культурным и интересным гидом, который останавливался у нас 3 часа 1/2 вместо 3 часов, практически не останавливаясь, чтобы дать нам информацию. Очень хорошо организованный визит. Небольшое ожидание. Я рекомендую
А
2 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Наш гид Сюзанна была потрясающей! Полный существенных и очень интересных историй и объяснений, без которых визит не был бы таким же.
U
1 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Множество очень интересных деталей. Обширное знание гида. В целом, очень рекомендуется. Большое спасибо!
Ещё 138 отзывов

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