Добро пожаловать в мир кулинарии! В этом мире, вы узнаете, как приготовить суперкарбонару, аппетитную лазанью, или менее известную, но невероятную букатини алла матричана... типичное модное блюдо в Риме в Центральной Италии!

В чем секрет 5-звездочного блюда от шеф-повара, чтобы шокировать друзей?

Зная, как правильно выбрать ингредиенты, это секрет номер один!

Продолжение...

Приготовление блюда вместе с 2 исключительными поварами! В том числе один русскоговорящий и знаток русской культуры и традиций!

Вы будете готовить выбранные блюда своими руками, чтобы запечатлеть все детали, продиктованные опытом и желанием создать блюдо превосходства!

Наконец, дегустация в сопровождении хорошего местного вина Кастелли...

Наше меню приспосабливается к вкусам гостей... мы можем приготовить блюда из пасты или ризотто, или полное меню с изысканным финальным тирамису. Покупать на популярном рынке необходимые продукты и специальные специи, которые придают особый вкус нашему творению!

Кто-то пишет книги рецептов... но мы попытаемся наконец объяснить вам, как вселить душу в рецепт, который вы будете готовить своими руками...

Кухня превосходства содержит 3 момента, чтобы создать или, скорее создать произведение искусства... приготовление пищи означает отождествление с Микеланджело, Леонардо или Рафаэлем, вы делаете выбор!

3 главных момента... мы перечислим их сразу... и затем объясним их вам лично когда вы будете в Риме!

1. Знать, как управлять химическим составом ингредиентов блюда, которое нужно приготовить

2. Создать рецепт с оттенком изобретательности, так называемого секрета художника.

3. Вселить душу в рецепт! Абракадабра!

Обратите внимание, что мы можем договориться и организовать тематический ужин, по вашему желанию. (день рождения, годовщина свадьбы, юбилей и т. д)

Мы ждем пристрастия тех, кто хочет познакомиться с Римом через кулинарию!

Мастер-класс начнется со встречи на рынке, где мы вместе закупим продукты / ингредиенты, которые нам нужны для наших рецептов, и во время покупок вы узнаете секреты и хитрости как распознать и купить отличное оливковое масло/ olio di oliva extravergine, или попробовать вкусный сыр, особенно сказочную буррату... или купить кофе высокого качества!

Одним словом, 1- час это достаточно времени, чтобы получить полезные советы и купить необходимые продукты для нашей кулинарии!

Наш мастер-класс всего длится 3 часа, и мы будем готовить вместе с нашими двумя шеф-поварами, один из которых является русскоговорящим, затем, после приготовления мы попробуем наши кулинарные творения вместе с бокалом красного вина или кофе...

А далее нас ожидает часовая прогулка 👣 с сопровождением, чтобы узнать и открыть для себя лучшие места в нашем районе «Прати» на тему еды и вина!

Итого, по времени проводим вместе 5 часов.

2 чел - € 310 с группы

3 чел - € 450 с группы

4 чел - € 540 с группы

Мастер-класс по вашему решению может быть организован совместно с другой группой россиян, итальянцев или с другими иностранными гостями.

Максимальная группа до 4-х человек.

Продукты и ингредиенты для блюд включены в стоимость.

Меню полностью посвященное римской кухне 🥧, от закусок до десертов, чтобы узнать о происхождении и традициях нашей типичной кухни.

закуска: fiori di zucca fritti (crema di broccolo con sfoglie al pecorino)

первое блюдо: spaghetti alla carbonara (amatriciana - cacio e pepe)

второе блюдо: saltimbocca alla romana (pollo alla romana)

гарнир: zucchine alla menta (carciofi alla romana)

десерт: crostata ricotta e cioccolato/Tiramisu/panna cotta

бутылка красного местного вина

все включено в цену...

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Следует отметить, что на протяжении всей прогулки я буду рассказывать вам о старых забытых легендах, текущих неопубликованных или интригующих фактах, таинственных рассказах и т. Д. ... о Фраскати, римских замках и Риме... короче, обо всем, что вы не найдете в классических путеводителях, и что никогда ни один гид не скажет вам!

Уверяю вас, принесите с собой ручку и бумагу, что-бы вы могли записать все важные советы, например; что можно сделать, посмотреть, купить и покушать, во время вашего дальнейшего пребывания в Риме!