Взглянуть на город с новых ракурсов, открыть тайные дворики и понаблюдать за течением римской жизни

5
3 отзыва
Идею экскурсии мне навеял родной Санкт-Петербург с фирменными прогулками по крышам.

Я подумала, что и красавец Рим нужно увидеть не только со смотровых площадок с фантастическими и, в то же время, отстраненными образами, но и с обычных крыш, откуда лучше всего наблюдать за ритмом колоритной итальянской жизни.

В программе будет дом на улице из «Римских каникул», терраса с видом на шедевры Борромини, пейзажи скрытых двориков и новые панорамы известных достопримечательностей.

А бокал просекко станет приятным дополнением к путешествию по верхнему ярусу столицы.
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима
Крыши Рима

Что вас ожидает

Такой Рим с высоты вы еще не видели.

Вы посетите крышу жилого дома на красивой исторической улице, где снимали фильм «Римские каникулы». Обозревая центральные кварталы, Ватикан и колоритные дворики, окутанные плющом, вы узнаете, как разглядеть в застройке города исторические слои и понять принципы его планировки. Подниметесь по знаменитой Испанской лестнице и на площадке перед церковью Святой Троицы взглянете на крыши самых дорогих домов и бутиков в Риме. Увидите дворец с необычным фасадом, украшенным открытыми пастями чудовищ, и услышите, как в Риме появилось столь странное здание. На великолепной террасе вас будет ждать новая порция потрясающих видов, в том числе удачный ракурс на одну из интереснейших римских церквей работы Франческо Борромини. О радикальном представителе раннего барокко и его римских произведениях мы поговорим отдельно.

Маршрут на выбор

В базовую программу входит крыша, обзорная площадка и терраса, отмеченные на фото под номерами 1 и 2. При желании, вы посетите дополнительно понравившиеся вам локации № 3 либо № 4, в этом случае на террасах вы сможете выпить кофе или насладиться бокалом просекко. Какой бы вариант вы ни выбрали, я покажу вам самые красивые панорамы и тайные места Рима. И, конечно, и я познакомлю вас с визитными карточками, которые вы увидите по пути: Пьяцца дель Пополо и Пьяцца Навона, фонтаном Треви и Пантеоном (в зависимости от маршрута объекты могут варьироваться).

Организационные детали

  • ВАЖНО: в дождь проход на крыши, к сожалению, невозможен (запрет администрации). В этом случае экскурсию придётся или перенести на другой день, или отменить с полным возвратом предоплаты.
  • Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов (кроме кофе и просекко на одной из террас) не предусмотрено.
  • Подъем на крыши и площадки в маршруте этой прогулки не представляет трудностей, особых требований к физической подготовке участников нет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
piazza del Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте. Меня зовут Анна и я профессиональный гид в Риме. Я родом из Санкт-Петербурга, а в Вечный город я переехала 10 лет назад по большой любви — любви к этому городу. Я получила диплом в Римском Университете, мы изучали историю Древнего Рима, археологию, историю искусств, во время учебы я начала показывать мой любимый город туристам. Так постепенно я стала гидом, чему безумно рада, ведь это профессия мечты! Я очень люблю необычные маршруты. Моя цель — чтобы на моей экскурсии вы узнали и увидели то, чего нет в путеводителях! Жду вас в Риме!
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3 настоящих отзыва от туристов

И
25 мая 2019
Необычная и увлекательная экскурсия, которой не помешал даже дождь, а привнес романтичное настроение. За непринужденной беседой время бежит быстро, особенно, когда с человеком легко общаться. Анна - профессиональный гид, очень милая девушка, знающая много об истории города. Маршрут выбран замечательно, соединяя разные точки достопримечательностей, не устаешь от потока информации, плавно их разбавляя чашечкой кофе на смотровой площадке или нырнув с каменной улицы в оазис с пальмами, фонтанами и зелеными попугаями! Я получила удовольствие от экскурсии, которая напомнила мне прогулку с интересным человеком по древнему городу, мои ожидания оправдались на 100%!
V
14 мар 2019
Очень необычная экскурсия, нам показали не только Рим с высоты, но и "тайные"мало известные туристам улицы и очаровательные дворики. Рекомендую всем, кто хочет увидеть другой Рим, без суеты и толчеи. Анна замечательный экскурсовод и человек, помогла в сложный момент-как раз по дороге на нашу встречу ц меня в метро украли кошелёк и все документы. Огромное спасибо, Анна!
Ульяна
3 дек 2018
Это было великолепно, мы прогулялись по Риму и увидели много красивых видов! Я получила такое наслаждение от экскурсии, что мне не хотелось, чтобы она заканчивалась! Анна приятная в общении и милая девуша, рассказывала все очень увлекательно) Спасибо большое за возможность путешествовать и заодно узнавать много нового и интересного о культуре и особенностях города)

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