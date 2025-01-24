Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: билеты на ближайшую дату

Вход в одно из красивейших зданий Рима с сопровождением

4.6
956 отзывов
Входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: билеты на ближайшую дату
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: билеты на ближайшую дату
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: билеты на ближайшую дату
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: билеты на ближайшую дату
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: билеты на ближайшую дату
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: билеты на ближайшую дату
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: билеты на ближайшую дату
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: билеты на ближайшую дату
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
VIP-обслуживание в музеях Ватикана - теперь это не только для Папы Римского! Присоединитесь к своему сопровождающему возле музеев и получите помощь при прохождении процедуры регистрации. Встретьтесь со своим знающим и дружелюбным персоналом рядом с музеями, и вам помогут пройти через службу безопасности без лишних хлопот.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ускоренный доступ к музеям Ватикана и Сикстинской капелле
  • Доступность в последнюю минуту
  • Неограниченное время пребывания в музеях Ватикана
Что не входит
  • Экскурсия с гидом или аудиогид
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

🎫Билеты🖼МузеиБыстрый проходХудожественные музеиСикстинская капелла🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Риме

Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Входной билет
4.6
5468
1 504
за 1 чел.
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Посмотрите на бесценные произведения искусства из папских коллекций в музеях Ватикана и Сикстинской капелле
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Входной билет
4.1
48
25
за 1 чел.
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Покупайте билет заранее и проходите в одно из популярнейших туристических мест без очереди
29 янв
ещё...
Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса
Музеи Ватикана: групповая экскурсия
В группе
до 11 чел.
5
1453
60
за 1 чел.
Музеи Ватикана: групповая экскурсия
👣 Пешеходные
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
27 янв
29 янв
31 янв
ещё...
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Входной билет
27
за 1 чел.
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Ускорьте свой путь к шедевру Микеланджело и другим достопримечательностям
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
86
160
за 1-5 чел.
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line
Входной билет
4.7
15254
26.4
за 1 чел.
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line
Захватывающие фрески и невероятные произведения искусства Микеланджело
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
В группе
до 11 чел.
4.4
297
60
за 1 чел.
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
👣 Пешеходные
За 3 часа вы узнаете историю религиозного государства Ватикан, увидите не только известные с детства статуи
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
Гастрономическая экскурсия по Риму
Индивидуально
для 2 чел.
2ч 30м
210
за 1-2 чел.
Гастрономическая экскурсия по Риму
👣 Пешеходные
Я живу в Риме уже три года и считаю его одним из самых красивых и удивительных городов мира
с пн по сб с 10.00 до 14.00
Весь Рим на автомобиле: «О чудо Рим!» (от 2-х человек)
Индивидуально
4.9
10
30
за 1 чел.
Весь Рим на автомобиле: «О чудо Рим!» (от 2-х человек)
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Знаменитые площади, фонтаны и памятники архитектуры - в одной насыщенной 3-х часовой экскурсии по Риму
24 янв
25 янв
ещё...
Пн,вт,ср,чт, пт,сб, - в любое время.
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
260
за 1-4 чел.
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
👣 Пешеходные
Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы
22 апр
23 апр
ещё...
Капитолийские Музеи — древнейшие музеи мира
Индивидуально
для 6 чел.
5
6
2ч 30м
150
за 1-6 чел.
Капитолийские Музеи — древнейшие музеи мира
Познакомиться с историей, культурой, традициями и анекдотами Рима через шедевры богатейшей коллекции
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
Индивидуально
для 1 чел.
4.6
68
2ч 30м
50
за 1-1 чел.
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
Знаменитые площади, фонтаны и памятники архитектуры - в одной насыщенной 3-х часовой экскурсии по Риму
с понедельника по субботу - в любое время.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Риме
ХОРОШО
🇮🇹
ТАМ