🐢 2 часа

🐢 6 км

Начало экскурсии 🧭 в 19:30

Обязательно прийти за 15 минут до начала для тренировки на сигвее

Возрастом от 16 лет (до 18 лет в сопровождении взрослого)

Весом от 40 кг до 110 кг

Ростом от 140 см

Запрещено ездить на сигвее в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Экскурсия ⛳ не рекомендуется беременным.

Вечерний сегвей тур по Риму поможет Вам познакомится с городом оригинальным способом. Тур начинается в офисе на Пьяцца Маттеи. Тренировка на сигвеях обязательна перед каждой экскурсией, она проходит на площади около Фонтана ⛲ Черепах, о котором писал Бродский. Вам потребуется 5-10 минут, чтобы привыкнуть к этому нестандартному транспортному средству. После тренировки на segway, мы поедем к оживленной рыночной площади в центре города: Кампо-де-Фьори. Далее мы пересечем реку, чтобы добраться до «Мавзолея Адриана», который так же известен как Кастель Сант-Анджело. Отсюда вы насладитесь захватывающим видом на базилику Святого Петра (Ватикан) и закатом. Следующая остановка на площади Пьяцца Навона в стиле барокко откуда мы направимся к Пантеону — величественный древний храм Рима посвящённый богам римского античного мира. Далее к Храму Адриана и к фонтану Треви. Фонтан Треви в ночное время — незабываемое зрелище. Последняя остановка будет на очаровательной Пьяцца Венеция. На обратном пути в офис, мы поедем через Капитолийский холм, наслаждаясь захватывающим видом на Римский Форум и на Вечный Город 🏙️ экскурсии допускаются туристы: