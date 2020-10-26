Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воспользуйтесь быстрым доступом к нескольким главным достопримечательностям Ватикана во время пешей экскурсии
Откройте для себя прекрасные музеи Ватикана, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра
Полюбуйтесь произведениями знаменитых мастеров — Микеланджело и Рафаэля
Посетите Музей Пио-Клементин, Двор Бельведер и многое другое
Совершите 3-часовую экскурсию по одному из самых святых мест в христианском мире в этой пешеходной экскурсии с гидом по музеям Ватикана.
Этот тур включает, помимо других галерей коридоров Ватикана, экскурсию по Сосновому двору, двору Бельведер, Галерее карт, галерее канделябров, комнатам Пио Клементино, галерее гобеленов, комнатам Рафаэля (только в утренних турах) и посещение Сикстинской капеллы.
Под руководством опытного гида вы увидите некоторые из основных достопримечательностей, а также некоторые менее известные места, которые часто пропускают другие туристы. Вы получите широкую базу для понимания замечательной истории, архитектуры и политики Ватикана.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Наушники
Входные билеты
Вход в музеи Ватикана без очереди в кассу
Вход в Сикстинскую капеллу без очереди в кассу
Бесплатный Wi-Fi на месте встречи
Доступ в туалеты
Использование зарядных станций для гаджетов
Что не входит
Транспорт
Посещение базилики Святого Петра и купола
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Шорты
Короткие юбки
Майки
Важная информация
В связи с предотвращение дальнейшего распространения COVID-19, проход между музеями Ватикана и базиликой Святого Петра закрыт. В экскурсию входит 3-часовое посещение музеев Ватикана и Сикстинской капеллы
Обратите внимание: базилика временно закрыта для посетителей
Собор Святого Петра закрыт с 08:00 до 12:00 по средам, а также 24 и 31 декабря
В это время экскурсия будет проходить по другим музеям
В Ватикане может быть многолюдно. Особенно этим отличаются месяцы высокого сезона: июнь, июль и август
Все посетители должны пройти контроль безопасности, как в аэропорту. В высокий сезон проверка безопасности может занимать до 30 минут
В редких случаях собор Святого Петра закрывается без предупреждения. В этом случае экскурсия будет включать 3-часовое посещение музеев Ватикана и Сикстинской капеллы. Туроператор не предоставляет возврат денег
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
A
Amanda
26 окт 2020
Мы были очень довольны нашим гидом в этом туре - он был очень хорошо осведомлен, ответил на все наши вопросы, продолжил тур, поддерживал его интерес для наших 12 и 14-летних девочек, а также помогал развлечь / пообщаться с 3 и 6 лет также в нашей туристической группе. Он был энергичным, веселым и, казалось, был уверен, что КАЖДЫЙ получил от тура то, что хотел. Он определенно знает свое дело, и я рекомендую этот тур всем, включая семьи с подростками или детьми.
S
Sharon
30 окт 2019
Отличное соотношение цены и качества, чтобы не стоять в очереди, экономит ваши часы. Планируйте остаться в Ватикане после тура, так как он большую часть времени находится в движении, а вы уже внутри после завершения тура, чтобы вы могли обойти и изучить больше самостоятельно, если хотите. ТАК много чего посмотреть. Затем вы также можете подняться в купол за дополнительные 10 евро, не выходя на улицу в очереди. Наш гид был потрясающим с таким большим знанием истории всего. Для меня это лучше, чем просто аудиотур, так как вы можете задать вопросы и попросить кого-нибудь показать вам все вокруг. Отличное качество, стоит каждого цента.
К
Кирилл
14 окт 2019
Очень красиво в музеях. Много людей, сложно ходить по музеям, но этого не избежать. Гид была хорошая, интересно рассказывала. После Сикстинской капеллы нас отпустили и повторно спокойно сами прошли весь маршрут и те места куда не ходили с гидом. Пробыли там около 5 часов, хотя если бы не встреча с друзьями, бродили бы дольше. Не попали только в собор святого Пётра, по причине, что там работали кардиналы и Папа. Но это и так не входит в экскурсию. Пошли на следующий день, вход бесплатный. А билет на купол покупается при входе в собор.