Обязательно прийти за 15 минут до начала для тренировки на сигвее
Вечерний сегвей тур по Риму поможет Вам познакомится с городом оригинальным способом. Тур начинается в офисе на Пьяцца Маттеи. Тренировка на сигвеях обязательна перед каждой экскурсией, она проходит на площади около Фонтана ⛲ Черепах, о котором писал Бродский. Вам потребуется 5-10 минут, чтобы привыкнуть к этому нестандартному транспортному средству. После тренировки на segway, мы поедем к оживленной рыночной площади в центре города: Кампо-де-Фьори. Далее мы пересечем реку, чтобы добраться до «Мавзолея Адриана», который так же известен как Кастель Сант-Анджело. Отсюда вы насладитесь захватывающим видом на базилику Святого Петра (Ватикан) и закатом. Следующая остановка на площади Пьяцца Навона в стиле барокко откуда мы направимся к Пантеону — величественный древний храм Рима посвящённый богам римского античного мира. Далее к Храму Адриана и к фонтану Треви. Фонтан Треви в ночное время — незабываемое зрелище. Последняя остановка будет на очаровательной Пьяцца Венеция. На обратном пути в офис, мы поедем через Капитолийский холм, наслаждаясь захватывающим видом на Римский Форум и на Вечный Город 🏙️ экскурсии допускаются туристы:
Возрастом от 16 лет (до 18 лет в сопровождении взрослого)
Весом от 40 кг до 110 кг
Ростом от 140 см
Запрещено ездить на сигвее в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Экскурсия ⛳ не рекомендуется беременным.
Что входит
😎💬 Опытный тур лидер
🏆 Тренировка на сигвее перед туром
⛑ Шлем (обязательно! бронируя экскурсию Вы соглашаетесь надеть шлем)
☔ Одноразовый дождевик (на случай несильного дождя)
☀ Солнцезащитный крем (в летнее время)
☕ Кофе или бутылочка воды
Что не входит
Еда, напитки
Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Италия, Рим, Площадь Маттей, 11
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.