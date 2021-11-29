Встретьтесь со своим гидом перед Колизеем и направляйтесь к специальному входу с ускоренным проходом в самый известный амфитеатр в мире, избегая длинных очередей на улице.

Начиная с уровня земли, полюбуйтесь захватывающей дух структурой Колизея, узнав о кровавых боях, которые происходили здесь, от вашего опытного гида.

Узнайте, как римские инженеры построили такое удивительное здание и как Колизей стал центром общественной жизни Древнего Рима.

Со второго яруса Колизея полюбуйтесь прекрасным видом на амфитеатр и сделайте несколько памятных фотографий.

После короткого перерыва продолжите свое посещение Палатинского холма, места, где был основан Рим. Совершите прогулку по истории, чтобы исследовать руины, храмы и рынки этого района, прежде чем посетить Римский форум и узнать о его увлекательной истории.