5
1 отзыв
Sofia T.
Sofia T. – Гид из Рима
Город 🏙️ с трехтысячелетней историей 📖 скрывает в своих монументах тысячи легенд.

Вы посетите самые главные и важные памятники архитектуры города и Римской империи.

А в конце пешей экскурсии 🧭 сможете угоститься и передохнуть в старинном итальянском кафе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €35 за экскурсию

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Легенды Рима
Легенды Рима

Что вы увидите

  • Пьяцца Навона - фонтаны на площади
  • Кампо ди Фиори - памятник Джордано Бруно и др. местные достопримечательности
  • Фонтан Треви
  • Площадь Испании - Испанская лестница, фонтан "Лодченка"
Рим - город 🏙️ легенд.
С самого основания вечного города, вся его история 📖 была построена на легендах и обожествлениях, благодаря чему Римская Империя была такой популярной в средневековом мире.
Все самые незабываемые места и монументы в Риме имеют свою легенду, о которых я хочу с Вами поделиться..
Наш маршрут будет пролегать между самых легендарных памятников в Риме - Фонтан ⛲ Четырех Рек на Пьяцца Навона, площаль Кампо ди Фиори, Фонтан Треви, Площадь Испании, испанская Лестница. Вы почувствуете себя частью многовековой истории в самых незабываемых и мистичных местах Рима.
Что входит
  • В стоимость услуги включено:
  • Экскурсия по указанным местам
  • Угощение в самом старинном кафе Рима
Что не входит
  • Проезд (1, 5 евро)
Начало
🚩 Piazza Navona, Roma
Место завершения
🏁 Piazza di Spagna, Roma
Легенды Рима
Легенды Рима
Легенды Рима
Легенды Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sofia T.
Sofia T.
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