Кампо ди Фиори - памятник Джордано Бруно и др. местные достопримечательности
Фонтан Треви
Площадь Испании - Испанская лестница, фонтан "Лодченка"
Рим - город 🏙️ легенд.
С самого основания вечного города, вся его история 📖 была построена на легендах и обожествлениях, благодаря чему Римская Империя была такой популярной в средневековом мире.
Все самые незабываемые места и монументы в Риме имеют свою легенду, о которых я хочу с Вами поделиться..
Наш маршрут будет пролегать между самых легендарных памятников в Риме - Фонтан ⛲ Четырех Рек на Пьяцца Навона, площаль Кампо ди Фиори, Фонтан Треви, Площадь Испании, испанская Лестница. Вы почувствуете себя частью многовековой истории в самых незабываемых и мистичных местах Рима.
Что входит
В стоимость услуги включено:
Экскурсия по указанным местам
Угощение в самом старинном кафе Рима
Что не входит
Проезд (1, 5 евро)
Начало
🚩 Piazza Navona, Roma
Место завершения
🏁 Piazza di Spagna, Roma
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.