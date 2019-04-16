9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с тихим и живописным городом Италии в стороне от туристических маршрутов

Ave
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Ave – ваш гид
Провинция Риети – это то место, куда римляне вот уже две тысячи лет сбегают на выходные для того, чтобы насладиться красотами природы, спокойствием уютных городков и вкусной едой.

Эта зеленая долина, расположенная в предгорье Аппенин, славится своей экологией, плодородными землями и хрустально чистыми водоемами.

Хотите на день выбраться из кипящего Рима и побывать на одном из самых живописных озер центра Италии, отдать должное местной кухне и заглянуть в очаровательные городки, куда не ступала нога туриста? Самое время познакомиться с провинцией Риети!
390 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии

Что вас ожидает

Аперитив на озере Турано и прогулка по двум прибрежным городкам. Вы побываете на местном “лазурном берегу”, увидите старинные поселения, входящие в почетный список borghi più belli d’italia, насладитесь потрясающими видами и начнете настраиваться на предстоящий обед.

Прогулка по главным достопримечательностям Риети. Вы посетите площадь Сан-Руфо, которая считается официальным центром Италии, увидите средневековую крепостную стену, бывшую папскую резиденцию Palazzo Papale, городской театр и сад. Я расскажу вам историю города и покажу его секретные улочки и самые красивые уголки. А еще мы зайдем в маленький книжный магазин, расположенный в здании средневековой церкви, где можно купить сказки на риетском наречии.

Обед в семейном рыбном ресторане, хозяин которого, легендарный синьор Новелло, уже четвертый десяток лет потрясает своих гостей шедевральными закусками из морепродуктов и феерическими пастами. Это заведение настолько любимо риетскими гурманами, что несмотря на отсутствие вывески и уж тем более широкой рекламы, столики не пустуют даже в будние дни.

Автомобильная прогулка по окрестностям Риети, где вы увидите потрясающей красоты озера, посетите монастырь XIII века, который хранит множество легенд о святом Франциске.

Диджестив в средневековом городе Лабро, расположенном на вершине горы, откуда открывается чарующий вид на окрестности.

Организационные детали

  • Аперитив и обед в ресторане не входят в стоимость прогулки.
  • Я заберу вас из Рима и привезу в Риети на машине, трансфер входит в стоимость экскурсии.
  • Если вас больше трех человек – стоимость экскурсии на человека немного возрастет, т.к. мне нужно будет арендовать микроавтобус.
  • Если вы планируете добраться до Риети на общественном или личном транспорте, мы сделаем для вас существенную скидку.
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии
Купание, красоты и еда: гедоническое путешествие по центру Италии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 апреля 2019
Огромное спасибо Анне за экскурсию. Это было сказочное погружение в провинциальную Италию. Анна подобрала городки так, что можно оценить и быт маленького городка, и потрясающую природу. Есть места, которые просто подталкивают остаться, закрыться от реальности и писать книги. Есть места (монастырь Франциска Ассизского), которые заставляют задуматься о бренности жизни, о глубинном самопознании. Есть прекрасный город Рието, в который лично мне захотелось приехать еще о побродить по местным узким улочкам и влиться в неспешную городскую жизнь.
Анна настолько вовлечена в эту жизнь, что невольно притягивает и вас. Прекрасное образование позволяет держать интерес на протяжении всей поездки. Мы были в поездке почти 10 часов и не заскучали ни разу. Это свидетельствует о высоком профессионализме гида.
За время экскурсии удалось узнать массу фактов как из общей истории Италии, так и про посещаемые места. При этом подача материала такая, что вы просто общаетесь, нет натянутости, нет формальности. По дороге вы запросто общаетесь в маленьких барах, тавернах. Семейный ресторан - это отдельная история. Спасибо Анне, что мы смогли получить такое удовольствие. Это и не только еда, но и наблюдение за местными итальянскими семьями.
Для меня и супруга это одно из самых сильных впечатлений от Италии. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям эту экскурсию. Это настолько уникальный опыт и удовольствие, настолько редкая возможность увидеть Италию для своих и глазами фактически их жителей, что мы безумно признательны Анне. Здорово, что ей пришло в голову организовать такую нужную, интересную и потрясающую программу.
7 марта 2019
Восхительный день! Анна потрясающий рассказчик и очень увлечённый своим делом человек! Слушать ее одно удовольствие! Мы посетили необыкновенные по своей красоте места! Даже не могли себе представить в каком сказочном мире проведём этот день! Маленькие города в скалах на берегах озера вызвали интерес и восторги как у взрослых, так и у детей. Прекрасный обед в небольшом ресторанчике с видом на озеро и с рыбой из этого озера был потрясающе вкусен и приятен! В общем, эти места, действительно, нужно увидеть!!! Тихие улочки старинных городов, потрясающие виды, вкусная еда и душевные рассказы Анны не оставят вас равнодушными!
27 сентября 2018
Чудеснейшая прогулка! Так приятно выехать из шумного, суетливого Рима и окунуться в совершенно другой ритм. Ритм естества, неспешного природного течения и местного колорита. Отдохнули душой. Анна приятна, образованна, интелегентна! Большая умничка! Очень рады, что заказали прогулку именно у неё!
19 сентября 2018
Сказать, что после экскурсии мы были в полном восторге это ничего не сказать!
Даже и в следующие дни мы часто возвращались в своих разговорах к воспоминаниям и впечатлениям полученным накануне. А это, согласитесь говорит о многом, особенно в таком коротком путешествии как наше (всего пять дней в Риме и окрестностях), где каждый день насыщен эмоциями и впечатлениями до предела.
Ещё раз эпистолярно выражаем свою бесконечную благодарность Ане за этот незабываемый день, проведённый вне Рима, на природе, в итальянкой провинции. Автомобильное путешествие по изумительной красоты местам, неспешные прогулки по старым итальянским городкам за увлекательными беседами о местных нравах и обычаях, истории, интересных фактах из жизни в этих городках - всё это превзошло наши ожидания многократно. Отдельно хочется отметить манеру общения - это не заученная лекция профессионального экскурсовода о тех или иных достопримечательностях, это больше похоже на прогулку со старой знакомой по улочкам средневекового городка. Абсолютно непринуждённая беседа на совершенно разные темы - от Гая Юлия Цезаря до Муссолини и Берлускони!
Безусловно мы всем рекомендуем эту замечательную экскурсию и Аню как гида!
3 сентября 2018
Это было незабываемо! Во всех отношениях: неимоверно красивые городки, озеро с изумрудной водой, тихий монастырь, праздник перчиков ... И все это в замечательной компании! Море удовольствия и эстетического, и гастрономического, плюс практически полное отсутствие толп туристов! За всем этим фейерверком впечатлений и новых знаний скрыта огромная работа и прекрасная подготовка гида. Только человек, влюблённый в эти места, может так бережно и трепетно передать свою любовь другим! Анечка, Прэм, спасибо вам огромное за вашу Италию!!
Leo
28 ноября 2017
Это был мой последний полноценный день в Италии, и хотелось провести его в спокойной обстановке за пределами Рима. Сейчас могу сказать, что в своём выборе я определенно не ошибся: путешествие в Риети оказалось как раз тем, что было нужно. Места немноголюдные, спокойные, умиротворяющие, и конечно очень красивые. Панорамы, открывающиеся взгляду (а в особенности рядом с озером Турано), завораживают. Прекрасное место, чтобы перевести дух и расслабиться.

