Macchina di Santa Rosa - Машина святой Розы в Витербо

После 2-летнего перерыва из-за пандемии 3-го сентября 2022 вернется это уникальное событие

После 2-летнего перерыва из-за пандемии 3-го сентября 2022 вернется это уникальное событие.

Знаком ли ты с таинственной и загадочной эпохой Средних веков? Это время отважных рыцарей, прекрасных дам, каменных замков и невероятно красивых соборов с яркими цветными витражами! А еще это время невероятных приключений и самых необычных чудес!
Macchina di Santa Rosa - Машина святой Розы в Витербо
Macchina di Santa Rosa - Машина святой Розы в Витербо
Macchina di Santa Rosa - Машина святой Розы в Витербо
Macchina di Santa Rosa - Машина святой Розы в Витербо
Macchina di Santa Rosa - Машина святой Розы в Витербо
Macchina di Santa Rosa - Машина святой Розы в Витербо
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Что вас ожидает 🤩

  • Папский город / Città dei Papi
  • Чивита ди Баньореджо: мертвый город
  • Бомарцо — парк монстров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Оказавшись в Витербо, мы сделаем шаг назад во времени в историческом центре все осталось так же, как 1000 лет назад даже дорожные плиты остались в том же виде.

Папский город — Città dei Papi

Как только начнется наше путешествие из Рима в Витербо, то по пути на улице Cassia у нас будет возможность сделать несколько коротких остановок, чтобы показать вам новые места не для массового туризма Tuscia сохраняет средневековую атмосферу, она богата превосходной едой и винными продуктами, с которыми Рим не может конкурировать Витербо также славится папскими оздоровляющими термами есть возможность даже остановиться, и под открытым небом бесплатно погрузиться в природные бассейны с горячей водой. Источник сернистой воды в кипящей ограде, которая питает четыре природных бассейна
Это дикое превосходное место!
Очень горячий источник (около 50 градусов) лечит боль в костях и делает кожу очень гладкой. Зимой люди ныряют и наслаждаются не менее часа или около того, прежде чем покинуть источник, жители остаются чтобы посмотреть огненно-красное небо до заката. Если вы пожелаете искупаться в горячих источниках, не забудьте свои полотенца и вещи для купания …
также посетите близлежащий Монтефиасконе, чтобы попробовать местное вино EST EST EST.

Чивита ди Баньореджо: мертвый город

Тогда-то город, оказавшийся на вершине скалы, назвали «Мёртвый город» или «La citta che muore» (Город, который умирает). Изоляция города является следствием непреодолимой эрозии, по причине которой рыхлый туфовый слой постепенно разрушается. Череда последующих землетрясений и спровоцированных ими оползней продолжала наносить непоправимый ущерб, угрожая жителям полной изоляцией. С того момента и началась постоянная миграция горожан в другие земли, обрекая Чивита ди Баньореджо на запустение и медленную смерть.

Бомарцо — парк монстров

Во времена Ренессанса в моде было всё необычное; алхимия оказывала большое влияние на умы. Различные надписи и указатели скорее сбивают посетителей с толку, чем направляют на верный путь. Символы смешиваются и накладываются друг на друга. Немало исследователей в прошлом безуспешно пытались разгадать местные головоломки, буквально рассеянные повсюду: вот наклонённый дом, вот какие-то загадочные статуи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги local friend в течение всей поездки
  • Трансфер Рим туда/обратно
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • Обеды и ужины
  • Что касается дегустации местных продуктов и покупки подарков, таких как вино EST EST EST, типичные ликеры на основе клубники, десерты, сыры и т. д., эти покупки на ваше усмотрение и за ваши расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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