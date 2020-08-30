26 отзывов оставили туристы

3 и 10 октября Сочную пасту со свежими томатами и классический десерт 🍪 тирамису.
Что вы узнаете
Также за 1, 5 часа я расскажу о гастрономических привычках римлян и разоблачу несколько стереотипов о еде в Италии. Например:
Существует ли в Италии ЗОЖ, и правда ли, что итальянцы могут всё время есть пасту и не толстеть
Как правильно выбрать хорошую пасту и подобрать к ней идеальный соус
Почему итальянцы раздражаются, когда иностранцы пьют капучино в обед
Как отличаются стандартные рационы римлянина и неаполитанца
И какая разница между пармезаном и пекорино
В результате на мастер-классе вам откроются не только секреты домашней итальянской кухни 🥧, но и особенности местного менталитета, римских традиций и образа жизни.
Как проходит онлайн мастер-класс
Это живой онлайн мастер-класс, а не видеозапись. Гид проводит его на своей кухне в формате вебинара. Вы можете готовить вместе с гидом или лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.
После мастер-класса мы отправим вам пошаговые рецепты обоих блюд, а также список римских мест с лучшей итальянской кухней.
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите день для записи на мастер-класс
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Leonardo
Привет! Меня зовут Леонардо. Я музыкант и преподаю уроки игры на гитаре, особенно люблю играть рок и блюз. Как и многие итальянцы, я, конечно, люблю готовить, но, в отличие от других итальянцев, я говорю по-русски. Поэтому на моих мастер-классах вы узнаете об Италии, итальянцах и нашей домашней кухне из первых рук!
Мастер-класс очень понравился! Приготовили вкусную пасту и десерт тирамису!
Александра
29 августа 2020
Восхитительный мастер-класс! Все блюда невероятно вкусные, а готовятся быстро и просто. Моя семья в восторге! Кстати блюда еще очень красиво празднично выглядят, теперь знаю чем удивить гостей. Сам мастер-класс проходит увлекательно, в потрясающе доброй вдохновляющей атмосфере. Эти 1. 5 часа настоящий отдых и погружение в волшебство Италии. Очень надеюсь посетить дальнейшие мастер-классы Леонардо.
Нткита
19 июля 2020
Спасибо за приятный вечер в компании итальянца! Леонардо отлично разбирается в итальянской кухне и говорит по-русски:) Grazie!
Elena
13 июля 2020
Леонардо очень здорово общается, рецепты очень простые и вкусные. Третий раз покупала эту экскурсию и куплю ещё :) особенно интересно приготовление пасты на берегу моря, спасибо! Жду новых экскурсий от Леонардо!
Мария
6 июля 2020
Спасибо, провела приятный вечер с итальянцем) Леонардо - молодец, подробно объясняет и отвечает на разные вопросы о еде и жизни в Италии. Совершенствует русский, это сложно. Не знаю, конечно, может придираюсь, но мне не очень нравились слова "мужик", "вкусняшки", но, возможно, большинству людей это нравится... я бы все-таки "брала более высокую планку") Из еды все получилось, ингредиенты доступные. Буду ждать мастер-класса с моря (паста с морепродуктами) и хотела бы приготовить с Леонардо равиоли. Не обижайтесь, пожалуйста, на мое замечание, не останавливайтесь и будьте совершенным)
Алина
6 июля 2020
Это было просто потрясающе! 💖 Безумно интересный рассказчик. Отлично владеет русским языком и хорошим чувством юмора!, а блюда просто объедение
Светлана
20 июня 2020
Замечательный мастер-класс с солнечным Леонардо :) Всё прошло просто отлично! Готовили тирамису и ризотто со спаржей. Просто, понятно, вкусно :) Как бонус - отличное настроение! Гид очень хорошо говорит по-русски. С большим чувством юмора, доброжелательный, интересный. . В этом году должны были лететь на отдых в Италию, но увы... Эта встреча была как глоток прохладного белого итальянского вина, спасибо за атмосферу! Рекомендую всем, кто любит Италию, итальянцев и итальянскую кухню! Grazie mille!!!
Наталья
14 июня 2020
Чудесный мастер - класс с Лео! Тирамису бесподобный получился! Буду оттачивать рецепт до совершенства! До того вкуса, что я узнала в Риме. Спасибо, Лео!!
Alex
14 июня 2020
Спасибо, Леонардо, за весело проведенное утро. Не будьте буками, приоткройте немного свою загадочную русскую душу и он распахнёт перед вами свою итальянскую :)
Екатерина
14 июня 2020
Замечательный мастер-класс для любителей вкусно покушать! Леонардо великолепный рассказчик и я с удовольствием слушала его рассказы об обычаях итальянцев. Он очень дружелюбен и внимателен. Готовить было легко и понятно, получилось все отлично, очень-очень вкусно! Съедено всё было быстро! Надеюсь ещё попробовать приготовить пасту вместе с Леонардо! Спасибо Леонардо за это путешествие в Италию !
Леа
13 июня 2020
Спаисибо, Леонардо! Тирамису получился отличный. Все понятно и легко. Будем теперь совершенствоваться. Вкусный и простой рецепт из доступных продуктов.
Ирина
8 июня 2020
С Леонардо все получилось просто и вкусно!
Яна
31 мая 2020
Мастер-класс с Леонардо прошел великолепно:) В легкой непринужденной форме мы в реальном времени готовили вместе итальянское блюдо. Не смотря на то, что я живу в Италии уже 8 лет было интересно) Рекомендую всем, кто любит готовить и кто обожает Италию☀ Леонардо отлично говорит по-русски, что еще больше привлекает и добавляет экзотичность:)
Наталия
24 мая 2020
Большое спасибо Леонардо, получили много удовольствия от просмотра, было ощущение полноценного общения, как будто все происходит вживую. Очень приятный человек. Будем ждать мастер-класс про тирамису.
Елена
24 мая 2020
Вчера посмотрели очень душевный мастер-класс с Леонардо. Леонардо хорошо владеет руссктм языком, абсолютно всё было понятно и интересно. Не так просто говорить в камеру, когда не видишь участников. У Леонардо это получается на все 100! - итальянцы:) Узнали новые рецепты приготовления пасты, и новые моменты в приготовлении Карбонары, бонусом ещё было приготовление десерта. Более 1, 5 часов Леонардо прекрасно держал наше внимание, шутил и дополнял кулинарный мастер-класс интересными фактами о стране и привычках/ традициях итальянцев. Однозначно рекомендую! Детям тоже очень понравится!