Вероятно, вы слышите о Риети впервые, поскольку название не на слуху, как, например, Тиволи, но тем интереснее было посетить эти места вместе с Анной, которая отлично знает историю города и окрестностей. Благодаря Анне, вы узнаете, что может это и не лежит на поверхности, но этот регион не раз сыграл свою заметную роль в истории Италии. Поэтому, как можно догадаться, недостатка в секретах и любопытных историях здесь нет.

От таких тихих, укромных городков, как Риети, можно ожидать некоторой запущенности, однако всё совсем не так: при всей своей немноголюдности, все блага цивилизации здесь в наличии. Так что выпить хорошего кофе, пообедать в ресторане и даже пройтись по магазинам, при желании вы тоже сможете. Отдельно хочу отметить, что ресторан, предложенный Анной, действительно очень хорош (пожалуй, нигде больше мне не приходилось пробовать такого количества вкуснейших блюд с морепродуктами).

Подытожив, хочу сказать, что лучшего финала для своей поездки в Италию, наверно сложно было бы придумать. Мои благодарности Анне за прекрасно проведенный день!
27 ноября 2017
Всем привет. Мы в Италии не в первый раз,в центре Рима побывали почти везде , в этот раз решили поехать за город и не пожалели.Экскурсия по Риети и его окрестностям с Аней - это просто сказка. Аня отличный собеседник,знает превосходно историю этих городов, устраивает множество сюрпризов. Мы с Аней провели целый день - было очень интересно, весело, не утомительно. Если Вы устали от городской суеты - эта экскурсия Ваша .Риети и его окрестности - это тихие, спокойные города со своей историей и конечно же с потрясающими видами которые которые нужно обязательно посмотреть.Огромное спасибо Ане за превосходно проведенный день. ВСЕМ, ВСЕМ СОВЕТУЮ.
15 октября 2017
Здравствуйте бывалые и небывалые трипстеры! Хочу поделиться впечатлением от экскурсии у Анны. Экскурсия такого формата была взята впервые, с подругой решили таким образом отметить мой день рождения. Общее впечатления-лишь одни восхищения, Аня открыла мир Италии буд-то волшебница, которая показала всю магию, которой обладает. Ооочень не заурядные факты, легенды о Риме и его истории. Анна поделилась современными секретами сегодняшнего итальянца, что приблизило к пониманию Италии как страны и к её жителям. Показала невероятные виды, которыми я лично не могла «надышатся». А главное-Анна-очень внимательно относилась к предпочтениям и пожеланиям! Очень рекомендую её как гида и эксперта по Италии!
16 мая 2017
всем привет! мы в восторге от путешествия по Риети и его окрестностям. Аня любит эти места и дарит эту любовь своим спутникам. Изюминка экскурсии в том, что она похожа на прогулку с другом по его любимому городу и окрестностям. Поэтому мы говорили и об истории, и о реалиях современной жизни, и о привычках горожан. Узнали секреты и тайны маленьких городов, побывали в местах, до которых самостоятельно вряд ли бы добрались. Обо всем этом поведает Аня, покажет самый вкусный ресторан с морепродуктами, где вы славно пообедаете. Прекрасная прогулка, чумовые фото на память. Огромное спасибо за чудесное настроение и новые впечатления!!!

Ave проводит ещё 8 экскурсий

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