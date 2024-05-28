Квест-экскурсия в Колизей: Секрет Императора

Квест-экскурсия в Колизей
Пора раскрыть секреты великих императоров и погрузиться в необычайную атмосферу Колизея. Квест-экскурсия знакомит ребят с историей Колизея, гладиаторов и Римской Империи.

Ориентируясь по карте, ребята перемещаются по Колизею и знакомятся с его организацией и законами строительства древнего Рима.
5
1 отзыв
Квест-экскурсия в Колизей: Секрет Императора
Квест-экскурсия в Колизей: Секрет Императора
Квест-экскурсия в Колизей: Секрет Императора
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание квеста

Секреты великих императоров и необычайная атмосфера Колизея
Император во время игр в Колизее потерял очень важный для всей Империи предмет. Весь Колизей был поставлен вверх дном. Однако, предмет так и не нашли: он как сквозь землю провалился. Враги империи его спрятали в очень надёжном месте. Через века: в нашем времени! Археологи во время раскопок нашли очень странный сейф. Возможно, именно в нём был спрятан утерянный предмет. Время помочь археологам пролить свет на эту тёмную историю! Квест-экскурсия знакомит ребят с историей Колизея, гладиаторов и Римской Империи. Ориентируясь по карте, ребята перемещаются по Колизею и знакомятся с его организацией и законами строительства древнего Рима. При помощи загадок, ребусов и подсказок, участники познакомятся ближе с организацией игр и повседневной жизнью гладиаторов. Преодолевая этапы квеста, мы выясним структуру игр и боёв, проходящих на арене, и что произошло с Колизеем сквозь века. Что узнаем на этой экскурсии:• Историю создания Колизея и императоров, которые принимали в этом участие • Кто такие императоры и гладиаторы • Узнаем всё о жизни гладиаторов и их секретах • Как проходили бои • Почему Колизей на самом деле называется по-другому • Что делали римляне во время боёв гладиаторов и почему они были так важны в римском обществе • Все строительные инновации своего времени • Как Колизей пережил все эти века и так хорошо сохранился • Почему сегодня стены Колизея напоминают решето • Разберемся, что такое триумф и зачем в честь этого римляне ставили арки. Что увидим на этой экскурсии:• Колизей снаружи и внутри • Поднимемся на второй уровень для самых лучших фотографий • Увидим где когда-то стояла одна из самых больших скульптур в римской империи и фонтан предназначенный для гладиаторов • Музей, где увидим макеты лифтов и раздвижной крыши, а также, артефакты, найденные под ареной • Чем кормили гладиаторов и как они развлекались в ожидании боя • Фрагменты древнего туалета • Увидим первую триумфальную арку в истории. Дополнительная информация по маршруту:• Длительность экскурсии: 2 часа • Возраст: от 4 лет • Можно с коляской. Есть лестницы по маршруту.
  • Присутствует туалет и кафетерий • Советуем недевать удобную обувь.
  • Важно.
  • Входной билет в Колизей приобрести нужно заранее на официальном сайте www.coopculture.it. Если билетов уже нет в продаже онлайн на официальном сайте, просьба самостоятельно посмотреть их наличие на сайтах перекупщиков в Google. В кассе билеты приобрести нельзя.

понедельник-воскресенье с 10.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колизей снаружи и внутри
  • Поднимемся на второй уровень для самых лучших фотографий
  • Увидим где когда-то стояла одна из самых больших скульптур в римской империи и фонтан предназначенный для гладиаторов
  • Музей, где увидим макеты лифтов и раздвижной крыши, а также, артефакты, найденные под ареной
  • Чем кормили гладиаторов и как они развлекались в ожидании боя
  • Фрагменты древнего туалета
  • Увидим первую триумфальную арку в истории
Что включено
  • Услуги гида
  • Яркий материал
  • Сувенир на память
Что не входит в цену
  • Входной билет в Колизей
Место начала и завершения?
У Арки Константина (Arco di Costantino)
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-воскресенье с 10.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Отправьте смс или сообщение Whatsapp вашему гиду вечером накануне экскурсии
  • Что бы быть на связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
28 мая 2024
Наш экскурсовод была Наталья. Дети в восторге. Интересно, чётко и посуществу.
Спасибо.

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