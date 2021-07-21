Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет

Посмотрите на бесценные произведения искусства из папских коллекций в музеях Ватикана и Сикстинской капелле

4.5
34660 отзывов
Входной билет
Посмотрите на бесценные произведения искусства из папских коллекций в музеях Ватикана и Сикстинской капелле.

Полюбуйтесь шедеврами античности и легендарными фресками Микеланджело.

При желании можно посетить папские виллы и сады Ватикана.
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет

Что вы увидите 🤩

  • Ватикан
  • Станцы Рафаэля
  • Апостольский дворец
  • Сады Барберини
  • Музеи Ватикана
  • Папский дворец, Кастель-Гандольфо
  • Апартаменты Борджиа
  • Сикстинская капелла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Выберите подходящий вариант посещения и самостоятельно осмотрите один из самых загруженных музеев мира в удобное для вас время
  2. Полюбуйтесь фреской Микеланджело «Сотворение Адама» в Сикстинской капелле
  3. Пройдите в музеи Ватикана через самый быстрый вход, а затем продолжайте осмотр в своем темпе
  4. Воспользуйтесь скидкой в 20 % в онлайн-магазине музеев
Совершите захватывающее путешествие по истории искусства и религии с проходом без очереди в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу. Избегайте длинных очередей за билетами и наслаждайтесь посещением в удобном для вас темпе.
Прогуляйтесь по галерее Греческого Креста, чтобы увидеть саркофаги с искусной резьбой, которые могут содержать земные останки некоторых из известных королей и королев древности.
Загляните в Кабинет масок или совершите поездку по Сала-дельи-Анимали, чтобы увидеть виртуальный зверинец фантастических зверей, реальных и воображаемых. Прогуляйтесь по Верхним галереям, включая Галерею карт, чтобы увидеть, как картографы изобразили мир на протяжении веков.
Посмотрите шедевры мастеров эпохи Возрождения в Залах Рафаэля и немного отдохните в апартаментах Борджиа.
Затем пришло время полюбоваться изысканной Сикстинской капеллой Микеланджело, жемчужиной Ватикана и, возможно, даже всеми мировыми сокровищами искусства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди в кассу, если выбрана такая опция
  • Тур по садам Ватикана на минивэне, если выбрана такая опция
  • Доступ к папским виллам и Ватиканским садам, если выбрана такая опция
  • Аудиогид в музеях Ватикана и Сикстинской капелле, если выбрана такая опция
  • Сбор за бронирование и обслуживание
  • Скидка 20 % в онлайн-магазине музеев
Что не входит
  • Тур с гидом
  • Аудиогид (если не выбрана соответствующая опция)
  • Билет в собор Святого Петра (вход бесплатный, но не гарантирован и может быть ограничен в зависимости от количества посетителей)
  • Доступ на купол собора
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
  • Шорты
  • Короткие юбки
  • Майки
Важная информация
  • По прибытии в Ватикан следуйте по указателям к отдельному входу для партнеров (Partners Entrance)
  • Все посетители должны пройти контроль безопасности, как в аэропорту. В высокий сезон проверка безопасности может занимать до 30 минут
  • Собор и площадь Святого Петра могут быть закрыты утром из-за аудиенций с Папой
  • Часы работы музеев могут меняться из-за особых мероприятий в музеях Ватикана, Сикстинской капелле и соборе Святого Петра
  • Для детей младше шести лет участие бесплатное при наличии действующего удостоверения личности
  • Участники с ограниченными возможностями, их сопровождающий или компаньон могут участвовать в туре бесплатно при наличии справки об инвалидности, которую нужно предъявить у стойки специальных разрешений и/или стойки регистрации в холле музея
  • Экскурсия на микроавтобусе не предоставляется для детей шести лет и младше
  • В Ватикане может быть многолюдно. Особенно этим отличаются месяцы высокого сезона: июнь, июль и август
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 34660 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22553
4
7965
3
2253
2
753
1
1136
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
21 июля 2021
(Кипр)
Музей очень большой. Некоторые сборники могут быть интересны детям школьного возраста на примере их изучения истории. В качестве общего комментария: речь идет о коллекции Ватикана, которая огромна и требует много времени, чтобы ее изучить и изучить. Для короткой поездки в Рим, как и у нас (2,5 дня), можно пропустить музей, кроме Сикстинской капеллы.
D
21 июля 2021
(США)
Музеи Ватикана потрясающие, но имейте в виду, что это может занять несколько часов (и все равно ничего не увидеть). Сикстинская капелла, конечно, была впечатляющей. Единственное, что мешает мне поставить эти пять звезд, - это две вещи. 1) Вы ТАК засыпаны огромным количеством вещей, которые можно увидеть в музеях, что к тому времени, как вы доберетесь до Сикстинской капеллы - впечатления несколько уменьшатся из-за перегрузки (это слишком много). 2) Вы можете сфотографировать все время, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Сикстинской капеллы. После трехчасового прочесывания по музеям это было ОГРОМНОЕ разочарование и не имеет смысла, поскольку фотографии разрешены в базилике Святого Петра, которая является действующей церковью с множеством часовен, похороненными там папами и так далее. В любом случае, оно того стоит, но разочарование. Это не вина Get Your Guides, но, возможно, они могли бы предупредить меня, чтобы я знал, прежде чем ожидать, что смогу сфотографировать в течение трех часов, предшествующих это
E
20 июля 2021
(Польша)
Замечательный тур!! Это обязательно нужно увидеть хотя бы раз в жизни!! Музей огромен - будьте готовы хотя бы к 2 часам осмотра самых великолепных произведений искусства;) Все было хорошо скоординировано местными гидами, мы знали, куда пойти, какую сторону посетить и т. Д. И весь музей, а также Систина Капель- просто захватывает дух.

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