Рим - город 🏙️ легенд.

С самого основания вечного города, вся его история 📖 была построена на легендах и обожествлениях, благодаря чему Римская Империя была такой популярной в средневековом мире.

Все самые незабываемые места и монументы в Риме имеют свою легенду, о которых я хочу с Вами поделиться..

Наш маршрут будет пролегать между самых легендарных памятников в Риме - Фонтан ⛲ Четырех Рек на Пьяцца Навона, площаль Кампо ди Фиори, Фонтан Треви, Площадь Испании, испанская Лестница. Вы почувствуете себя частью многовековой истории в самых незабываемых и мистичных местах Рима.