Квест-экскурсия «Римские каникулы»

buongiorno! Приглашаем на увлекательный квест в столицу солнечной Италии

buongiorno! Приглашаем на увлекательный квест в столицу солнечной Италии.

Вы увидите город глазами главных героев фильма «Римские каникулы», прогуляетесь по именитым площадям, укромным улочкам, увидите огромную мраморную маску и, конечно, отгадаете большое количество загадок связанных с Вечным городом.
Квест-экскурсия «Римские каникулы»
Квест-экскурсия «Римские каникулы»
Квест-экскурсия «Римские каникулы»
Квест-экскурсия «Римские каникулы»
Квест-экскурсия «Римские каникулы»
Квест-экскурсия «Римские каникулы»

Что вы увидите 🤩

  • Неполный список достопримечательностей, чтобы сохранить интригу:
  • фонтан ди Треви
  • Испанскую лестницу
  • Пантеон
  • Алтарь Отечества.
Вас ждет увлекательный квест в мир голливудской сказки — «Римские каникулы».
Несмотря на то, что это черно-белый фильм, в нем точно передана яркая и насыщенная атмосфера столицы Италии. Важно напомнить, что эта романтическая комедия была целиком отснята на улицах и площадях Вечного города, а не в душных павильонах киностудии, ее по праву можно считать полноценным путеводителем.
Что вас ждет

Маршрут квеста составлен по сюжету киноленты и включает в себя места, где разворачивались главные действия:

  • вы прогуляетесь по именитым площадям, скромным улочкам, на одной из которых жил главный герой фильма,
  • увидите огромную мраморную маску,
  • посетите фонтан ди Треви возле которого принцесса остригла свои прекрасные локоны.
  • Мы встретимся с вами возле церкви Santa Maria del Popolo на Народной площади (Piazza del Popolo), где координатор проведет инструктаж и оставит вам необходимые реквизиты для прохождения квеста.
  • В вашем распоряжении будет 3, 5 часа на выполнение 18 заданий. Все они связаны с сюжетом фильма, историей города и его достопримечательностями.
  • Здесь не будет сухих дат, трудно запоминаемых имен и тех, кто будет вас торопить скорее перейти на следующую точку маршрута.

Вместо этого, наш координатор на несколько часов станет вашим другом и наставником, он будет на связи в течение всего времени прохождения игры:

  • отправлять задания в чате,
  • принимать ответы,
  • радоваться вместе с вами успешному продвижению по маршруту.
  • Если вы устанете или захотите полакомиться джелато, это ваше полноценное право. Недолгие остановки на маршруте допустимы и рекомендованы.
Важно знать

Для прохождени квеста необходимо:

  • интернет-связь для общения с координатором и получения заданий в мессенджере. Подключить интернет вы можете у своего мобильного оператора (от 4 до 5.5 евро/сутки);
  • наличие приложения Telegram/WhatsApp на мобильном устройстве;
  • наличие приложения Google.Maps/Yandex.Maps/Maps.me на мобильном устройстве.

В стоимость экскурсии включено:

  • на протяжении всего квеста участники имеют полное право использовать все выданные организаторами реквизиты;
  • каждый этап игры заключает в себе как преодоление маршрута, так и разгадывание загадок;
  • в случае возникновения трудностей при прохождении маршрута, участники квеста могут обратиться за помощью/подсказкой к координатору;
  • по окончании квеста необходимо в целостности и сохранности вернуть весь реквизит координатору квеста.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • стоимость квеста фиксирована. Дополнительные расходы не предусмотрены.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
квест "Римские каникулы"
€30

Ответы на вопросы

Что входит
  • на протяжении всего квеста участники имеют полное право использовать все выданные организаторами реквизиты
  • каждый этап игры заключает в себе как преодоление маршрута, так и разгадывание загадок
  • в случае возникновения трудностей при прохождении маршрута, участники квеста могут обратиться за помощью/подсказкой к координатору
  • по окончании квеста необходимо в целостности и сохранности вернуть весь реквизит координатору квеста.
Что не входит
  • стоимость квеста фиксирована. Дополнительные расходы не предусмотрены
Где начинаем и завершаем
Начало: Piazza del Popolo, 12 (возле церкви)
Завершение: возле церкви Santa Maria in Cosmedin
Важная информация
  • buongiorno!
  • Совсем скоро вы увидите город глазами главных героев фильма «Римские каникулы», вы прогуляетесь по именитым площадям, укромным улочкам, увидите огромную мраморную маску и, конечно, отгадаете большое количество загадок связанных с Вечным городом.
  • Мы встречаемся возле церкви Santa Maria del Popolo на Народной площади (Piazza del Popolo).
  • Перед началом квеста, координатор проведет инструктаж и оставит вам необходимые реквизиты для его успешного прохождения.
  • В вашем распоряжении будет 3.5 часа на преодоление 18 заданий.
  • Дополнительная информация:
  • Необходимым условием прохождения квеста является наличие интернет-связи для общения с координатором и получения заданий в мессенджере
  • Наличие приложения Telegram/WhatsApp на мобильном устройстве
  • Наличие приложения Google Maps/Maps.Me
  • Стоимость каждого квеста фиксирована. Дополнительные расходы не предусмотрены.
  • На протяжении всего квеста участники имеют полное право использовать все выданные организаторами реквизиты
  • Каждый этап игры заключает в себе как преодоление маршрута, так и разгадывание загадок.
  • В случае возникновения трудностей при прохождении маршрута, участники квеста могут обратиться за помощью/подсказкой к координатору
  • Среднее время прохождения квеста 3.5 часа
  • По окончании квеста необходимо в целостности и сохранности вернуть весь реквизит координатору квеста
  • Если во время прохождения квеста у Вас случились серьезные неприятности, требующие немедленного прекращения происходящих событий, то об этом всегда можно сообщить координатору в чате.
  • До встречи!
Когда и сколько длится?
Когда: по договорённости, вт., чт., пт., вс. в 9:00
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договорённости, вт., чт., пт., вс. в 9:00

Екатерина М.
Екатерина М.
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