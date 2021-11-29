Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите в Колизей без очереди
Перенеситесь в эпоху императоров и откройте для себя секреты Колизея
Посетите Палатинский холм — место, где был основан Рим — и узнайте историю Римского форума
Встретьтесь со своим гидом перед Колизеем и направляйтесь к специальному входу с ускоренным проходом в самый известный амфитеатр в мире, избегая длинных очередей на улице.
Начиная с уровня земли, полюбуйтесь захватывающей дух структурой Колизея, узнав о кровавых боях, которые происходили здесь, от вашего опытного гида.
Узнайте, как римские инженеры построили такое удивительное здание и как Колизей стал центром общественной жизни Древнего Рима.
Со второго яруса Колизея полюбуйтесь прекрасным видом на амфитеатр и сделайте несколько памятных фотографий.
После короткого перерыва продолжите свое посещение Палатинского холма, места, где был основан Рим. Совершите прогулку по истории, чтобы исследовать руины, храмы и рынки этого района, прежде чем посетить Римский форум и узнать о его увлекательной истории.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет для быстрого прохода
Услуги официального гида
Наушники
Страховка
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Чаевые
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Тур может проходить в групповом и получастном формате
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 153 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
John
29 ноя 2021
(США)
Оригинал (en)
Августин был потрясающим! Он был интересным и очень информативным!
A
Ana Maria
22 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Отличный визит, с прекрасным гидом, как по знаниям, так и по интонации, рекомендую.
V
VINCENZO
21 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ опыт !! Мы были наедине с нашим гидом Робертой, номером 1 !!! Супер хорошо даже с детьми, супер занимательно и совсем не скучно, 3 с половиной часа экскурсии !! Действительно делать !!!
c
chiara
13 ноя 2021
Оригинал (it)
Гид был очень хорошим, подготовленным и интересным. Красивый тур
C
Chris
11 ноя 2021
(США)
Оригинал (en)
Отличный тур, гид хорошо говорил по-английски, почти индивидуальный тур
P
Pierre
4 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Роберта была замечательным гидом !!
I
Ingo
3 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Очень хороший гид и очень информативный.
Modestas
3 ноя 2021
(Литва)
Оригинал (en)
Наш гид Августино был очень дружелюбным и информативным! Определенно лучший гид, который у нас когда-либо был!
C
Christiane
3 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Это было действительно здорово! Несложное, компетентное руководство с удобной для детей информацией.
G
Gabriela
3 ноя 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Гид Берк развлекал нас очень хорошо и разнообразно. Большое спасибо
Замечательный визит с очень приятным, очень культурным и интересным гидом, который останавливался у нас 3 часа 1/2 вместо 3 часов, практически не останавливаясь, чтобы дать нам информацию. Очень хорошо организованный визит. Небольшое ожидание. Я рекомендую
А
Аноним
2 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Наш гид Сюзанна была потрясающей! Полный существенных и очень интересных историй и объяснений, без которых визит не был бы таким же.
U
Ulrich
1 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Множество очень интересных деталей. Обширное знание гида. В целом, очень рекомендуется. Большое спасибо!