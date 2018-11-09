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  4. Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим

Тайные знаки, римский модерн и вилла Муссолини — увидеть город в новом амплуа

Ave
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Ave – ваш гид
Если вы уже кинули монетку в фонтан Треви и сфотографировали must-see места, предлагаю сделать следующий шаг в отношениях с Римом.

Неподалёку от суетливого центра вы пройдётесь по кварталу Коппеде, где найдёте масонские символы и оккультные намеки.

А затем отправитесь на виллу Торлония: увидите апартаменты Муссолини, полюбуетесь витражами и прогуляетесь по парку.

В итоге вы взглянете на другой Рим — красивый и богатый историей, но необремененный вниманием толпы.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
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Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим

Что вас ожидает

Стиль либерти с двойным дном
Модерн в Риме — редкий гость, и тем интереснее оказаться в его эпицентре, квартале, носящем имя своего создателя Джино Коппеде, которого при определенной смелости можно назвать Дэвидом Линчем от архитектуры. Здесь вас ждут красивейшие дворцы с обилием странных и, на первый взгляд, совершенно произвольных деталей. И если вы неравнодушны к тайным знакам и теориям заговоров, здесь вам будет что разоблачить, ведь оригинальная символика — это не каприз художника, а закодированные тезисы масонства и эзотерики.

Семейный очаг Муссолини
Вы отправитесь на расположенную неподалёку от Коппеде виллу Торлония, где жил со своим семейством Бенито Муссолини. Здесь вы убедитесь, что повседневная жизнь итальянского дуче проходила в весьма нескромных декорациях конца 1800-х: интерьеры украшены фресками в античном стиле, изысканными напольными мозаиками и дорогими породами камня.

Домик Совы и живописный парк
После прогулки по главному palazzo виллы мы сменим обстановку и заглянем в Домик Совы — уютный флигель, словно сошедший со страниц скандинавских сказок о гномах. Симпатичные комнатки в стиле либерти очаруют разноцветными отблесками и лучами света, проникающими сквозь сложносочиненные витражи. Компактные размеры виллы позволят вам прогуляться по местному парку: вы полюбуетесь личным театром-оранжереей семейства Торлония, площадкой для игровых турниров, мавританской теплицей и фальшивыми развалинами.

Завершить прогулку можно бокалом чего-нибудь бодрящего в обожаемом римлянами заведении, которое расположилось в бывшем семейном кинотеатре Муссолини.

Организационные детали

  • Расстояние от квартала Коппеде до Виллы Торлония можно преодолеть, проехав несколько остановок на трамвае или на такси.
  • В стоимость экскурсии не включены билеты на виллу (11€ на человека).
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 ноября 2018
Если вы уже что-то видели в Риме, или даже считаете себя знатаком, вам обязательно надо посетить экскурсию Анны. Без этого взгляд на Рим будет несколько однобоким. Безусловное знание материала и легкая подача просто поражают воображение. Спасибо, Аня!

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