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Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме

5
33 отзыва
Анастасия Б.
Анастасия Б. – Гид из Рима
Вечерний тур на сегвеях по историческим местам Рима – это прекрасная возможность проникнуться романтической атмосферой города и познакомиться с его культурным наследием.

Экскурсия ⛳ идеально подходит для влюбленных пар и компаний до семи человек.

Во время двухчасового путешествия перед вами предстанут старинные площади, средневековые соборы и античные фонтаны, особенно прекрасные в свете огней вечерней иллюминации.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🛴Индивидуальный транспорт
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €55 за человека

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Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме
Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме

Что вы увидите

  • Навона
  • Пантеон
  • фонтан Треви
  • площадь Венеции
  • Пьяцца Маттеи
  • Кампо-де-Фьори
  • Витториано
  • колонна Трояна
  • Римский формум
  • Капиталийский холм
  • театр Марчело
🐢 2 часа
🐢 6 км
Начало экскурсии 🧭 в 19:30
Обязательно прийти за 15 минут до начала для тренировки на сигвее
Вечерний сегвей тур по Риму поможет Вам познакомится с городом оригинальным способом. Тур начинается в офисе на Пьяцца Маттеи. Тренировка на сигвеях обязательна перед каждой экскурсией, она проходит на площади около Фонтана ⛲ Черепах, о котором писал Бродский. Вам потребуется 5-10 минут, чтобы привыкнуть к этому нестандартному транспортному средству. После тренировки на segway, мы поедем к оживленной рыночной площади в центре города: Кампо-де-Фьори. Далее мы пересечем реку, чтобы добраться до «Мавзолея Адриана», который так же известен как Кастель Сант-Анджело. Отсюда вы насладитесь захватывающим видом на базилику Святого Петра (Ватикан) и закатом. Следующая остановка на площади Пьяцца Навона в стиле барокко откуда мы направимся к Пантеону — величественный древний храм Рима посвящённый богам римского античного мира. Далее к Храму Адриана и к фонтану Треви. Фонтан Треви в ночное время — незабываемое зрелище. Последняя остановка будет на очаровательной Пьяцца Венеция. На обратном пути в офис, мы поедем через Капитолийский холм, наслаждаясь захватывающим видом на Римский Форум и на Вечный Город 🏙️ экскурсии допускаются туристы:
    Возрастом от 16 лет (до 18 лет в сопровождении взрослого)
    Весом от 40 кг до 110 кг
    Ростом от 140 см
    Запрещено ездить на сигвее в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Экскурсия ⛳ не рекомендуется беременным.
    Что входит
    • 😎💬 Опытный тур лидер
    • 🏆 Тренировка на сигвее перед туром
    • ⛑ Шлем (обязательно! бронируя экскурсию Вы соглашаетесь надеть шлем)
    • ☔ Одноразовый дождевик (на случай несильного дождя)
    • ☀ Солнцезащитный крем (в летнее время)
    • ☕ Кофе или бутылочка воды
    Что не входит
    • Еда, напитки
    • Входные билеты
    Начало и место завершения
    🚩 Италия, Рим, Площадь Маттей, 11
    Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме
    Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме
    Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме
    Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Анастасия Б.
    Анастасия Б.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    33 отзыва оставили туристы

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