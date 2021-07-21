Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Выберите подходящий вариант посещения и самостоятельно осмотрите один из самых загруженных музеев мира в удобное для вас время
Полюбуйтесь фреской Микеланджело «Сотворение Адама» в Сикстинской капелле
Пройдите в музеи Ватикана через самый быстрый вход, а затем продолжайте осмотр в своем темпе
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Совершите захватывающее путешествие по истории искусства и религии с проходом без очереди в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу. Избегайте длинных очередей за билетами и наслаждайтесь посещением в удобном для вас темпе.
Прогуляйтесь по галерее Греческого Креста, чтобы увидеть саркофаги с искусной резьбой, которые могут содержать земные останки некоторых из известных королей и королев древности.
Загляните в Кабинет масок или совершите поездку по Сала-дельи-Анимали, чтобы увидеть виртуальный зверинец фантастических зверей, реальных и воображаемых. Прогуляйтесь по Верхним галереям, включая Галерею карт, чтобы увидеть, как картографы изобразили мир на протяжении веков.
Посмотрите шедевры мастеров эпохи Возрождения в Залах Рафаэля и немного отдохните в апартаментах Борджиа.
Затем пришло время полюбоваться изысканной Сикстинской капеллой Микеланджело, жемчужиной Ватикана и, возможно, даже всеми мировыми сокровищами искусства.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди в кассу, если выбрана такая опция
Тур по садам Ватикана на минивэне, если выбрана такая опция
Доступ к папским виллам и Ватиканским садам, если выбрана такая опция
Аудиогид в музеях Ватикана и Сикстинской капелле, если выбрана такая опция
Сбор за бронирование и обслуживание
Скидка 20 % в онлайн-магазине музеев
Что не входит
Тур с гидом
Аудиогид (если не выбрана соответствующая опция)
Билет в собор Святого Петра (вход бесплатный, но не гарантирован и может быть ограничен в зависимости от количества посетителей)
Доступ на купол собора
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
Шорты
Короткие юбки
Майки
Важная информация
По прибытии в Ватикан следуйте по указателям к отдельному входу для партнеров (Partners Entrance)
Все посетители должны пройти контроль безопасности, как в аэропорту. В высокий сезон проверка безопасности может занимать до 30 минут
Собор и площадь Святого Петра могут быть закрыты утром из-за аудиенций с Папой
Часы работы музеев могут меняться из-за особых мероприятий в музеях Ватикана, Сикстинской капелле и соборе Святого Петра
Для детей младше шести лет участие бесплатное при наличии действующего удостоверения личности
Участники с ограниченными возможностями, их сопровождающий или компаньон могут участвовать в туре бесплатно при наличии справки об инвалидности, которую нужно предъявить у стойки специальных разрешений и/или стойки регистрации в холле музея
Экскурсия на микроавтобусе не предоставляется для детей шести лет и младше
В Ватикане может быть многолюдно. Особенно этим отличаются месяцы высокого сезона: июнь, июль и август
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 34660 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
21 июля 2021
(Кипр)
Музей очень большой. Некоторые сборники могут быть интересны детям школьного возраста на примере их изучения истории. В качестве общего комментария: речь идет о коллекции Ватикана, которая огромна и требует много времени, чтобы ее изучить и изучить. Для короткой поездки в Рим, как и у нас (2,5 дня), можно пропустить музей, кроме Сикстинской капеллы.
D
David
21 июля 2021
(США)
Музеи Ватикана потрясающие, но имейте в виду, что это может занять несколько часов (и все равно ничего не увидеть). Сикстинская капелла, конечно, была впечатляющей. Единственное, что мешает мне поставить эти пять звезд, - это две вещи. 1) Вы ТАК засыпаны огромным количеством вещей, которые можно увидеть в музеях, что к тому времени, как вы доберетесь до Сикстинской капеллы - впечатления несколько уменьшатся из-за перегрузки (это слишком много). 2) Вы можете сфотографировать все время, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Сикстинской капеллы. После трехчасового прочесывания по музеям это было ОГРОМНОЕ разочарование и не имеет смысла, поскольку фотографии разрешены в базилике Святого Петра, которая является действующей церковью с множеством часовен, похороненными там папами и так далее. В любом случае, оно того стоит, но разочарование. Это не вина Get Your Guides, но, возможно, они могли бы предупредить меня, чтобы я знал, прежде чем ожидать, что смогу сфотографировать в течение трех часов, предшествующих это
E
Emilia
20 июля 2021
(Польша)
Замечательный тур!! Это обязательно нужно увидеть хотя бы раз в жизни!! Музей огромен - будьте готовы хотя бы к 2 часам осмотра самых великолепных произведений искусства;) Все было хорошо скоординировано местными гидами, мы знали, куда пойти, какую сторону посетить и т. Д. И весь музей, а также Систина Капель- просто захватывает дух.