Вас ждет увлекательный квест в мир голливудской сказки — «Римские каникулы».

Несмотря на то, что это черно-белый фильм, в нем точно передана яркая и насыщенная атмосфера столицы Италии. Важно напомнить, что эта романтическая комедия была целиком отснята на улицах и площадях Вечного города, а не в душных павильонах киностудии, ее по праву можно считать полноценным путеводителем.

Что вас ждет

Маршрут квеста составлен по сюжету киноленты и включает в себя места, где разворачивались главные действия:

вы прогуляетесь по именитым площадям, скромным улочкам, на одной из которых жил главный герой фильма,

увидите огромную мраморную маску,

посетите фонтан ди Треви возле которого принцесса остригла свои прекрасные локоны.

Мы встретимся с вами возле церкви Santa Maria del Popolo на Народной площади (Piazza del Popolo), где координатор проведет инструктаж и оставит вам необходимые реквизиты для прохождения квеста.

В вашем распоряжении будет 3, 5 часа на выполнение 18 заданий. Все они связаны с сюжетом фильма, историей города и его достопримечательностями.

Здесь не будет сухих дат, трудно запоминаемых имен и тех, кто будет вас торопить скорее перейти на следующую точку маршрута.

Вместо этого, наш координатор на несколько часов станет вашим другом и наставником, он будет на связи в течение всего времени прохождения игры:

отправлять задания в чате,

принимать ответы,

радоваться вместе с вами успешному продвижению по маршруту.

Если вы устанете или захотите полакомиться джелато, это ваше полноценное право. Недолгие остановки на маршруте допустимы и рекомендованы.

Важно знать

Для прохождени квеста необходимо:

интернет-связь для общения с координатором и получения заданий в мессенджере. Подключить интернет вы можете у своего мобильного оператора (от 4 до 5.5 евро/сутки);

наличие приложения Telegram/WhatsApp на мобильном устройстве;

наличие приложения Google.Maps/Yandex.Maps/Maps.me на мобильном устройстве.

В стоимость экскурсии включено:

на протяжении всего квеста участники имеют полное право использовать все выданные организаторами реквизиты;

каждый этап игры заключает в себе как преодоление маршрута, так и разгадывание загадок;

в случае возникновения трудностей при прохождении маршрута, участники квеста могут обратиться за помощью/подсказкой к координатору;

по окончании квеста необходимо в целостности и сохранности вернуть весь реквизит координатору квеста.

Туристы оплачивают самостоятельно: