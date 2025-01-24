Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
VIP-обслуживание в музеях Ватикана - теперь это не только для Папы Римского! Присоединитесь к своему сопровождающему возле музеев и получите помощь при прохождении процедуры регистрации. Встретьтесь со своим знающим и дружелюбным персоналом рядом с музеями, и вам помогут пройти через службу безопасности без лишних хлопот.
Ответы на вопросы
Что входит
Ускоренный доступ к музеям Ватикана и Сикстинской капелле
Доступность в последнюю минуту
Неограниченное время пребывания в музеях Ватикана
Что не входит
Экскурсия с гидом или аудиогид
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.