Вас ждет увлекательный квест в мир голливудской сказки — «Римские каникулы».
Несмотря на то, что это черно-белый фильм, в нем точно передана яркая и насыщенная атмосфера столицы Италии. Важно напомнить, что эта романтическая комедия была целиком отснята на улицах и площадях Вечного города, а не в душных павильонах киностудии, ее по праву можно считать полноценным путеводителем.
Что вас ждет
Маршрут квеста составлен по сюжету киноленты и включает в себя места, где разворачивались главные действия:
- вы прогуляетесь по именитым площадям, скромным улочкам, на одной из которых жил главный герой фильма,
- увидите огромную мраморную маску,
- посетите фонтан ди Треви возле которого принцесса остригла свои прекрасные локоны.
- Мы встретимся с вами возле церкви Santa Maria del Popolo на Народной площади (Piazza del Popolo), где координатор проведет инструктаж и оставит вам необходимые реквизиты для прохождения квеста.
- В вашем распоряжении будет 3, 5 часа на выполнение 18 заданий. Все они связаны с сюжетом фильма, историей города и его достопримечательностями.
- Здесь не будет сухих дат, трудно запоминаемых имен и тех, кто будет вас торопить скорее перейти на следующую точку маршрута.
Вместо этого, наш координатор на несколько часов станет вашим другом и наставником, он будет на связи в течение всего времени прохождения игры:
- отправлять задания в чате,
- принимать ответы,
- радоваться вместе с вами успешному продвижению по маршруту.
- Если вы устанете или захотите полакомиться джелато, это ваше полноценное право. Недолгие остановки на маршруте допустимы и рекомендованы.
Важно знать
Для прохождени квеста необходимо:
- интернет-связь для общения с координатором и получения заданий в мессенджере. Подключить интернет вы можете у своего мобильного оператора (от 4 до 5.5 евро/сутки);
- наличие приложения Telegram/WhatsApp на мобильном устройстве;
- наличие приложения Google.Maps/Yandex.Maps/Maps.me на мобильном устройстве.
В стоимость экскурсии включено:
- на протяжении всего квеста участники имеют полное право использовать все выданные организаторами реквизиты;
- каждый этап игры заключает в себе как преодоление маршрута, так и разгадывание загадок;
- в случае возникновения трудностей при прохождении маршрута, участники квеста могут обратиться за помощью/подсказкой к координатору;
- по окончании квеста необходимо в целостности и сохранности вернуть весь реквизит координатору квеста.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- стоимость квеста фиксирована. Дополнительные расходы не предусмотрены.