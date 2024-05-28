Секреты великих императоров и необычайная атмосфера Колизея

Император во время игр в Колизее потерял очень важный для всей Империи предмет. Весь Колизей был поставлен вверх дном. Однако, предмет так и не нашли: он как сквозь землю провалился. Враги империи его спрятали в очень надёжном месте. Через века: в нашем времени! Археологи во время раскопок нашли очень странный сейф. Возможно, именно в нём был спрятан утерянный предмет. Время помочь археологам пролить свет на эту тёмную историю! Квест-экскурсия знакомит ребят с историей Колизея, гладиаторов и Римской Империи. Ориентируясь по карте, ребята перемещаются по Колизею и знакомятся с его организацией и законами строительства древнего Рима. При помощи загадок, ребусов и подсказок, участники познакомятся ближе с организацией игр и повседневной жизнью гладиаторов. Преодолевая этапы квеста, мы выясним структуру игр и боёв, проходящих на арене, и что произошло с Колизеем сквозь века. Что узнаем на этой экскурсии:• Историю создания Колизея и императоров, которые принимали в этом участие • Кто такие императоры и гладиаторы • Узнаем всё о жизни гладиаторов и их секретах • Как проходили бои • Почему Колизей на самом деле называется по-другому • Что делали римляне во время боёв гладиаторов и почему они были так важны в римском обществе • Все строительные инновации своего времени • Как Колизей пережил все эти века и так хорошо сохранился • Почему сегодня стены Колизея напоминают решето • Разберемся, что такое триумф и зачем в честь этого римляне ставили арки. Что увидим на этой экскурсии:• Колизей снаружи и внутри • Поднимемся на второй уровень для самых лучших фотографий • Увидим где когда-то стояла одна из самых больших скульптур в римской империи и фонтан предназначенный для гладиаторов • Музей, где увидим макеты лифтов и раздвижной крыши, а также, артефакты, найденные под ареной • Чем кормили гладиаторов и как они развлекались в ожидании боя • Фрагменты древнего туалета • Увидим первую триумфальную арку в истории. Дополнительная информация по маршруту:• Длительность экскурсии: 2 часа • Возраст: от 4 лет • Можно с коляской. Есть лестницы по маршруту.