Совершите 3-часовую экскурсию по одному из самых святых мест в христианском мире в этой пешеходной экскурсии с гидом по музеям Ватикана.

Этот тур включает, помимо других галерей коридоров Ватикана, экскурсию по Сосновому двору, двору Бельведер, Галерее карт, галерее канделябров, комнатам Пио Клементино, галерее гобеленов, комнатам Рафаэля (только в утренних турах) и посещение Сикстинской капеллы.

Под руководством опытного гида вы увидите некоторые из основных достопримечательностей, а также некоторые менее известные места, которые часто пропускают другие туристы. Вы получите широкую базу для понимания замечательной истории, архитектуры и политики Ватикана.