Совершите захватывающее путешествие по истории искусства и религии с проходом без очереди в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу. Избегайте длинных очередей за билетами и наслаждайтесь посещением в удобном для вас темпе.

Прогуляйтесь по галерее Греческого Креста, чтобы увидеть саркофаги с искусной резьбой, которые могут содержать земные останки некоторых из известных королей и королев древности.

Загляните в Кабинет масок или совершите поездку по Сала-дельи-Анимали, чтобы увидеть виртуальный зверинец фантастических зверей, реальных и воображаемых. Прогуляйтесь по Верхним галереям, включая Галерею карт, чтобы увидеть, как картографы изобразили мир на протяжении веков.

Посмотрите шедевры мастеров эпохи Возрождения в Залах Рафаэля и немного отдохните в апартаментах Борджиа.

Затем пришло время полюбоваться изысканной Сикстинской капеллой Микеланджело, жемчужиной Ватикана и, возможно, даже всеми мировыми сокровищами искусства.