26 отзывов оставили туристы

Что будем готовить

3 и 10 октября

Сочную пасту со свежими томатами и классический десерт 🍪 тирамису.

Что вы узнаете

Также за 1, 5 часа я расскажу о гастрономических привычках римлян и разоблачу несколько стереотипов о еде в Италии. Например:

Существует ли в Италии ЗОЖ , и правда ли, что итальянцы могут всё время есть пасту и не толстеть

, и правда ли, что итальянцы могут всё время есть пасту и не толстеть Как правильно выбрать хорошую пасту и подобрать к ней идеальный соус

Почему итальянцы раздражаются, когда иностранцы пьют капучино в обед

Как отличаются стандартные рационы римлянина и неаполитанца

И какая разница между пармезаном и пекорино

В результате на мастер-классе вам откроются не только секреты домашней итальянской кухни 🥧, но и особенности местного менталитета, римских традиций и образа жизни.

Как проходит онлайн мастер-класс