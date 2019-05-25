Что вас ожидает

Такой Рим с высоты вы еще не видели.

Вы посетите крышу жилого дома на красивой исторической улице, где снимали фильм «Римские каникулы». Обозревая центральные кварталы, Ватикан и колоритные дворики, окутанные плющом, вы узнаете, как разглядеть в застройке города исторические слои и понять принципы его планировки. Подниметесь по знаменитой Испанской лестнице и на площадке перед церковью Святой Троицы взглянете на крыши самых дорогих домов и бутиков в Риме. Увидите дворец с необычным фасадом, украшенным открытыми пастями чудовищ, и услышите, как в Риме появилось столь странное здание. На великолепной террасе вас будет ждать новая порция потрясающих видов, в том числе удачный ракурс на одну из интереснейших римских церквей работы Франческо Борромини. О радикальном представителе раннего барокко и его римских произведениях мы поговорим отдельно.

Маршрут на выбор

В базовую программу входит крыша, обзорная площадка и терраса, отмеченные на фото под номерами 1 и 2. При желании, вы посетите дополнительно понравившиеся вам локации № 3 либо № 4, в этом случае на террасах вы сможете выпить кофе или насладиться бокалом просекко. Какой бы вариант вы ни выбрали, я покажу вам самые красивые панорамы и тайные места Рима. И, конечно, и я познакомлю вас с визитными карточками, которые вы увидите по пути: Пьяцца дель Пополо и Пьяцца Навона, фонтаном Треви и Пантеоном (в зависимости от маршрута объекты могут варьироваться).

Организационные детали