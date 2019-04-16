9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Аперитив на озере Турано и прогулка по двум прибрежным городкам. Вы побываете на местном “лазурном берегу”, увидите старинные поселения, входящие в почетный список borghi più belli d’italia, насладитесь потрясающими видами и начнете настраиваться на предстоящий обед.

Прогулка по главным достопримечательностям Риети. Вы посетите площадь Сан-Руфо, которая считается официальным центром Италии, увидите средневековую крепостную стену, бывшую папскую резиденцию Palazzo Papale, городской театр и сад. Я расскажу вам историю города и покажу его секретные улочки и самые красивые уголки. А еще мы зайдем в маленький книжный магазин, расположенный в здании средневековой церкви, где можно купить сказки на риетском наречии.

Обед в семейном рыбном ресторане, хозяин которого, легендарный синьор Новелло, уже четвертый десяток лет потрясает своих гостей шедевральными закусками из морепродуктов и феерическими пастами. Это заведение настолько любимо риетскими гурманами, что несмотря на отсутствие вывески и уж тем более широкой рекламы, столики не пустуют даже в будние дни.

Автомобильная прогулка по окрестностям Риети, где вы увидите потрясающей красоты озера, посетите монастырь XIII века, который хранит множество легенд о святом Франциске.

Диджестив в средневековом городе Лабро, расположенном на вершине горы, откуда открывается чарующий вид на окрестности.