Оказавшись в Витербо, мы сделаем шаг назад во времени в историческом центре все осталось так же, как 1000 лет назад даже дорожные плиты остались в том же виде.

Папский город — Città dei Papi

Как только начнется наше путешествие из Рима в Витербо, то по пути на улице Cassia у нас будет возможность сделать несколько коротких остановок, чтобы показать вам новые места не для массового туризма Tuscia сохраняет средневековую атмосферу, она богата превосходной едой и винными продуктами, с которыми Рим не может конкурировать Витербо также славится папскими оздоровляющими термами есть возможность даже остановиться, и под открытым небом бесплатно погрузиться в природные бассейны с горячей водой. Источник сернистой воды в кипящей ограде, которая питает четыре природных бассейна

Это дикое превосходное место!

Очень горячий источник (около 50 градусов) лечит боль в костях и делает кожу очень гладкой. Зимой люди ныряют и наслаждаются не менее часа или около того, прежде чем покинуть источник, жители остаются чтобы посмотреть огненно-красное небо до заката. Если вы пожелаете искупаться в горячих источниках, не забудьте свои полотенца и вещи для купания …

также посетите близлежащий Монтефиасконе, чтобы попробовать местное вино EST EST EST.

Чивита ди Баньореджо: мертвый город

Тогда-то город, оказавшийся на вершине скалы, назвали «Мёртвый город» или «La citta che muore» (Город, который умирает). Изоляция города является следствием непреодолимой эрозии, по причине которой рыхлый туфовый слой постепенно разрушается. Череда последующих землетрясений и спровоцированных ими оползней продолжала наносить непоправимый ущерб, угрожая жителям полной изоляцией. С того момента и началась постоянная миграция горожан в другие земли, обрекая Чивита ди Баньореджо на запустение и медленную смерть.

Бомарцо — парк монстров

Во времена Ренессанса в моде было всё необычное; алхимия оказывала большое влияние на умы. Различные надписи и указатели скорее сбивают посетителей с толку, чем направляют на верный путь. Символы смешиваются и накладываются друг на друга. Немало исследователей в прошлом безуспешно пытались разгадать местные головоломки, буквально рассеянные повсюду: вот наклонённый дом, вот какие-то загадочные статуи.