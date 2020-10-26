Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия

Отправляйтесь на 3-часовую экскурсию по музеям Ватикана и Сикстинской капелле со входом вне очереди

4.5
34576 отзывов
В группе
до 50 чел.
Отправляйтесь на 3-часовую экскурсию по музеям Ватикана и Сикстинской капелле со входом вне очереди.
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Кортиле дель Бельведер
  • Ватикан
  • Gallery of Maps, Italy
  • Станцы Рафаэля
  • Сикстинская капелла
  • Музеи Ватикана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь быстрым доступом к нескольким главным достопримечательностям Ватикана во время пешей экскурсии
  2. Откройте для себя прекрасные музеи Ватикана, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра
  3. Полюбуйтесь произведениями знаменитых мастеров — Микеланджело и Рафаэля
  4. Посетите Музей Пио-Клементин, Двор Бельведер и многое другое
Совершите 3-часовую экскурсию по одному из самых святых мест в христианском мире в этой пешеходной экскурсии с гидом по музеям Ватикана.
Этот тур включает, помимо других галерей коридоров Ватикана, экскурсию по Сосновому двору, двору Бельведер, Галерее карт, галерее канделябров, комнатам Пио Клементино, галерее гобеленов, комнатам Рафаэля (только в утренних турах) и посещение Сикстинской капеллы.
Под руководством опытного гида вы увидите некоторые из основных достопримечательностей, а также некоторые менее известные места, которые часто пропускают другие туристы. Вы получите широкую базу для понимания замечательной истории, архитектуры и политики Ватикана.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Наушники
  • Входные билеты
  • Вход в музеи Ватикана без очереди в кассу
  • Вход в Сикстинскую капеллу без очереди в кассу
  • Бесплатный Wi-Fi на месте встречи
  • Доступ в туалеты
  • Использование зарядных станций для гаджетов
Что не входит
  • Транспорт
  • Посещение базилики Святого Петра и купола
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Шорты
  • Короткие юбки
  • Майки
Важная информация
  • В связи с предотвращение дальнейшего распространения COVID-19, проход между музеями Ватикана и базиликой Святого Петра закрыт. В экскурсию входит 3-часовое посещение музеев Ватикана и Сикстинской капеллы
  • Обратите внимание: базилика временно закрыта для посетителей
  • Собор Святого Петра закрыт с 08:00 до 12:00 по средам, а также 24 и 31 декабря
  • В это время экскурсия будет проходить по другим музеям
  • В Ватикане может быть многолюдно. Особенно этим отличаются месяцы высокого сезона: июнь, июль и август
  • Все посетители должны пройти контроль безопасности, как в аэропорту. В высокий сезон проверка безопасности может занимать до 30 минут
  • В редких случаях собор Святого Петра закрывается без предупреждения. В этом случае экскурсия будет включать 3-часовое посещение музеев Ватикана и Сикстинской капеллы. Туроператор не предоставляет возврат денег
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
26 окт 2020
Мы были очень довольны нашим гидом в этом туре - он был очень хорошо осведомлен, ответил на все наши вопросы, продолжил тур, поддерживал его интерес для наших 12 и 14-летних девочек, а также помогал развлечь / пообщаться с 3 и 6 лет также в нашей туристической группе. Он был энергичным, веселым и, казалось, был уверен, что КАЖДЫЙ получил от тура то, что хотел. Он определенно знает свое дело, и я рекомендую этот тур всем, включая семьи с подростками или детьми.
S
30 окт 2019
Отличное соотношение цены и качества, чтобы не стоять в очереди, экономит ваши часы. Планируйте остаться в Ватикане после тура, так как он большую часть времени находится в движении, а вы уже внутри после завершения тура, чтобы вы могли обойти и изучить больше самостоятельно, если хотите. ТАК много чего посмотреть. Затем вы также можете подняться в купол за дополнительные 10 евро, не выходя на улицу в очереди. Наш гид был потрясающим с таким большим знанием истории всего. Для меня это лучше, чем просто аудиотур, так как вы можете задать вопросы и попросить кого-нибудь показать вам все вокруг. Отличное качество, стоит каждого цента.
К
14 окт 2019
Очень красиво в музеях. Много людей, сложно ходить по музеям, но этого не избежать. Гид была хорошая, интересно рассказывала. После Сикстинской капеллы нас отпустили и повторно спокойно сами прошли весь маршрут и те места куда не ходили с гидом. Пробыли там около 5 часов, хотя если бы не встреча с друзьями, бродили бы дольше. Не попали только в собор святого Пётра, по причине, что там работали кардиналы и Папа. Но это и так не входит в экскурсию. Пошли на следующий день, вход бесплатный. А билет на купол покупается при входе в собор.
Ещё 34573 отзыва

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