Добро пожаловать в мир кулинарии! В этом мире, вы узнаете, как приготовить суперкарбонару, аппетитную лазанью, или менее известную, но невероятную букатини алла матричана... типичное модное блюдо в Риме в Центральной Италии!
В чем секрет 5-звездочного блюда от шеф-повара, чтобы шокировать друзей?
Зная, как правильно выбрать ингредиенты, это секрет номер один!
Продолжение...
Приготовление блюда вместе с 2 исключительными поварами! В том числе один русскоговорящий и знаток русской культуры и традиций!
Вы будете готовить выбранные блюда своими руками, чтобы запечатлеть все детали, продиктованные опытом и желанием создать блюдо превосходства!
Наконец, дегустация в сопровождении хорошего местного вина Кастелли...
Наше меню приспосабливается к вкусам гостей... мы можем приготовить блюда из пасты или ризотто, или полное меню с изысканным финальным тирамису. Покупать на популярном рынке необходимые продукты и специальные специи, которые придают особый вкус нашему творению!
Кто-то пишет книги рецептов... но мы попытаемся наконец объяснить вам, как вселить душу в рецепт, который вы будете готовить своими руками...
Кухня превосходства содержит 3 момента, чтобы создать или, скорее создать произведение искусства... приготовление пищи означает отождествление с Микеланджело, Леонардо или Рафаэлем, вы делаете выбор!
3 главных момента... мы перечислим их сразу... и затем объясним их вам лично когда вы будете в Риме!
1. Знать, как управлять химическим составом ингредиентов блюда, которое нужно приготовить
2. Создать рецепт с оттенком изобретательности, так называемого секрета художника.
3. Вселить душу в рецепт! Абракадабра!
Обратите внимание, что мы можем договориться и организовать тематический ужин, по вашему желанию. (день рождения, годовщина свадьбы, юбилей и т. д)
Мы ждем пристрастия тех, кто хочет познакомиться с Римом через кулинарию!
Мастер-класс начнется со встречи на рынке, где мы вместе закупим продукты / ингредиенты, которые нам нужны для наших рецептов, и во время покупок вы узнаете секреты и хитрости как распознать и купить отличное оливковое масло/ olio di oliva extravergine, или попробовать вкусный сыр, особенно сказочную буррату... или купить кофе высокого качества!
Одним словом, 1- час это достаточно времени, чтобы получить полезные советы и купить необходимые продукты для нашей кулинарии!
Наш мастер-класс всего длится 3 часа, и мы будем готовить вместе с нашими двумя шеф-поварами, один из которых является русскоговорящим, затем, после приготовления мы попробуем наши кулинарные творения вместе с бокалом красного вина или кофе...
А далее нас ожидает часовая прогулка 👣 с сопровождением, чтобы узнать и открыть для себя лучшие места в нашем районе «Прати» на тему еды и вина!
Итого, по времени проводим вместе 5 часов.
2 чел - € 310 с группы
3 чел - € 450 с группы
4 чел - € 540 с группы
Мастер-класс по вашему решению может быть организован совместно с другой группой россиян, итальянцев или с другими иностранными гостями.
Максимальная группа до 4-х человек.
Продукты и ингредиенты для блюд включены в стоимость.
Меню полностью посвященное римской кухне 🥧, от закусок до десертов, чтобы узнать о происхождении и традициях нашей типичной кухни.
закуска: fiori di zucca fritti (crema di broccolo con sfoglie al pecorino)
первое блюдо: spaghetti alla carbonara (amatriciana - cacio e pepe)
второе блюдо: saltimbocca alla romana (pollo alla romana)
гарнир: zucchine alla menta (carciofi alla romana)
десерт: crostata ricotta e cioccolato/Tiramisu/panna cotta
бутылка красного местного вина
все включено в цену...
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Следует отметить, что на протяжении всей прогулки я буду рассказывать вам о старых забытых легендах, текущих неопубликованных или интригующих фактах, таинственных рассказах и т. Д. ... о Фраскати, римских замках и Риме... короче, обо всем, что вы не найдете в классических путеводителях, и что никогда ни один гид не скажет вам!
Уверяю вас, принесите с собой ручку и бумагу, что-бы вы могли записать все важные советы, например; что можно сделать, посмотреть, купить и покушать, во время вашего дальнейшего пребывания в Риме!