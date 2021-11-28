Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет

Посмотрите на бесценные произведения искусства из папских коллекций в музеях Ватикана и Сикстинской капелле

4.6
5466 отзывов
Входной билет
Посмотрите на бесценные произведения искусства из папских коллекций в музеях Ватикана и Сикстинской капелле.

Полюбуйтесь шедеврами античности и легендарными фресками Микеланджело.

При желании можно посетить папские виллы и сады Ватикана.
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: входной билет

Что вы увидите 🤩

  • Музеи Ватикана
  • Папский дворец
  • Станцы Рафаэля
  • Сикстинская капелла
  • Сады Барберини
  • Апостольский дворец
  • Апартаменты Борджиа
  • Ватикан
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Выберите подходящий вариант посещения и самостоятельно осмотрите один из самых загруженных музеев мира в удобное для вас время
  2. Полюбуйтесь фреской Микеланджело «Сотворение Адама» в Сикстинской капелле
  3. Пройдите в музеи Ватикана через самый быстрый вход, а затем продолжайте осмотр в своем темпе
  4. Воспользуйтесь скидкой в 20 % в онлайн-магазине музеев
Пройдите в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди в кассу и начните удивительное путешествие в мир искусства и истории религии. Минуйте длинные очереди в кассу и осмотрите достопримечательности в своем темпе.
Вы пройдетесь по залу Греческого Креста и осмотрите резные саркофаги, в которых могут покоиться останки знаменитых королей и королев древности. Посетите Кабинет масок и прогуляйтесь по Залу животных, где вас ждет настоящий зверинец, в котором есть как существующие на самом деле, так и вымышленные создания. Пройдитесь по верхним галереям и загляните в Галерею карт, где вы увидите, как картографы изображали мир в разное время. Осмотрите шедевры мастеров Возрождения в Залах Рафаэля и немного отдохните в апартаментах Борджиа.
Затем придет время полюбоваться утонченной Сикстинской капеллой Микеланджело, жемчужиной Ватикана и мирового искусства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очереди в кассу, если выбрана такая опция
  • Тур по садам Ватикана на минивэне, если выбрана такая опция
  • Доступ к папским виллам и Ватиканским садам, если выбрана такая опция
  • Аудиогид в музеях Ватикана и Сикстинской капелле, если выбрана такая опция
  • Сбор за бронирование и обслуживание
  • Скидка 20 % в онлайн-магазине музеев
Что не входит
  • Тур с гидом
  • Аудиогид (если не выбрана соответствующая опция)
  • Билет в собор Святого Петра (вход бесплатный, но не гарантирован и может быть ограничен в зависимости от количества посетителей)
  • Доступ на купол собора
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • По прибытии в Ватикан следуйте по указателям к отдельному входу для партнеров (Partners Entrance)
  • Все посетители должны пройти контроль безопасности, как в аэропорту. В высокий сезон проверка безопасности может занимать до 30 минут
  • Собор и площадь Святого Петра могут быть закрыты утром из-за аудиенций с Папой
  • Часы работы музеев могут меняться из-за особых мероприятий в музеях Ватикана, Сикстинской капелле и соборе Святого Петра
  • Для детей младше шести лет участие бесплатное при наличии действующего удостоверения личности
  • Участники с ограниченными возможностями, их сопровождающий или компаньон могут участвовать в туре бесплатно при наличии справки об инвалидности, которую нужно предъявить у стойки специальных разрешений и/или стойки регистрации в холле музея
  • Экскурсия на микроавтобусе не предоставляется для детей шести лет и младше
  • В Ватикане может быть многолюдно. Особенно этим отличаются месяцы высокого сезона: июнь, июль и август
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Все участники в возрасте от 12 лет, посещающие места в Белой (White) или Желтой (Yellow) зонах должны предъявить Basic Green Pass, в Оранжевой (Orange) или Красной (Red) зонах — Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Basic Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5466 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3922
4
1160
3
200
2
73
1
111
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
28 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Стоимость и простота покупки исключительны.
А
21 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Простота покупки в Интернете - это исключительная стоимость услуг.
T
24 окт 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Это просто сработало
P
18 окт 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Изумительный!
R
11 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Купить билеты онлайн было легко, причем по фантастической цене.
R
6 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Стоимость и качество отличного сервиса.
R
28 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Отличное качество и цена
R
25 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Отличное качество и цена
А
10 сен 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Все идеально
А
3 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Внутри музея было действительно замечательно. Уникальное произведение искусства. Каждый должен увидеть хоть раз в жизни.
O
25 авг 2021
(Италия)
Оригинал (it)
очень организованный и контролируемый
А
23 авг 2021
(Колумбия)
Оригинал (en)
Отличный опыт! Я рекомендую это.
F
20 авг 2021
(Италия)
Оригинал (it)
К сожалению, онлайн-стойка закрылась, и вам пришлось стоять в очереди, чтобы конвертировать ваучер в билеты.
А
20 авг 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
супер
А
19 авг 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Билеты по хорошей цене, с аккуратной доставкой и хорошими инструкциями! Могу рекомендовать всем
Ещё 5451 отзыв

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