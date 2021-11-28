Пройдите в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди в кассу и начните удивительное путешествие в мир искусства и истории религии. Минуйте длинные очереди в кассу и осмотрите достопримечательности в своем темпе.

Вы пройдетесь по залу Греческого Креста и осмотрите резные саркофаги, в которых могут покоиться останки знаменитых королей и королев древности. Посетите Кабинет масок и прогуляйтесь по Залу животных, где вас ждет настоящий зверинец, в котором есть как существующие на самом деле, так и вымышленные создания. Пройдитесь по верхним галереям и загляните в Галерею карт, где вы увидите, как картографы изображали мир в разное время. Осмотрите шедевры мастеров Возрождения в Залах Рафаэля и немного отдохните в апартаментах Борджиа.

Затем придет время полюбоваться утонченной Сикстинской капеллой Микеланджело, жемчужиной Ватикана и мирового искусства.